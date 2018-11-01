Финалистка «Мисс Псков – 2018» Анна Любушкина

1 Нояб. 12:11 2018-11-03T21:13:56+03:00

Анна только недавно закончила школу и поступила в университет. Фото: Даниил Леонтьев.

Анна рассказала, что для неё значит конкурс «Мисс Псков – 2018», отметила свои увлечения и основные положительные черты.

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Любушкина Анна Андреевна – 18-летняя первокурсница финансово-экономического факультета ПсковГУ. До этого она окончила среднюю общеобразовательную школу № 26.

Анна уже пробует свои силы в модельном бизнесе. Фото: Даниил Леонтьев.

– Для меня обладательница титула «Мисс Россия» – это девушка, которая не только приятна внешне, но и образованная, общительная, ведь важны и внутренние качества. Плюсом ко всему, считаю, что сегодня для любой женщины самое главное – целеустремлённость и самостоятельность, – делится Аня. – «Мисс Псков – 2018» для меня – способ выйти из зоны комфорта, попробовать что-то новое. Мои ключевые достоинства – общительность, открытость. Если мне достанется титул проекта – это будет новым жизненным этапом, достижением одной из целей. Соратницам по конкурсу – победы и приятно провести время!

В свободное время Анна много читает и готовит. Фото: Даниил Леонтьев.

Студентка всё свободное время посвящает моделингу, чтению книг и кулинарии. Аня обожает роман «Что делать?» литературного критика, публициста и писателя Николая Чернышевского. Её любимый фильм – «Волк с Уолл-стрит» американского кинорежиссёра Мартина Скорсезе, а песня – «Mala Mia» колумбийского реггетон-певца Малумы.

СПРАВКА «КП»

Рост Ани – 181 сантиметр. Вес – 60 килограммов. Параметры фигуры: 85 – 64 – 93.