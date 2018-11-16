2018-11-16T10:50:46+03:00
Звезды

Музыканты из Пскова «Drum&Jazz» победили в шоу уличных талантов «Street Stars»

Теперь у псковской группы – контракт с Universal Music
Алексей Назаров
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Псковская группа «Drum&Jazz» набрала всего на один процент меньше лидера голосования и так же стала победителем первого сезона конкурса уличных исполнителей. Фото: скриншот видео с финального концерта «Street Stars».Псковская группа «Drum&Jazz» набрала всего на один процент меньше лидера голосования и так же стала победителем первого сезона конкурса уличных исполнителей. Фото: скриншот видео с финального концерта «Street Stars».
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Кавер-группа из Пскова «Drum&Jazz» выиграла первый сезон всероссийского шоу талантов улиц «Street Stars», проводимое соцсетью «ВКонтакте». Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», в зрительском онлайн-голосовании, по результатам которого и определялся победитель, всех обогнала команда «The Maya Secret» из Соснового Бора Ленинградской области – 4556 голосов. Однако после награждения этого коллектива генеральный директор российского отделения Universal Music Group в России Дмитрий Коннов объявил, что из-за незначительной разницы в количестве голосов призы в этом сезоне получат две команды. Вторая – «Drum&Jazz» (4406 голосов), которая в составе солистки Елизаветы Степановой и контрабасиста Игоря Колосова исполнила с группой «Моя Мишель» одну из песен этой группы.

Солистка группы «Drum&Jazz» Елизавета Степанова выступила с группой «Моя Мишель», исполнив песню «Хватит убегать». Фото: скриншот видео с финального концерта «Street Stars».

Солистка группы «Drum&Jazz» Елизавета Степанова выступила с группой «Моя Мишель», исполнив песню «Хватит убегать». Фото: скриншот видео с финального концерта «Street Stars».

– Вообще не догадывались, что будет 2 приза. Организаторы тоже не догадывались, всё решилось на сцене. Я очень рада, это очень круто. Всё только произошло, поэтому сейчас эмоции пока не зашкаливают, но, мне кажется, я проснусь и прибалдею со всего, – делится солистка «Drum&Jazz» Елизавета Степанова. – С «Моя Мишель» пропели песню 2 раза. У нас очень гармонируют голоса. Теперь надо понять, что дальше. Спасибо Пскову и всем, кто за нас голосовал, за мощную поддержку!

«Drum&Jazz» получили контракт с Universal Music на релиз сингла, а также на съёмку и выпуск клипа. Псковская команда запишет мини-альбом. Процессом будет руководить профессиональный продюсер.

КСТАТИ

«Drum&Jazz» сначала прошли отбор «Street Stars» и попали в лучшие 24 команды. Затем же – выбились в финале, где за победу боролись 6 претендентов.

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