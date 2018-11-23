Кубок России по пара-бадминтону принес псковским спортсменам четыре серебра

Псковские спортсмены завоевали четыре серебряные медали на финальном этапе Кубка России-2018 по пара-бадминтону. Эдуард Барканов из Великих Лук и Екатерина Огинская из Пскова на протяжении 8 лет представляют Псковскую область на соревнованиях. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе «Центра спортивной подготовки», итоговый турнир прошел в Казани 20 ноября.

- Соревнования были интересными. Появилось много новых участников в этом году, конкуренция стала выше. Однако атмосфера все равно оставалась дружественная, потому что мы, как правило, живем в одной гостинице и друг друга знаем, - поделилась Екатерина Огинская. - Но на площадке, конечно, просыпается дух соперничества.

Серебряным призером мужского парного разряда стал Эдуард Барканов. А Екатерина выиграла серебро в женском одиночном и парном разрядах, а также в смешанной парной номинации со спортсменом из Казани.

- Сейчас я начала осознавать, что мне становится тяжелее участвовать. Потому что появляются молодые и перспективные соперницы, у них лучше условия для тренировок. В том плане, что у них в регионах этот вид спорта развит больше, чем у нас, - поделилась опасениями спортсменка. - У них есть профессиональные тренеры, а я занимаюсь самостоятельно. Они растут очень быстро, и я иной раз не успеваю за их техникой. Но, тем не менее, я держу свои позиции - серебро пока еще мое.

Екатерина занимается этим видом спорта с детства. Однако на время учебы в институте ей пришлось отложить тренировки. Но со спортом не так просто завязать, поэтому спустя время девушка вернулась к бадминтону. И уже на протяжении восьми лет непрерывно им занимается.

- Ближайшие соревнования пройдут в феврале в Новочебоксарске. Это будет первый этап Кубка России 2019 года по пара-бадминтону. В следующем году я хочу завоевать золото, поэтому в течение трех месяцев буду постоянно тренироваться. Пока, к сожалению, у меня не так часто это получается, только три раза в неделю по пару часов. Но ближе к турниру тренировки будут интенсивнее, - сообщила о планах серебряная финалистка.

Супруг Екатерины тоже спортсмен. Благодаря здоровому увлечению они познакомились и создали семью. Мужчина постоянно подбадривает свою избранницу, поддерживает в дни профессионального кризиса и придает ей уверенности на соревнованиях.