2018-11-09T16:40:29+03:00
Общество

В Псковском районе автобусы на садоводства перешли на зимнее расписание

По новому сезонному расписанию возить дачников транспорт будет с 10 ноября
Алексей Назаров
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Переход на зимнее расписание садоводческих маршрутов пройдет во вторые выходные ноября.Переход на зимнее расписание садоводческих маршрутов пройдет во вторые выходные ноября.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Теперь автобусы, развозящие пассажиров по садоводческим товариществам Псковского района, будут ходить по зимнему расписанию. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса», новое расписание станет актуальным с 10 ноября.

Так, за 88 рублей по маршруту № 119, из Пскова до деревни Черняковицы, можно доехать, если в автобус сесть на улице Рокоссовского в 8.00 или 13.50. Из деревни же в Псков транспорт выезжает в 9.05 и в 15.00 .

Маршрут № 132: за 96 рублей в деревню Яблонец (с заездом в село Пчёлка) из Пскова можно добраться, если быть на остановке на улице Рокоссовского в 10.10. От села Пчёлки транспорт отходит в 16.05. Уехать же из деревни Яблонец в город можно в 11.25 и в 17.15, а из села Пчёлки – в 17.25 соответственно.

Маршрут № 137: от улицы Текстильной до деревни Филатова гора (с заездом в село Великорецкие), за 104 рубля можно доехать, если в Пскове сесть в 9.00 и в 16.00. Наоборот же, из деревни до города, автобус выезжает в 10.20 и 17.20. Отправление из села Великорецкие – в 10.40 и 17.40.

Маршрут № 138: то в садоводческое товарищество «Торошинка» автобус будет выезжать с улицы Рокоссовского в 8.00 и 14.00. А в обратном направлении – в 9.05 и 15.05. Максимальная цена билета – 97 рублей.

Маршрут № 139: автобус отходит от улицы Рокоссовского в 8.10 и 14.00, а из садоводческого товарищества «Кебь» – в 9.20 и 15.15. Полная стоимость билета – 108 рублей.

Маршрут № 151: транспорт отъезжает с улицы Рокоссовского в 10.10 (с заездом через микрорайон Любятво в село Дружба) и в 16.05. Из товарищества «Лопатовские кресты» автобус отходит в город в 11.25 и 17.25, а из села Дружба – в 11.37 и 17.37. Максимальная стоимость билета составляет 119 рублей

Маршрут № 163: из Пскова, с улицы Рокоссовского, автобус едет в товарищество «Весна –80» в 10.30 и в 16.25. Обратно же – в 11.25 и 17.25. Цена полной поездки – 77 рублей.

Примечательно, что в «Палкино» будет заезжать автобус маршрута № 14, «Рокоссовского – Пчеловод». По рабочим дням отправление из Пскова, от улицы Рокоссовского - в 6.26 и 17.32, а из садов – в 7.25 и в 18.24. По субботам и воскресеньям рейсами: от улицы Рокоссовского – в 9.43 и в 18.07, а из садов – в 10.47 и в 19.03.

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