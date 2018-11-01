2018-11-03T21:15:07+03:00
Общество

Финалистка «Мисс Псков – 2018» Елизавета Черноок

Конкурсантка рассказала, почему участвует в «Мисс Псков – 2018», отметила свои плюсы и хобби.
Алексей Назаров
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Елизавета отметила, что "Мисс Псков" обязательно должна быть эрудированной. Фото: Даниил Леонтьев.Елизавета отметила, что "Мисс Псков" обязательно должна быть эрудированной. Фото: Даниил Леонтьев.
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Черноок Елизавета Руслановна – 16-летняя десятиклассница средней общеобразовательной школы № 1 в Острове.

Елизавета занимается легкой атлетикой, которую считают королевой спорта. Фото: Даниил Леонтьев.

Елизавета занимается легкой атлетикой, которую считают королевой спорта. Фото: Даниил Леонтьев.

– Первая красавица России мне представляется красивой и внутренне, доброжелательной, эрудированной. К тому же сегодня каждая женщина должна вести себя достойно, – уверена Лиза. – Мои же отличительные качества – искренность и доброта. Я в «Мисс Псков – 2018», поскольку верю в себя и хочу выиграть. И если я это сделаю – одержу очередную победу над собой. Желаю удачи остальным участницам.

Любимое произведение Елизаветы - не самый маленький роман Льва Толстого "Война и мир". Фото: Татьяна Родина

Любимое произведение Елизаветы - не самый маленький роман Льва Толстого "Война и мир".Фото: Татьяна Родина

В свободное время конкурсантка занимается лёгкой атлетикой. Из литературы предпочитает роман-эпопею «Война и Мир» писателя-философа Льва Толстого. Из кинематографа – мелодраму «Красотка» американского кинорежиссёра Гэрри Маршалла. А из музыки – песню «На луне» клауд-рэпера Фараона.

СПРАВКА «КП»

Рост Лизы – 180 сантиметров. Вес – 62 килограмма. Параметры фигуры – 90 – 64 – 90.

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