Финалистка «Мисс Псков – 2018» Анна Игнатьева

1 Нояб. 01:00 2018-11-03T20:02:44+03:00

Конкурсантка поделилась с «Комсомольской правдой – Псков», чем должна брать первая красавица России, поведала, чего ждёт от «Мисс Псков – 2018», а также рассказала о своих увлечениях и главных положительных качествах

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Игнатьева Анна Александровна – 16-летняя десятиклассница Псковского педагогического комплекса, средней общеобразовательной школы № 26.

Анна смело желает остальным конкурсанткам уступить ей в борьбе за корону. Фото: Даниил Леонтьев.

– Первой красавице страны надо быть кареглазой, умной, худенькой и ростом около 170 сантиметров. И главное для любой современной женщины – любовь и деньги, – смело заявляет Аня. – Я искренняя, нежная, добрая, отзывчивая, а в проект пришла потому, что хочу корону и бурю эмоции, которые получаешь на сцене, перед огромным зрительным залом. Когда возьму заветную корону – почувствую, что можно двигаться дальше, но ключевой момент – само участие. Остальным финалисткам желаю, чтобы проиграли.

Анна считает, что её козыри в борьбе за корону - отзывчивость, нежность и доброта. Фото: Даниил Леонтьев.

Эта конкурсантка увлекается театром. Ей очень нравится читать роман в стихах «Евгений Онегин» великого русского классика Александра Пушкина. Любимое кино же – фантастический фильм «Притяжение» режиссёра-соотечественника Фёдора Бондарчука и мелодрама «50 оттенков серого» британского режиссёра Сэма Тейлора-Джонсона. Песня – «Шипучка» клауд-рэпера Фараона.

СПРАВКА «КП»

Рост Ани – 170 сантиметров. Вес – 46 килограммов. Параметры фигуры: 80 – 62 – 80.