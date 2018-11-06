В псковском общежитии идет война за право на чистый воздух
Анне Ивановне (свое настоящее имя она попросила не указывать. - Ред.) - 81 год. Живет женщина в здании общежития. Одна. Сын погиб в автокатастрофе, дочь живет в Петербурге, а внуков нет. И в сравнительно большом городе, каким можно считать Псков, у нее нет ни одного близкого человека, который бы встал на защиту.
Она перенесла три инсульта и боится, что будет четвертый. Кроме того, у бабушки астма и хроническое заболевание легких. С такими диагнозами строго противопоказано дышать дымом. А она дышит. Не потому, что ей так хочется, а потому что голос этой женщины не слышат соседи.
Вот почему Анна Ивановна обратилась в редакцию газеты «Комсомольская правда - Псков».
ОБЩАЯ КУХНЯ
Идем в гости. Уже поднимаясь по лестнице, ощущаем дым сигарет. А на общей кухне он висит сизым облаком, можно, как говорится, ложку повесить, и она не упадет. Помещение маленькое и плохо проветриваемое. А когда в нем скапливается много людей, которые при этом курят, дурно станет даже молодому организму. Стоит ли говорить о том, как подобная атмосфера влияет на самочувствие пожилых людей и детишек.
- На кухне посуду не вымыть даже, там нечем дышать. Постоянный поток курящих. Они себе кофе сделают и сидят - курят. Для них это как бар, а не кухня. Лично я не могу там и пяти минут пробыть, начинает голова кружиться. А что с мамой творится, я вообще не представляю, - рассказала Екатерина, дочь пенсионерки.
Она на пару дней приехала в гости, но, как водится в таких делах, тоже не смогла найти общий язык с соседями.
- С моим букетом болезней бежать надо из этого места, а бежать-то некуда, - посетовала бабушка. - Я хотела найти мягкую защиту, чтобы особо не злить курящих соседей и чтобы толк был. Поэтому сначала связалась с обществом инвалидов.
«ПОЛЗИ В СВОЮ ХАЛУПУ...»
Председатель этого общества написала письмо на имя участкового. Однако с его отправкой решили повременить.
- Мне пригрозил один юнец: «Ползи в свою халупу и не высовывайся, а то узнаешь, что будет». После этого я стала переживать, а вдруг они в еду мне что-нибудь подмешают. Потому что они и раньше мне пакостили: то позвонят в домофон среди ночи, то пробки выбьют, то мусор свой мне подкинут, то квитанции вытащат и порвут. Так что с них станется. Если я обращусь в полицию, они вообще тогда озвереют, - поделилась опасениями Анна Ивановна.
Именно поэтому дочь купила для нее электрическую плиту, которую поставили в комнате. Только бы мама пореже ходила на общую кухню. Но посуду все равно мыть нужно.
- И вот я короткими перебежками до кухни и обратно, - продолжает рассказ пожилая псковичка.
Переживая за свою жизнь, она отказалась от идеи обратиться к участковому. Но и бездействовать не могла. Поэтому, найдя сторонника в лице соседки, они решили поговорить с курящей компанией. Но разговор не получился. Только сильнее разозлили.
- Отборным матом они отреагировали на просьбу не курить в общей кухне. Угрожали мне. «Сиди и не высовывайся». После этого скандала меня всю трясло, давление 220 было. В общем пришлось скорую помощь вызывать, - вспоминает собеседница.
ЧТО ДЕЛАТЬ
Такие ситуации возникают не только в этом общежитии и не только в Пскове. Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» существует, но разве он сможет защитить пожилую женщину, у которой из-за табачного дыма едва ли не война с соседями начаться может.
Екатерина старается почаще приезжать к маме. Однако иногда обстоятельства складываются таким образом, что поездки приходится откладывать. И пенсионерка остается один на один со своими проблемами.
Мы познакомили Анну Ивановну с отрядом тимуровцев - волонтерами от студенческого профсоюза Псковского государственного университета. Ребята, конечно, не помогут устранить проблему с курением, но пообещали облегчить жизнь бабушки в хозяйских вопросах. А для тех, кто готов помочь в противостоянии курящих и некурящих соседей, контакты псковички находятся в редакции газеты «Комсомольская правда - Псков».
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