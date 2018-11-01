2018-11-03T19:21:00+03:00
Общество

Финалистка «Мисс Псков – 2018» Полина Василенко

Участница поделилась мыслями о проекте «Мисс Псков – 2018» и поведала о своих увлечениях
Алексей Назаров
Поделиться:
Полина учится в колледже ПсковГУ на архитектора. Фото: Даниил Леонтьев.Полина учится в колледже ПсковГУ на архитектора. Фото: Даниил Леонтьев.
Изменить размер текста:

Василенко Полина Денисовна – 16-летняя первокурсница отделения архитектуры колледжа ПсковГУ.

Полина увлекается скалолазанием и лёгкой атлетикой. Фото: Даниил Леонтьев.

Полина увлекается скалолазанием и лёгкой атлетикой. Фото: Даниил Леонтьев.

– Претендентка на титул «Мисс России», – это обязательно красивая, умная, добрая и уверенная в себе девушка. Но главное на сегодняшний день – душа, любовь и надёжность, – уверяет Полина. – В самом значимом псковском конкурсе красоты я за тем, чтобы узнать что-то новое, взглянуть на себя со стороны. И если мне достанется корона – это будет новая ступень жизни. Девушкам, которые дефилируют на проекте вместе со мной, желаю уверенности в себе.

Всем участницам проекта Полина желает уверенности в себе. Фото: Даниил Леонтьев.

Всем участницам проекта Полина желает уверенности в себе. Фото: Даниил Леонтьев.

Среди хобби Полины – моделинг, лёгкая атлетика, скалолазание, рисование, путешествия и экстрим. Девушка называет любимой книгой первую часть приключенческой трилогии немецкой писательницы Корнелии Функе – роман-фэнтези «Чернильное сердце». Что касается фильма, то выбор конкурсантки – культовая драма американского кинорежиссёра Фрэнка Дарабонта «Побег из Шоушенка». Самая цепляющая участницу песня – «Body 2 body» немецкого музыканта ATБ.

СПРАВКА «КП»

Рост Полины – 178 сантиметров. Вес – 52 килограмма. Параметры фигуры: 77 – 62 – 91.

Еще больше материалов по теме: «Конкурс красоты "Мисс Псков"»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В День народного единства в Пскове на улице нарисуют героев «Великих имён России»
В Пскове на пять часов перекроют движение через железнодорожный переезд на Маргелова
В голосовании «Народный участковый» полицейский из Псковской области вошёл в 40 лучших
В Пскове в День народного единства пройдёт ремесленная ярмарка
В Псковской области перед Днем народного единства проходит «Ночь искусств»
В Псковской области в День народного единства пройдут около 270 мероприятий
В свет вышел свежий номер псковского глянцевого журнала «Свадебный переполох»
За нападение с ножом на товарищей житель Пскова получил 4 года колонии
Угроза взрыва в Псковском политехническом колледже не подтвердилась
В Псковской области задержали террориста
В Пскове за невыплату зарплаты у предприятия арестовали тягач
Назначены руководители новых управлений администрации Псковской области
Из-за угрозы взрыва эвакуированы педагоги и учащиеся Псковского политехнического колледжа
В Великих Луках нашли подозреваемую в краже бытовой техники из съёмной квартиры
В деревне Портянниково построят детский сад на 120 мест
Спектакль Псковского драмтеатра впервые номинировали на «Золотую маску»
Двух псковичей накажут за содержание наркопритона
Под Псковом задержали 52-летнего мужчину, подозреваемого в совращении несовершеннолетней девочки
Будущих новоселов приглашают в Тур по новостройкам Пскова
Псковской области предоставят шесть миллионов евро в рамках программы «Россия - Латвия»
В Пскове откроется выставка Сальвадора Дали
В Пскове 51-летняя женщина пыталась украсть из магазина шоколад и посуду
Для федеральных дорог Псковской области заготовлено больше 40 тысяч тонн противогололедных материалов
В псковском проекте «Губернаторский дневник» вышел бланк за октябрь
Елена Тимашова стала начальником нового управления территориального развития
В Новосокольническом районе подрядчик некачественно покрасил и оштукатурил дом на улице Партизанской
Участники забегов псковского «Маленького чемпиона» поборются за звание самого модного малыша
В Пскове стоимость проезда на автобусах увеличится в два этапа