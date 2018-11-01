Финалистка «Мисс Псков – 2018» Полина Василенко

1 Нояб. 12:11 2018-11-03T19:21:00+03:00

Участница поделилась мыслями о проекте «Мисс Псков – 2018» и поведала о своих увлечениях

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Василенко Полина Денисовна – 16-летняя первокурсница отделения архитектуры колледжа ПсковГУ.

Полина увлекается скалолазанием и лёгкой атлетикой. Фото: Даниил Леонтьев.

– Претендентка на титул «Мисс России», – это обязательно красивая, умная, добрая и уверенная в себе девушка. Но главное на сегодняшний день – душа, любовь и надёжность, – уверяет Полина. – В самом значимом псковском конкурсе красоты я за тем, чтобы узнать что-то новое, взглянуть на себя со стороны. И если мне достанется корона – это будет новая ступень жизни. Девушкам, которые дефилируют на проекте вместе со мной, желаю уверенности в себе.

Всем участницам проекта Полина желает уверенности в себе. Фото: Даниил Леонтьев.

Среди хобби Полины – моделинг, лёгкая атлетика, скалолазание, рисование, путешествия и экстрим. Девушка называет любимой книгой первую часть приключенческой трилогии немецкой писательницы Корнелии Функе – роман-фэнтези «Чернильное сердце». Что касается фильма, то выбор конкурсантки – культовая драма американского кинорежиссёра Фрэнка Дарабонта «Побег из Шоушенка». Самая цепляющая участницу песня – «Body 2 body» немецкого музыканта ATБ.

СПРАВКА «КП»

Рост Полины – 178 сантиметров. Вес – 52 килограмма. Параметры фигуры: 77 – 62 – 91.