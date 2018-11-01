Финалистка «Мисс Псков – 2018» Кристина Нетесова

1 Нояб. 12:11 2018-11-03T21:14:31+03:00

Участница рассказала, почему участвует в «Мисс Псков – 2018». Кроме того, конкурсантка поведала о своих плюсах и хобби.

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Нетесова Кристина Александровна – 18 летняя третьекурсница факультета менеджмента колледжа ПсковГУ, учащаяся по специальности «Гостиничное дело».

Кристина считает, что смелость и ответственность помогут ей в достижении главной цели - короны конкурса. Фото: Даниил Леонтьев.

– Мисс России обязана быть не только красивой и женственной, но и умной, талантливой, целеустремлённой, дружелюбной и при этом – скромной. А главным же для любой современной женщины должна оставаться семья, – подчёркивает Кристина. – В псковском конкурсе красоты я получи незабываемый опыт и попробую узнать, на что способна, жду новых эмоций и знакомств. Я отличаюсь воспитанностью, коммуникабельностью, отзывчивостью, добротой, смелостью и ответственностью. Победа же будет знаком, что если я захочу чего-то добиться – я это сделаю. Другим девочкам желаю успеха.

Кристина увлекается одновременно несколькими направлениями танцев. Фото: Даниил Леонтьев.

Девушка увлекается танцами: хип-хоп, контемпорари, балет, джаз-фанк, пилон и другими. А также – ухаживает за животными и пишет для себя стихи. Любимая книга девушки – роман «Виноваты звёзды» американского писателя Джона Грина. А фильм – «Хатико: Самый верный друг» шведского кинорежиссёра Лассе Халльстрёма. Кроме того, конкурсантка обожает две песни: «Impossible» британского музыканта Джеймса Артура и «Если ты со мной» Доминика Джокера.

СПРАВКА «КП»

Рост Кристины – 169 сантиметров. Вес – 58 килограммов. Параметры фигуры: 86 – 65 – 86.