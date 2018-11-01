Финалистка «Мисс Псков – 2018» Елизавета Черноок
Черноок Елизавета Руслановна – 16-летняя десятиклассница средней общеобразовательной школы № 1 в Острове.
Елизавета занимается легкой атлетикой, которую считают королевой спорта. Фото: Даниил Леонтьев.
– Первая красавица России мне представляется красивой и внутренне, доброжелательной, эрудированной. К тому же сегодня каждая женщина должна вести себя достойно, – уверена Лиза. – Мои же отличительные качества – искренность и доброта. Я в «Мисс Псков – 2018», поскольку верю в себя и хочу выиграть. И если я это сделаю – одержу очередную победу над собой. Желаю удачи остальным участницам.
Любимое произведение Елизаветы - не самый маленький роман Льва Толстого "Война и мир".Фото: Татьяна Родина
В свободное время конкурсантка занимается лёгкой атлетикой. Из литературы предпочитает роман-эпопею «Война и Мир» писателя-философа Льва Толстого. Из кинематографа – мелодраму «Красотка» американского кинорежиссёра Гэрри Маршалла. А из музыки – песню «На луне» клауд-рэпера Фараона.
СПРАВКА «КП»
Рост Лизы – 180 сантиметров. Вес – 62 килограмма. Параметры фигуры – 90 – 64 – 90.
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