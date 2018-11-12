Псковский комик Алексей Шамутило рассказал о жизни, юморе и телепроектах

Алексей Шамутило родился в Пскове в 1990 году. Учился в общеобразовательной школе № 23. В 8 классе Алексей перешел в Псковский технический лицей (ПТЛ). В 17 лет - поступил на факультет менеджмента Псковского государственного университета, где был капитаном команды КВН «Льва Толстого, 4». Эта часть истории не так увлекательна, но без нее, думается, не было бы продолжения.

Когда в 22 года пскович получил высшее образование, он серьезно занялся стендапом, так называется сольное юмористическое выступление перед живой аудиторией. Сейчас Алексей живет в Москве. У него за плечами больше 500 сценических представлений. Комик выступал в Пскове, Санкт-Петербурге, Москве, Тюмени, Курске, Петрозаводске, Краснодаре, Орле, Череповце, Сочи и других городах России, ездил с юмористическими номерами в Израиль. Кроме того, Алексей уже успел поучаствовать в 6 телевизионных юмористических проектах от телеканала ТНТ: в трех сезонах «Comedy Баттл: Без границ», дважды - в «Stand Up», а теперь выступает в «Открытом микрофоне». После отбора шоу пскович попал в число 8 конкурсантов команды одного из сильнейших белорусских комиков Славы Комиссаренко. На втором этапе «Дуэли» Алексей перешутил первого соперника и прошел дальше. Следующее мероприятие проекта - «Концерты», коллективное выступление.

Корреспонденту "Комсомолки" удалось поговорить с Алексеем во время его очередного визита в Псков.Фото: Алексей Назаров

Недавно Алексей Шамутило приехал в Псков, чтобы проведать единственного близкого родственника – бабушку, и заодно дал интервью корреспонденту «Комсомольской правды - Псков».

– Бабуле вообще пофиг на мой стендап. Ей главное, чтобы меня не обманули. Она думает, что я скоро образумлюсь и пойду бухгалтером в Сбербанк, - начал он.

ПЕРВЫЙ ШАГ НА СЦЕНУ

– Где довелось впервые выступить с шутками?

– Начну с того, что в моей семье сильно юмором никто не увлекался. Все были веселые, но много анекдотов не слышал. А вот в школе были угарные чуваки. В классе всегда стояла атмосфера абсурдного юмора, постоянно придумывали приколы, странные имена. Впервые шутил со сцены - во 2-3 классе, в КВН.

– И каким был первый опыт на сцене?

– Старшеклассники пришли, сказали играть, а я не знал, что можно отказаться. Они все написали на обе команды, и состоялось выступление – яркий пример любой самодеятельности тогда: победила дружба. Наша команда была смешнее, но тут включили музыку и всем предложили потанцевать. Потом оказалось, что это был танцевальный конкурс, в котором победили соперники. Я люблю соревнование в юморе!

УНИВЕРСИТЕТ

– Как начал увлекаться юмором?

– Стал играть в КВН в лицее. Позвал чувак, который шутил много. В лицей перевелся, поскольку хотел, чтобы учиться сложнее стало. Когда понимаю, что что-то могу, – расслабляюсь. Из предметов английский и математика хорошо давались. После этой лучшей школы в мире я с одной тройкой в аттестате перешел в обычный университет, ПсковГУ. Туда поступил просто так, ни у кого в семье не было «вышки». Не знал, что мне надо, как и все. В универе продолжил играть в КВН.

Увлечение юмором началось еще со школы, но по-настоящему раскрыться удалось уже в студенческом КВН. Фото: из личного архива героя.

– В ВУЗе тоже не бросил КВН?

– Нравилось шутить. Люблю говорить, что не люблю юмор, но всё остальное люблю ещё меньше. КВН – единственное прикольное, что в универе можно было делать, учёба шла скучно. По приколу собрали команду «Льва Толстого, 4» и часто ездили выступать в Питер. Благодаря ПсковГУ я познакомился с хорошими людьми, но серьёзно взялся за шутки, когда его окончил. После ВУЗа не было никаких ориентиров, кроме юмора. Из-за узкого кругозора не понимаешь, чем заниматься в жизни. Родители что-то ничего не говорят, а ты и не знаешь, что вообще есть.

ПЕРВЫЕ ПЛОДЫ

– Чем юмор одарил тебя за труды?

– Самое первое, когда «Льва Толстого, 4» победила в КВНе, – электронная книга, которая до сих пор радует. А первый крупный приз я привёз уже после ВУЗа, когда выиграл в Питере в «Еврейском стендапе». Там были одни евреи и я. Выиграл 50 тысяч рублей, которыми закрыл неприятную кредитку, и 100 долларов как приз зрительских симпатий. Вообще не представлял такие деньги.

– С каким материалом тогда выступил?

– Шутил о том, как рос с мамой и бабушкой. Почёсывая щетину, сказал: «Многие спрашивают: как я тогда научился бриться? Да всё нормально. По мне, может, сразу и незаметно, но видели бы вы мои ноги!». Некоторые разглядели в этом социальный монолог, где я раскрыл свои проблемы. Шутить в такой канве – целесообразно для стендапа.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ

– Почему ты выбрал стендап?

– Нравится выступать одному: знаешь свой график, всё контролируешь, отвечаешь лишь за себя. Из-за разных взглядов на юмор мне трудно работать с людьми. Выражусь образно, бассейн можем залить вместе, но яму для него я должен выкопать сам. К тому же стендап – более элитарный, философский юмор. На телевидении в этом жанре дебютировал в первом сезоне шоу «Comedy Баттл» на ТНТ. Не хочу вспоминать. Знал, что будет паршиво, не понимал, как выстроить номер, но это опыт! Тогда ни о чём не думал, видел кастинг – участвовал. На второй сезон не прошёл вообще, а на третий – попал с Юлькой Топольницкой (главная актриса клипа «Экспонат» группы «Ленинград» - Ред.). Познакомились в Питере на «Юмористической битве», для батла решили объединить усилия. И вот спустя 5 лет я всё на том же канале, но уже в «Открытом микрофоне».

Вместе с Юлией Топольницкой у Алексея удалось "Comedy Баттл" пройти дальше, чем первые два раза. Фото: скриншот эфира программы "Comedy Баттл".

– Как тебе на «Открытом микрофоне»?

– Каждый раз, когда выступаю для телевидения, сильно волнуюсь, хоть камера и не передаёт, да и внешне не всегда заметно. Если что-то идёт не так – теряюсь. К тому же дебютный выход на любом проекте у меня всегда фиговый: текст не доучить. В первом этапе «Микрофона» как-то замкнулся, искусственно рассказывал, но так проще. Задача стояла – не слить материал! Если это исключить, то мне всё нравится.

– Что скажешь о команде по проекту?

– Наставник Слава Комиссаренко – очень крутой чувак, респект! Ему реально не пофиг! Он по несколько часов работает с подопечными, пишет и добивает шутки, что-то предлагает, всегда на связи. Я иногда забывал, что мне надо что-то делать, и тут – от Славы сообщение: «Как дела, чемпион?». Думаю: «Ну, хоть ради этого сочиню что-нибудь». Товарищи по команде – тоже нормальные чувачки. На каждых съёмках, а это 2 недели под боком у редакторов, нас размещают в московской гостинице, но я там не ночую. Теперь сам живу в Москве, снимаю двушку в ВАО (Восточный административный округ — Ред.). Мне ни к чему, когда вокруг все стрессуют.

В МОСКВЕ, НАВЕРНОЕ, ГОРАЗДО ЛУЧШЕ

– Как ты попал в Москву?

– Девушка предложила переехать. В Питере жили. Я ответил: «Да не знаю. Может быть, и можно». Для неё это звучало как «Да! Точно!», и она перевелась по работе в столицу. Я такой: «Вау! Вообще-то мне надо было несколько лет подумать!». Но мне нравится Москва, хоть и такси по деньгам как от Пскова до Питера доехать.

Последний сезон Алексей провел в "Открытом микрофоне", а его бабушка считает, что он скоро займется нормальной работой. Фото: из личного архива героя.

– Чем подкупила столица?

– Погодой! Много где был, но впервые почувствовал столько солнца. Да и все съёмки под боком. К тому же у меня крутой вид из окна. На такое не обращаешь внимания, пока об этом много не говорят вокруг. Послушаешь, смотришь в окно и думаешь: «А, ну да. Здесь, наверное, гораздо лучше». Кроме того, в Москве много открытых микрофонов, где почти ежедневно обкатываю материал, за что большой респект зрителям. Нередко придумаю что-нибудь до вечера и c этим выступаю.

– Как в Москве проводишь свободное время?

– Никак. Вообще ничего не делаю. Разве что играю на компьютере в «Warcraft III: The Frozen Throne». На «PlayStation 4» куча игр, но включаю только «FIFA». Запустил «Ведьмака 3» – хватило на 5 минут. Много играть не получается, быстро надоедает. Ещё в выступления западных комиков залипаю. Это меня вдохновляет. Наших перестал смотреть.

ЗАПАДНО-ВОСТОЧНЫЙ КОНТРАСТ

– Что не нравится в современном отечественном юморе?

– Главное из всего – то, что наш зритель, кажется, пока хуже чувствует труд нашего комика. Наверное, на Западе аналогичного меньше. Лично я не хочу выступать перед теми, кто пришёл развеяться, поесть, выпить, а не ради самих шуток. Некоторые люди даже сознательно портят выступление. Чувство, что они вообще не понимают, кто где и для чего.

– Как зритель может портить юмористический номер?

– Меня, например, как-то пересвистывал бухой чувак. Я со сцены спросил: «Что у нас за чайник вскипел?». Все посмеялись. После номера этот мужик подошёл и что-то хотел, но до свидания! Пока из-за шуток на меня никто не нападал, но другим челюсти ломали. Вот как можно бить человека за десятиминутную театральную постановку? Всё же в России есть смысл уметь драться.

ПЛАНЫ НА ХОББИ

– Хочешь заняться боевыми искусствами?

– Может, на джиу-джитсу похожу, люблю чему-то научиться. Но есть и другие варианты времяпрепровождения. Может, начну граффити рисовать. Слежу за уличными художниками. Нравятся шрифты. Люблю буквы, писать их. Думаю, всё вокруг них, вокруг речи вращается. Её поставить – тоже в планах.

– А какие виды на прочую писательскую деятельность?

– В кино попробовал бы что-то сделать, но не уверен, что смогу. Там столько нужно писать! Удивляют комики, которые много пишут. Я на пятиминутном выступлении уложусь за 3 минуты. А некоторые такие: «Блин, я могу только за 20!». Я на 20 и за месяц материала не подготовлю! Читал, что есть графоманы и люди, которые вообще не могут писать. Мне кажется, я из последних.

ЮМОРИСТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

– Как пишешь шутки?

– По 8 часов в день – для телепередач, чем и зарабатываю. Потом уже пишу себе. И очень важно, чтобы атмосфера максимально располагала. У меня проблемы с концентрацией. Могу очень круто придумать, но надо лишь сесть и реально поработать, чего я не делаю. Думаю: «Надо собраться! Мобилизоваться!» – но ещё в прошлый раз не понял, как это. И в стрессе такой: «Господи, я должен заниматься любимым делом, волнуясь, переживая за что-то»!

Важнее опыта выступлений Алекскей Шамутило считает только постоянные репетиции.Фото: Алексей Назаров

– Откуда черпаешь идеи?

– Основа юмора – сама жизнь. Люблю в простых вещах находить какую-то забавную фигню. У моей бабушки ковров слишком много. Смотрю на них и такой: «Может, схему по коврам придумать?». Да, очередные шутки о коврах! Я не избегаю никаких тем, но, бывает, мне просто не о чем писать. Не хватает техники написания и жизненного опыта. Наверное, плюс, что я это признаю, а минус – я ничего не меняю. Ради кругозора, возможно, снова пойду в ВУЗ.

СОВЕТЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

– Что можешь изменить прямо сейчас, чтобы выступать лучше?

– Подход к репетиции. Сейчас очень обидно, что спустил в унитаз кучу времени: вылетал с проектов потому, что лишний раз не отрепетировал. Никогда так не делаю, но считаю, что обязательно нужно репетировать перед зеркалом. Надо всё проговорить хотя бы для того, чтобы знать, что это проговаривается. Опыт выступлений – самое важное. И если ты трижды выступишь в тишину, то потом с этим номером выступишь где угодно, и такая реакция зала, как тишина, тебя не покоробит.

– Что ещё можешь посоветовать начинающим комикам?

– Во-первых, не пользуйтесь классическими комедийными приёмами, которые, очевидно, и так все видели. В контексте прозвучит парадоксально, но, во-вторых, не слушайте людей, которые говорят, что чего-то делать не надо. Они не знают, что тебе надо. Наблюдай, анализируй и занимайся, чем хочешь! Только так поймёшь, что твоё, а что нет!