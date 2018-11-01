Финалистка «Мисс Псков – 2018» Ксения Румянцева
Румянцева Ксения Станиславовна – 16 летняя первокурсница отделения «Право и судебное администрирование» Псковского кооперативного техникума. Ранее Ксюша училась в псковской средней общеобразовательной школе №18.
Ксения серьезно увлекается вокалом. Фото: Даниил Леонтьев.
– Титула «Мисс Россия» достойна, в первую очередь, храбрая, умная и воспитанная девушка. Причём сегодня, как и всегда, девушку, прежде всего, должно волновать здоровье родных и близких! – уверяет конкурсантка. – Участвую, чтобы проверить свои способности. Для меня победа здесь будет новым достижением. Хочу пожелать другим финалисткам удачи.
Всем участницам финала Ксения желает удачи. Фото: Даниил Леонтьев.
Студентка увлекается вокалом, очень любит серию книг британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере, фильм-антиутопию американского кинорежиссёра Нила Бёргера «Дивергент» и песню азербайджанских реперов ХаммАли и Наваи «Цветок».
СПРАВКА «КП»
Рост Ксюши – 173 сантиметра Вес – 56 килограммов. Параметры фигуры: 83 – 64 – 93.
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