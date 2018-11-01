Финалистка «Мисс России» Маргарита Макаусова

1 Нояб. 12:11 2018-11-03T21:25:28+03:00

Конкурсантка рассказала «Комсомольской правде – Псков», какой представляет себе Мисс России, зачем участвует в «Мисс Псков – 2018», а также перечислила свои достоинства и способы времяпрепровождения.

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Макаусова Маргарита Игоревна – 22-летняя процедурная медсестра частной многопрофильной клиники. Девушка с красным дипломом окончила Псковский медицинский колледж. До этого училась в средней общеобразовательной школе № 5.

Маргарита назвала своими отличительными качествами сострадание и милосердие. Фото: Даниил Леонтьев.

– Мисс России может быть только умной, простой, доброй, благородной и без вредных привычек. Кроме того, сегодня каждая девушка должна понимать свою уникальность! – констатирует Рита. – Я же отличаюсь, прежде всего, таким качествами, как умением сострадать и милосердием. В главном псковском конкурсе красоты участвую, чтобы узнать, как это на самом деле, и попробовать себя в новом амплуа. Для меня корона проекта – победа над сомнениями. Финалисткам хочу пожелать удачи, успехов, терпения и взаимопонимания.

Маргарита автостопом путешествовала не только по области, но и добиралась до моря. Фото: Даниил Леонтьев.

У Риты два ключевых хобби: любительская фотосъёмка и автостопинг. Любимая книга девушки – повесть классика мировой литературы, соотечественника Антона Чехова «Палата №6». Кино же – комедия «Кавказская пленница» советского и российского кинорежиссёра Леонида Гайдая. А песня – «Ride» американской певицы Ланы Дель Рей.

СПРАВКА «КП»

Рост Риты – 180 сантиметров. Вес – 55 килограммов. Параметры фигуры: 85 – 63 – 93.