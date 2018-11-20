Как детдомовец полковником стал

Он давно уже на пенсии. Но взгляд все такой же внимательный, а ум светлый. Сидишь напротив него и чувствуешь, что с тобой не просто беседуют, тебя оценивают. Эта профессиональная привычка осталась, и уже никуда не уйдет. Все-таки перед тобой самый настоящий опер, да еще и с большой буквы. А бывших оперов, как известно, не бывает.

ДЕТСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Между страничек в паспорте Виктор Николаевич Чернышев принес свою детскую фотографию. Светловолосый мальчик в кофточке и коротких штанишках стоит на стульчике. Здесь ему года полтора. Снимок сделан перед самой войной.

Долгие годы Чернышев не знал ни дату своего рождения, ни место появления на свет. Все это пришлось восстанавливать в детском доме.

Помнит только, что отец был военным. С фронта он вернулся в 1944 году тяжелораненым. Перевез жену и сына на свою родину, в небольшое село недалеко от Новочеркасска. А через месяц отец умер.

- Мама работала стрелочницей на станции Мишкино, - вспоминает Виктор Николаевич. – Будка пронизывалась всеми возможными ветрами. В 1945 году мама сильно простыла, заболела туберкулезом и вскоре умерла. Было мне тогда шесть лет.

Это единственное фото родителей, которое отдали Виктору николаевичу после детдома. Фото: из личного архива Виктора Чернышева.

Незадолго до кончины мамы приехала ее сестра, тетя Мария. Она служила на флоте на Дальнем Востоке. Именно она и определила мальчишку в детский дом.

- А что ей еще оставалось делать? Тяжело было, - отмечает Виктор Николаевич. – А находясь в детском доме, я был всем обеспечен.

Вокруг – такие же дети войны. Многие мальчишки и девчонки никогда не видели родителей, не знали даже своих имен. Эти имена им давали там же, в детском доме.

А МОГ С ГОЛОВОЙ УЙТИ В ГЕОЛОГИЮ

Виктор с отличием закончил семь классов и поступил в геолого-разведочный техникум в Новочеркасске. После распределения молодой техник-геологоразведчик попал в поселок Локня Псковской области, где находилась геологоразведочная партия.

Виктор Чернышев в детские годы. Фото: из личного архива Виктора Чернышева.

В его подчинении были 10 человек: три бригады по три человека и водитель. Разные люди, многие с судимостью, - не каждый решится оторваться от дома, от семьи и месяцами скитаться по стране. Да и работенка не из легких. Вручную бурили землю, искали песок, глину, воду. Виктор, шестнадцатилетний мальчишка, будучи начальником отряда, устраивал быт своих «подопечных», договаривался о ночлеге для них, о питании и даже об отдыхе. Именно тогда он впервые столкнулся с ранее судимыми, которые требовали и особого внимания к себе, и большего контроля. В повседневном общении с ними он узнавал их характеры, особенности поведения, причины их наказания, и научился находить с ними общий язык, что позволяло в конечном итоге выполнять работу и руководить такими людьми с изломанной судьбой. Не знал тогда еще Виктор Николаевич, что ему общение с такими людьми предстоит на протяжении более чем 30 лет.

Проработал геологом он почти три года, в Локне женился, а потом была служба в армии.

ХОРОШИЕ УЧИТЕЛЯ

- В армии я вступил в партию, - вспоминает Виктор Николаевич. – Когда становился на партийный учет после службы, начальник районной милиции посмотрел диплом геологоразведчика и сказал: нам тоже нужны разведчики… оперуполномоченные.

Так Виктор оказался в милиции. Бывалые опера, в большинстве своем прошедшие войну, охотно делились опытом. Он и сегодня помнит их всех по именам и отчествам: Куличков Василий Степанович, Калинин Борис Александрович, Деев Михаил Алексеевич, Копылов Василий Сергеевич, Лагонский Иван Петрович.

- Розыск – это главная служба всей милиции - полиции, - настаивает Виктор Николаевич. – Большинство начальников органов внутренних дел начинали службу в уголовном розыске. Единицы выходят из других служб. Только в конце 70-х - начале 80-х годов из рядов сотрудников уголовного розыска области были направлены в районы и стали руководителями Вирекин Иван Петрович, Бобылев Василий Михайлович, Григорьев Евгений Александрович, Яковец Владимир Кириллович, Стороженко Леонид Семенович, Лебедев Николай Иванович, а некоторые из моих потенциальных учеников остались работать в руководстве уголовного розыска и даже УВД области: Колосов Александр Олегович, Потапов Александр Васильевич, Беляев Виктор Владимирович.

Сам Чернышев прошел путь от оперуполномоченного до начальника отдела Уголовного розыска Псковской области и далее до первого заместителя начальника УВД региона.

ТОГДА И СЕЙЧАС

- Я пришел на службу в милицию в январе 1962 года. В основном, на мой взгляд, 60-70 годы двадцатого века были самые спокойные в вопросах борьбы с преступностью. Основными преступлениями становились кражи из квартир, домов, магазинов, крали деньги, вещи, продукты. Крали скот. Было и злостное хулиганство, - вспоминает он.

По его словам, в городах чаще, а на селе реже совершали кражи и угоны автомашин, грабежи, разбои, убийства.

- В этот период сотрудники всех служб, в том числе, и уголовного розыска, уделяли большое внимание профилактике и предупреждению преступлений, - рассказывает Виктор Николаевич. – Вспышка преступности произошла в «лихих» девяностых, когда начался передел собственности, развал предприятий, активизировались преступные группы, состоящие сначала из ранее судимых, а потом из спортсменов разных мастей. Стало больше совершаться заказных дерзких преступлений. В МВД были созданы специальные подразделения по борьбе с этими преступлениями, и это дало некоторые результаты. В настоящее время преступность остается такой как была в 60-80 годы с добавлением некоторых остатков от 90-х и, естественно, новые преступления с учетом технических возможностей. Однако сложность раскрытия преступлений осталась на то же уровне. Если в 60-х годах у нас не было никакой техники, то ее не было и у преступников. Сейчас она и у нас, и у них. Поэтому все опять зависит от опера.

ХОРОШЕГО ОПЕРА УВИДИШЬ НЕ СРАЗУ

За годы работы в милиции, а потом и в полиции Виктор Николаевич участвовал в раскрытии многих сотен, а может быть и тысяч преступлений. Какие бы службы не привлекались, какие бы специалисты не прикладывали руку к поиску преступника, он считал и считает до сих пор – главным в этой работе является опер.

- Работа опера начинается с осмотра места преступления, - говорит Чернышев. – Здесь прежде всего он должен проявить внимательность, достоверно и точно зафиксировать все, что он видит до мелочей. Из увиденного он должен сделать выводы и наметить предварительные версии. Следующим этапом его работы, если нет реального подозреваемого, он проводит опрос населения. Эта работа требует от опера вежливости, умения контактировать с людьми, но главное – умение слушать и слышать человека. На первой стадии работы необходимо проявить добросовестность, находчивость, упорство. Это позволит в распутать даже самое безнадежное дело.

Ну, и, конечно, убежден Виктор Николаевич, оперативник должен быть физически выносливым и смелым.

ТРИ СЫНА

Было у Чернышева трое сыновей.

- Как один сын – не сын, два сына – полсына, а вот три сына – это уже сын, - цитирует он узбекскую пословицу.

Первый, Сергей, появился на свет в 1957 году, еще до службы отца в армии. Закончил политехнический институт, преподавал. А после призвался на службу. И в 1986 году его направили в Афганистан, где он стал заместителем командира разведроты. А через год туда же поехал и отец.

В Афганистане Виктор Николаевич был советником руководителей уголовного розыска. Фото: из личного архива Виктора Чернышева.

- В Афганистане я тоже занимался по линии уголовного розыска, - вспоминает Виктор Николаевич. – Первые месяцы я был советником двух районных отделов царандоя (милиции - Ред.) в кабуле, потом советником начальника уголовного розыска города Кабула с населением почти в 3 миллиона человек, а потом и советником начальника уголовного розыска Афганистана. Основной задачей советников являлось оказание помощи руководителям в практическом решении вопросов в раскрытии и предупреждении преступлений, оперативной работе, взаимодействию служб, а также выявлению бандгрупп душманов, их вооружение и другие сведения. В последние месяцы пришлось заниматься вопросами освобождения из плена наших граждан.

За службу он был отмечен орденом Красной Звезды, у сына Сергея таких звезд – две.

Трагично сложилась судьба двух других мальчишек. Отец связывал большие надежды с Владимиром, ведь он тоже пошел работать в милицию оперуполномоченным, и Виктору Чернышеву казалось, что именно Владимир станет продолжателем династии. Не сложилось. Он погиб вместе с дочерью в автокатастрофе. Помотала судьба и самого младшего сына – Алексея. Из сыновей полковника только Сергей и остался. Но зато есть в семье Чернышева два внука, две внучки, да еще и один правнук. В следующем году надеется Виктор Николаевич отдать замуж еще одну внучку.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

- Когда я только оформлял документы на работ в милицию, мне было как-то жалко, что я ухожу из геологоразведки. Во-первых, это был совет моего старшего друга по детскому дому, Воронина Бориса, который уже заканчивал этот техникум, а во-вторых, за три года я полюбил эту работу. Но как я впоследствии понял, это была романтика юности, а милиция – это серьезно, и это настоящая работа. Сейчас я уже 25 лет на пенсии, но с милицией-полицией крепко связан. Я, как и другие мои коллеги, являюсь членом Совета ветеранов области. Мы постоянно встречаемся, обсуждаем былое время и ситуацию сегодня. К нашему мнению прислушиваются, и мы рады, что до сих пор востребованы. Мы выступаем перед личным составом, наставляя молодое поколение быть справедливыми, честными, любить и гордиться своей работой. За каждым из нас закреплены школы, в которых мы проводим беседы, уроки мужества и другие мероприятия. В общем, в свои почти 80 лет не считаем себя стариками и готовы дальше вести активный образ жизни.