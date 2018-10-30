Пскович Владимир Сухоруков стал первым за 15 лет россиянином на марафоне в столице Аляски

30 Окт. 19:20 2018-10-31T09:08:11+03:00

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Известной печорской марафонец Владимир Сухоруков раньше уже выступал в зале централизованной районной библиотеки. Встреча была посвящена 30-летию атлета в спорте, точнее, в марафонском беге. И вот новая встреча в ветеранском клубе «Познание». И снова главная тема – Марафон. С прописной буквы – не описка. Просто хочется как-то выделить. Уж очень он бежался далеко – на Аляске.

Владимир начал свой рассказ с демонстрации книги любимого им известного советского журналиста Василия Пескова «Аляска больше, чем вы думаете»:

- Великий путешественник и журналист Василий Михайлович рассказывает в этой книге как он открыл для себя Аляску. Но он открыл ее и для меня и очень многих других. Прочитал книгу давно, но вот познакомиться с Аляской хотя бы очень коротко, но наяву, удалось только летом этого года – на Анкориджском марафоне…

Затем продемонстрировал еще одну книгу – «Жизнь в движении: марафоны, путешествия, долголетие». Ее авторы – известные марафонцы Любовь Блейх и Феликс Фейтин. На счету спортсменки (теперь уже 71-летней) свыше 150 марафонов во всех частях Света. Книга с дарственной надписью. Несколько страниц отведено марафону на Аляске.

- Пробежали они Анкориджский марафон 15 лет назад, - рассказывает Владимир. – Интернет помог убедиться в том, что после них никто из России в столице Аляски не бегал. Непорядок. Решил это дело поправить.

Говорит с улыбкой, хотя это не так и просто было. С большим вниманием и интересом слушали рассказ о том, как «заявлялся» на марафон еще 1 ноября 2017 года, сразу приобретал билеты на самолет, выбирая самый оптимальный и временной и материальный маршрут. Как летел, про Лос-Анджелес и Сиэтл, где были пересадки и некоторые возможности для знакомства с городами. И, конечно, про саму Аляску, про то, как она стала 49-м штатом США. Чувствовалось, что неплохо изучил историю. Сожалел, что не получилась встреча с представителями русской диаспоры. Но на самом марафоне он был не единственным из России.

Медаль Анкориджского марафона. Фото: Николай Иванов.

- Сагитировал давнишнего знакомого и прекрасного марафонца Владимира Малыха из Кунгура. Но его надо и по отчеству – Ильич, - подчеркивает Сухоруков. – Потому что на день пробега ему было 73 года. Так вот, Владимир Ильич уже на месте решил пробежать сверх марафон – 49 километров, а не обычный – 42 км. 195 метров. Мы долго ломали голову: «Почему именно 49, а не 50 или 60?» Пока не сообразили, что эти километры обозначают 49-й штат Америки. Пробежал Малых дистанцию блестяще – победил в своей возрастной группе, обогнав приличное количество значительно более молодых соперников. Ассоциация бега США объявила этот супермарафон чемпионатом страны. Так что Владимир неожиданно стал чемпионом Соединенных Штатов Америки…

Сам Сухоруков уже давно на дистанции не борется с секундами. Неоднократно подчеркивает, что важнее всего олимпийский принцип – не победа, а само участие в марафоне. Конечно, нагрузка на организм огромная. Но успевает полюбоваться местными красотами, а в данном пробеге трасса пролегала в основном вдоль залива Кука, перекинуться фразами с участниками, зрителями, поддерживающими спортсменов.

Рассказ о соревновании, самой столице штата городе Анкоридж, отношении рядовых американцев к русским, о ценах на продукты питания, участии в пробегах на разных дистанциях «колоритных» женщин и многом другом, фотографии, медали, футболки настолько увлекли членов клуба, что остались нетронутыми чашки с чаем, печыенье. А что дальше?

- На Аляске 19 августа я пробежал свой 109-й марафон, - уточняет Владимир. – Как-то не кругло, верно? Поэтому 110-й постараюсь пробежать на Кубе. Он назначен на 18 ноября. Заявка и билеты есть. Про Антарктиду даже мечтать не буду, а вот в Южной Америке еще ни разу не бегал.

На память о встрече марафонец подарил библиотеке книгу со своими пожеланиями. Фото: Николай Иванов.

Так что печорским активистам «Познания» будет еще чем пополнить свои и так богатые багажи знаний.

КСТАТИ

Книгу Василия Пескова об Аляске и побывавшую на Аляске уже со своей дарственной надписью Владимир передал директору районной библиотеке Вере Шуваловой.

«Комсомолка» продолжит следить за покорением Владимиром Сухоруковым различных стран и частей Света.