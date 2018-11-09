«Умерших от голода кошек скармливали собакам»: Под Псковом приют для животных превратился в тюрьму

Три года назад Юлия Ч. переехала из Санкт-Петербурга в деревню Прибуж, что в 30 километрах от Гдова (Псковская область). Она многодетная мама - на свет уже появились четверо детей, теперь ждала пятого. На материнский капитал Юлия Ч. купила в деревне два участка, где и решила открыть приют для животных. Женщина говорила, что хочет избавить местных жителей от беспризорных собак и кошек, найдя им теплый дом. К ее деятельности подтянулись добровольцы в лице двух местных жительниц, которые помогали по уходу за животными.

История звучит вполне безобидно и даже благородно, если не знать в каком состоянии находятся питомцы.

Наш корреспондент отправился вместе с зоозащитниками на место, чтобы своими глазами увидеть происходящее в приюте.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

О деятельности приюта люди узнали из группы «Граждане Гдовского края» в социальной сети «ВКонтакте». Жители района воспринимают эту группу, как официальную информационную площадку местной администрации. Именно там были размещены сведения о «Волшебном доме» с реквизитами для перевода денежных средств в помощь животным. Деньги, корма и другие ресурсы поступали регулярно на имя хозяйки приюта. Остается только догадываться на какие нужды они шли на самом деле, поскольку до животных они точно не доходили.

- Я исходила из того, что администрация знает этот приют, раз выкладывает его реквизиты. То есть у них есть какая-то социальная ответственность,- сообщила председатель районного собрания депутатов по Гдовскому району Юлия Сагателян. - Доверившись им, я выставила пост в нашей группе депутатов и в первый же день мы собрали 60 килограммов корма, которые передали Юлии. Через несколько дней нам сообщили, что никакого корма нет, и даже пакетов от него никто не видел. А когда мы ей его передавали, она нам высказала претензию мол, везли бы лучше деньги.

Председатель районного собрания депутатов по Гдовскому району Юлия Сагателян.Фото: Анастасия Бевза

Первое время хозяйке приюта помогала жительница деревни Елена К. Когда женщина поняла, что это вовсе не питомник, а концлагерь для животных, она порвала всякие отношения с Юлией.

Около двух недель назад Елена проходила мимо так называемого приюта. Одна из собак питомника обгладывала кошку. Женщина сфотографировала увиденное и отправила снимок в «Зоозащиту» города Пскова.

«ОСВЕНЦИМ»

Около 20 псковских зоозащитников отправились в деревню Прибуж, с ними журналист, глава Черневской волости Любовь Авдейчик, председатель районного собрания депутатов по Гдовскому району Юлия Сагателян, и местные жители.

Увиденное повергло в шок всех. Территорию трудно назвать деревенским участком, это больше напоминало свалку. На улице семь истощенных собак. Таких еще называют «суповой набор» - кожа да кости. Питомцы буквально накидывались на еду. И как выяснилось, жажда их мучила не меньше голода.

Животные с аппетитом уплетали все, что дали им волонтеры. Фото: Мария Бойко.

- Она издевается над животными, они от голода деревья даже грызут. Моя мама им сырую тыкву давала, так они ее съели с таким аппетитом, как будто им кусок мяса кинули, - негодовали местные жители. - А один раз мы видели, как эти изверги кидали расчлененные останки другой животинки прямо с черной шерстью. Чего уж и говорить о том, что им дают мертвых кошек в качестве еды - весь участок в трупиках.

А однажды, признались соседи, хозяйка приюта со своим сожителем выгружали тела мертвых собак в кучу. А потом сожгли их на глазах у детей.

«ОСВЕНЦИМ-2»

После того, как животные были накормлены, волонтеры пошли в лес, где был еще один участок с «узниками». Мы надеялись обнаружить там хозяйку приюта.

- Наша цель накормить истощенных питомцев и сделать настил из сена в их вольерах перед наступлением холодов. Также мы хотим обсудить с хозяйкой приюта передачу животных в Гдовский питомник, а некоторых питомцев забрать к себе, - пояснила одна из волонтеров Юлия Петрова.

Однако хозяйка приюта всячески избегала встречи. Удалось застать лишь ее сожителя. Мужчина едва не сбил главу волости, которая хотела притормозить его машину.

- Юлии нет в деревне и искать ее бесполезно, - крикнул он.

Хозяйка приюта поскорее скрылась от делегации, а ее сожитель пытался уехать на машине, но его остановили.Фото: Анастасия Бевза

Позже выяснилось, что мужчина позвонил хозяйке приюта и предупредил о визите странной делегации. Женщина хотела закрыть животных в вольерах, но не успела. Волонтеры спугнули ее, и она бросилась в лес. А между тем Юлия в этот момент находилась на шестом месяце беременности.

На покинутом ею участке насчитали более 10 собак, и все в плачевном состоянии. У некоторых даже были серьезные язвы на теле.

- Забрать мы их не можем без согласия хозяйки, - посетовал один из участников. - Но и оставить тоже нельзя. Необходимо привлечь правоохранительные органы, чтобы они зафиксировали, в каком состоянии находятся животные.

Волонтеры построили будку для старенького пса, настелили сено в вольеры, накормили и напоили животных. Вероятно, впервые «узники» почувствовали, что такое нежность и забота.

- Меня больше всего здесь поражает бездеятельность администрации. Потому что именно она обязана следить за этим всем. Тем более это не самовольный питомник, он был активно прорекламирован администрацией. И люди доверяли этой информации и пересылали мошеннице деньги, - сообщила Юлия Сагателян.

Собаки уже давно отвыкли от доброго отношения к себе.Фото: Анастасия Бевза

Все присутствующие подписали петицию в органы власти. Кроме того, они вызвали полицию, которая через некоторое время приехала в деревню вместе с каретой скорой помощи. Однако совсем по другой причине.

Как оказалось, приезд делегации из Пскова сильно взволновал Юлию и она приложила все силы, чтобы скрыть следы своего живодерства. Таким образом, стресс, физическая работа и «прятки» в лесу стали причиной того, что у Юлии началось кровотечение. Вечером того же дня девушка родила недоношенную девочку весом в 1 900 граммов. Сейчас их здоровью ничего не угрожает, сама Юлия вернулась домой, а дочку отвезли в Псков. Старшие дети проживают с бабушкой. Вероятно, потому, что в материнском доме не созданы условия для жизни малышей.

Но вопрос о питомцах приюта так и остается открытым. И если ничего не изменится, то животные вряд ли переживут эту зиму. Собаки сильно истощены, у них нет подкожного жира, который мог бы их согревать. А вольеры не годятся для зимовки. Помимо этого, участок находится в лесу, где зимой частенько встречаются голодные волки.

Мы намерены следить за развитием событий.