2018-11-23T23:10:22+03:00
Спорт

Кубок России по пара-бадминтону принес псковским спортсменам четыре серебра

Всего в соревнованиях участвовало около 70 спортсменов из 16 регионов страны
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
Поделиться:
Спортсмены из Псковской области продолжают завоевывать награды в пара-бадминтоне, хотя конкуренция с каждым годом растет.Спортсмены из Псковской области продолжают завоевывать награды в пара-бадминтоне, хотя конкуренция с каждым годом растет.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
Изменить размер текста:

Псковские спортсмены завоевали четыре серебряные медали на финальном этапе Кубка России-2018 по пара-бадминтону. Эдуард Барканов из Великих Лук и Екатерина Огинская из Пскова на протяжении 8 лет представляют Псковскую область на соревнованиях. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе «Центра спортивной подготовки», итоговый турнир прошел в Казани 20 ноября.

- Соревнования были интересными. Появилось много новых участников в этом году, конкуренция стала выше. Однако атмосфера все равно оставалась дружественная, потому что мы, как правило, живем в одной гостинице и друг друга знаем, - поделилась Екатерина Огинская. - Но на площадке, конечно, просыпается дух соперничества.

Серебряным призером мужского парного разряда стал Эдуард Барканов. А Екатерина выиграла серебро в женском одиночном и парном разрядах, а также в смешанной парной номинации со спортсменом из Казани.

- Сейчас я начала осознавать, что мне становится тяжелее участвовать. Потому что появляются молодые и перспективные соперницы, у них лучше условия для тренировок. В том плане, что у них в регионах этот вид спорта развит больше, чем у нас, - поделилась опасениями спортсменка. - У них есть профессиональные тренеры, а я занимаюсь самостоятельно. Они растут очень быстро, и я иной раз не успеваю за их техникой. Но, тем не менее, я держу свои позиции - серебро пока еще мое.

Екатерина занимается этим видом спорта с детства. Однако на время учебы в институте ей пришлось отложить тренировки. Но со спортом не так просто завязать, поэтому спустя время девушка вернулась к бадминтону. И уже на протяжении восьми лет непрерывно им занимается.

- Ближайшие соревнования пройдут в феврале в Новочебоксарске. Это будет первый этап Кубка России 2019 года по пара-бадминтону. В следующем году я хочу завоевать золото, поэтому в течение трех месяцев буду постоянно тренироваться. Пока, к сожалению, у меня не так часто это получается, только три раза в неделю по пару часов. Но ближе к турниру тренировки будут интенсивнее, - сообщила о планах серебряная финалистка.

Супруг Екатерины тоже спортсмен. Благодаря здоровому увлечению они познакомились и создали семью. Мужчина постоянно подбадривает свою избранницу, поддерживает в дни профессионального кризиса и придает ей уверенности на соревнованиях.

Еще больше материалов по теме: «Псковский спорт»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Атлетико - Барселона 24 ноября 2018 года. Прямая онлайн-трансляция матча 13 тура чемпионата Испании по футболу
Футбол, матч Атлетико - Барселона. Прямая онлайн-трансляция состоится 24 ноября 2018 года. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч 13 тура чемпионата Испании [видеотрансляция]
Локомотив - Урал 23 ноября 2018: прямая онлайн-трансляция матча 15 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Локомотив - Урал 23 ноября 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 23 ноября 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 15 тура чемпионата России по футболу 2018/2019
Новости 24
Перед финалом «Мисс Псков – 2018» участницы провели главную репетицию
Стали известны площадки проведения теста по истории Отечества в Пскове
Стартовал прием документов на соискание премий администрации Псковской области
Новым председателем Молодежного парламента в Псковской области стал Владимир Яковлев
Новогодняя ярмарка подарков ручной работы «ART-ель» пройдет в Пскове
Псковская кавер-группа «Drum&Jazz» номинирована на премию «Народное признание – 2018»
В Пскове проездные билеты на декабрь не подорожают
До конца голосования в псковском конкурсе «Модный чемпион» осталось два дня
В Пскове на Рижском проспекте задержали подозреваемую в краже продуктов питания
В Пскове из-за ремонта дороги перекроют улицу Карла Маркса
В Псковской области количество безвозмездных доноров – 99%
В Псковской области проходит конкурс на памятный знак «Зарождение знамени Победы»
В Пскове задержали подозреваемого в краже с дачного участка
В Пскове к Ганзейским дням появится около 5 000 парковочных мест
В Псковской области снизилось количество заготавливаемой крови
Власти Псковской области не поддержали инициативу присвоения регионального звания «Почетный донор»
Завершилось голосование за «Мисс Псков – 2018» среди читателей «Комсомолки»
Студентка из Пскова заняла третье место на национальном чемпионате «Абилимпикс»
В Великих Луках судебные приставы произвели два административных задержания должников
У псковской «Ласточки» планируют увеличить количество вагонов
В Пскове на Северном обходе в ДТП с грузовиком водитель получил ранения
В Пскове пять должностных лиц получили предостережения от УФАС за некорректные высказывания на публике
В Усвятском районе на трассе Великие Луки – Усвяты в ДТП водитель получил травмы
Псковское УФАС за 10 месяцев 2018 года взыскало с нарушителей больше миллиона рублей
В Гдовском районе на дороге Псков – Гдов – Сланцы в ДТП погиб пенсионер
Псковичей приглашают 1 декабря пройти анонимное тестирование на ВИЧ в одном из торговых центров
В Великолукском районе на трассе Поречье – Жигари в ДТП пострадал мальчик