Финалистка «Мисс Псков – 2018» Екатерина Мансурова

1 Нояб. 12:11 2018-11-03T21:14:21+03:00

Екатерина учится на физмате, а теперь и участвует в конкурсе красоты. Фото: Даниил Леонтьев.

Участница поделилась с «Комсомольской правдой – Псков» представлениями о самой красивой девушке России, отношением к «Мисс Псков – 2018», своими хобби и положительными качествами.

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Мансурова Екатерина Борисовна – 20-летняя четверокурсница физико-математического факультета ПсковГУ. В университет она попала после средней общеобразовательной спортивной школы № 1 имени Леона Поземского.

Любимый спорт Екатерины - плавание. Фото: Даниил Леонтьев.

– Самая красивая девушка страны должна быть эффектной и доброжелательной. И сегодня для девушки очень важно быть ещё и счастливой! – уверяет студентка. – Мне нужен этот конкурс, чтобы стать увереннее, испытать новые незабываемые эмоции и познакомиться с интересными людьми. Моя яркая черта – искренность. Выиграю – откроются новые возможности. А пока желаю оставшимся в проекте красавицам удачи и позитивного настроя.

Екатерина желает всем остальным участницам удачи и позитивного настроя. Фото: Даниил Леонтьев.

Катя – психолог-самоучка. Также занимается плаванием и танцами, предпочитает коротать часы на крышах домов, рисовать, читать книги. Например, книга, от которой девушка в восторге – роман «Одиночество в сети» польского писателя-современника Януша Леона Вишневского. Что касается кино, то участнице полюбился фантастический боевик американского режиссёра Дэвида Туи «Риддик». А из песен – «Мальдивы» группы Махито.

СПРАВКА «КП»

Рост Кати – 169 сантиметров. Вес – 58 килограммов. Параметры фигуры: 90 – 64 – 92.