Финалистка «Мисс Псков – 2018» Мария Бедрикова

1 Нояб. 12:11 2018-11-03T19:07:46+03:00

Участница рассказала о своих достоинствах, хобби, и зачем ей «Мисс Псков – 2018»

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Бедрикова Мария Александровна – 17-летняя одиннадцатиклассница Многопрофильного правового лицея №8. Параллельно девушка работает стилистом-визажистом и бровистом.

Отличительные черты Марии - целеустремленность и жизнерадостность. Фото: Даниил Леонтьев.

– Считаю, что для Мисс России рост не должен быть главным параметром. Гораздо важнее, чтобы красавицы была ещё и нежной, не обделенной интеллектом и имела хорошую фигуру. И главное для любой современной девушки – любить и быть любимой, – отмечает Маша. – Мои же отличительные черты – целеустремлённость и умение радоваться жизни. Я мечтала участвовать в «Мисс Псков – 2018» четыре года. Восхищалась дефилирующими там девушками и представляла, что окажусь на их месте и выиграю. То есть эта победа – воплощение мечты в жизнь! Всем финалисткам желаю уверенности в собственных силах.

Мечта поучаствовать в конкурсе красоты у Марии появилась 4 года назад. Фото: Даниил Леонтьев.

В свободное время девушка занимается хореографией, фитнесом, конным спортом и бисероплетением. Из литературы Маша предпочитает исторический любовный роман «Унесённые ветром» американской писательницы Маргарет Митчелл. Из фильмов же – мелодраму «Грязные танцы: Гаванские ночи» американского кинорежиссёра Гая Ферленда. А из музыки – песню «I will always love you» американской поп-, соул- и ритм-энд-блюз-певицы Уитни Хьюстон.

СПРАВКА «КП»

Рост Маши – 167 сантиметров. Вес – 56 килограммов. Параметры фигуры: 90 – 66 – 93.