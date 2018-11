Финалистка «Мисс Псков – 2018» Анастасия Рядова

1 Нояб. 12:11 2018-11-03T21:14:53+03:00

Рядова Анастасия Александровна – 17-летняя одиннадцатиклассница средней общеобразовательной школы № 2.

Анастасия уверена, что каждая современная девушка должна реализовать себя. Фото: Даниил Леонтьев.

– Я вижу первой красавицей России не только претендентку, у которой соответствующие внешние данные. Важны целеустремлённость, уверенность в себе. К тому же, сегодня каждая девушка должна стремиться к самореализации, – уверяет Настя. – Я очень целеустремлённая, но с помощью «Мисс Псков – 2018» хочу стать увереннее в себе. И выиграть здесь – значит познакомиться с новыми людьми и преодолеть свои страхи. Желаю удачи другим участницам.

Анастасия занимается сразу тремя направлениями танцев. Фото: Даниил Леонтьев.

Главные увлечения выпускницы – моделинг и танцы: современная хореография, джаз-фанк, хип-хоп. Среди литературы выбор Насти – социально-психологический, социально-философский роман «Преступление и наказание» классика русской литературы Фёдора Достоевского. Что касается кино, то девушка обожает все части фильма ужасов «Астрал» австралийского режиссёра Джеймса Вана. А любимой песней называет – «In the name of love», совместный трек нидерландского диджея Мартина Гаррикса Martin Garrix и американской певицы Биби Рексы.

СПРАВКА «КП»

Рост Насти – 178 сантиметров. Вес – 57 килограммов. Параметры фигуры: 74 – 63 – 92.