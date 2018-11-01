2018-11-03T19:41:38+03:00
Общество

Финалистка «Мисс Псков – 2018» Анастасия Евдокимова

Девушка рассказала «Комсомольской правде – Псков», какой видит Мисс России, как воспринимает «Мисс Псков – 2018», и перечислила свои достоинства и хобби
Алексей Назаров
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Анастасия без дела не сидит: учебу она совмещает с работой замдиректора в фастфуде. Фото: Даниил Леонтьев.Анастасия без дела не сидит: учебу она совмещает с работой замдиректора в фастфуде. Фото: Даниил Леонтьев.
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Евдокимова Анастасия Владиславовна – 23-летняя пятикурсница факультета естественных наук, медицинского и психологического образования ПсковГУ. Также девушка выучилась в Псковском кооперативном колледже на технолога продукции общественного питания. До этого Настя, пока оканчивала среднюю общеобразовательную школу № 2 в Дедовичах, получила свидетельство Дедовичской детской школы искусств, курс по классу гитары. К тому же девушка – ещё и замдиректора ресторана общественного питания.

Анастасия считает своими сильными сторонами воспитанность и естественную красоту. Фото: Даниил Леонтьев.

Анастасия считает своими сильными сторонами воспитанность и естественную красоту. Фото: Даниил Леонтьев.

– Мисс России необходимо иметь соответствующие высоким стандартам физические данные, быть харизматичной, талантливой, разносторонней, и обязательно – развитой культурно. Кроме того, главное для девушки сегодня – быть независимой, – уточняет Настя. – Я в проекте, потому что Мисс Псков должна выглядеть как я! У меня есть все необходимые качества, но главные достоинства, помимо таланта, образованности и самостоятельности, – естественная красота, хрупкая фигура, сильный характер и хорошее воспитание. Если выиграю – исполнится мечта, начнётся новая жизнь. Всем финалисткам – стрессоустойчивости.

Анастасия любит экспериментировать при готовке и играть на гитаре. Фото: Даниил Леонтьев.

Анастасия любит экспериментировать при готовке и играть на гитаре. Фото: Даниил Леонтьев.

В перечне хобби этой девушки – готовка, включающая как эксперименты, так и еду для здорового питания, сольный вокал, игра на гитаре. Любимая книга Насти – «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Фильмы - комедийная драма «1+1» французских режиссёров Оливье Накаша и Эрика Толедано, мелодрама «Девять с половиной недель» американского режиссёра Эдриана Лайна и советская военно-историческая драма «А зори здесь тихие» режиссёра Станислава Ростоцкого. Песня – «Искала» рок-певицы Земфиры.

СПРАВКА «КП»

Рост Насти – 165 сантиметров. Вес – 49 килограммов. Параметры фигуры: 85 – 61 – 86.

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