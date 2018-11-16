В Псковской области прогнозируются заморозки

Жителям Псковской области следует подготовиться к заморозкам. Синоптики прогнозируют снижение температуры. Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, после 24 ноября столбик уличного термометра не поднимется выше 0 градусов.

– В двадцатых числах ноября в Псковской области днём чаще всего будет 0…-2 градуса, а ночью – -5…-7, – отметила Тала Нещадимова. – К началу декабря среднесуточная температура составит примерно -3 градуса.

Помимо этого начальник гидрометцентра добавила также, что Псковской области снегопады пока не грозят.

– Гор снега, как это было с ноября 2010 года по апрель 2011 года, точно не будет, – добавила Тала Нещадимова. – Остатки снега, которыми ещё покрыта земля на юге региона, растают, и следующих осадков ждать не стоит. Для всех районов погода будет однотипная, сухая.

По прогнозам, ветер будет обдувать Псковскую область с разных направлений, от северо-западного до юго-восточного.

– Несмотря на отсутствие осадков, водителям всё равно необходимо «переобуться» к зиме. Ведь это надо делать, когда температура поверхности асфальта не превышает +4 градуса, – заключила Тала Нещадимова. – Сама же зима будет стандартная, с похолоданиями и оттепелями.