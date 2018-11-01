Финалистка «Мисс Псков – 2018» Оксана Слепнёва
Слепнёва Оксана Андреевна – 17-летняя ученица 11 класса средней общеобразовательной школы № 3.
По мнению Оксаны, победительницы конкурса должна быть ухожена снаружи и внутри. Фото: Даниил Леонтьев.
– Рост – не самое важное! Истинная Мисс России обязательно должна быть ухоженной и красивой внутренне. Она представляется мне воспитанной и начитанной. Это пригодится, так как главное для современной женщины – карьерный рост, – делится мнением Оксана. – Всегда хотела на «Мисс Псков». Это классный конкурс. Узнаю, что он собой представляет на самом деле, и заодно проявлю себя в чём-то новом. Для меня то, что я в проекте, уже здорово, а если ещё и выиграю – это будет личный успех ещё в одной сфере. Удачи другим участницам. Пусть победит сильнейшая!
Анастасия очень любит играть в волейбол и учит сразу два иностранных языка. Фото: Даниил Леонтьев.
Эта девушка любит волейбол и своими силами изучает иностранные языки: например, французский и корейский. Кроме того, она обожает роман-бестселлер «До встречи с тобой» английской писательницы, журналистки Джоджо Моес и песню «Cold Coffee» британского поп-музыканта Эда Шиирана. Девушка утверждает, что она – настоящая киноманка, но выделяет драматичный сериал «Милые обманщицы» американского кинорежиссёра Нормана Бакли.
СПРАВКА «КП»
Рост Оксаны – 155 сантиметров. Вес – 50 килограммов. Параметры фигуры: 84 – 60 – 91.
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