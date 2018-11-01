Финалистка «Мисс Псков – 2018» Анна Игнатьева
Игнатьева Анна Александровна – 16-летняя десятиклассница Псковского педагогического комплекса, средней общеобразовательной школы № 26.
Анна смело желает остальным конкурсанткам уступить ей в борьбе за корону. Фото: Даниил Леонтьев.
– Первой красавице страны надо быть кареглазой, умной, худенькой и ростом около 170 сантиметров. И главное для любой современной женщины – любовь и деньги, – смело заявляет Аня. – Я искренняя, нежная, добрая, отзывчивая, а в проект пришла потому, что хочу корону и бурю эмоции, которые получаешь на сцене, перед огромным зрительным залом. Когда возьму заветную корону – почувствую, что можно двигаться дальше, но ключевой момент – само участие. Остальным финалисткам желаю, чтобы проиграли.
Анна считает, что её козыри в борьбе за корону - отзывчивость, нежность и доброта. Фото: Даниил Леонтьев.
Эта конкурсантка увлекается театром. Ей очень нравится читать роман в стихах «Евгений Онегин» великого русского классика Александра Пушкина. Любимое кино же – фантастический фильм «Притяжение» режиссёра-соотечественника Фёдора Бондарчука и мелодрама «50 оттенков серого» британского режиссёра Сэма Тейлора-Джонсона. Песня – «Шипучка» клауд-рэпера Фараона.
СПРАВКА «КП»
Рост Ани – 170 сантиметров. Вес – 46 килограммов. Параметры фигуры: 80 – 62 – 80.
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