Финалистка «Мисс Псков – 2018» Илона Кепеть

1 Нояб. 12:11 2018-11-03T21:13:48+03:00

Конкурсантка поделилась мнением о «Мисс Псков – 2018», а также своими главными плюсами и хобби

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Кепеть Илона Анатольевна – 21-летняя четверокурсница факультета менеджмента ПсковГУ. Окончила Социально-экономический лицей № 21 имени Героя России С. В. Самойлова.

Илона увлекается баскетболом и собственноручной упаковкой подарков. Фото: Даниил Леонтьев.

– Основной чертой Мисс России должна быть доброта. Если в женщине есть доброта – женщина состоялась. Главное для современной женщины – украшать собою мир! – утверждает Илона. – С помощью псковского проекта красоты хочу преодолеть неуверенность в себе, страх сцены, публичных выступлений. Моя индивидуальность в том, что я не приемлю маски, не боюсь быть собой. Если выиграю, буду жалеть о том, что сказка кончилась. Остальным девочкам желаю раскрыться с новой стороны.

Всем участницам Илона желает открыть в себе новые стороны личности и таланта. Фото: Даниил Леонтьев.

Среди хобби девушки – баскетбол, собственноручная упаковка подарков, тренинги по личностному росту, бизнесу и другие, рок-концерты, фестивали. Из литературы Илона предпочитает женский роман «Джейн Эйр» английской писательницы Шарлотты Бронте. Из фильмов – романтическую мелодраму «Век Адалин» американского кинорежиссёра Ли Толанда Кригера. Из музыки – песню «Стрела» певицы-соотечественницы Даны Соколовой.

СПРАВКА «КП»

Рост Илоны – 173 сантиметра. Вес – 54 килограмма. Параметры фигуры: 84 – 71 – 95.