В Псковской области декабрь отличится мокрым снегом

На носу декабрь. А это значит, что жителям Псковской области необходимо приготовиться к снежной погоде, которую захватила с собой надвигающаяся зима. Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, в первой половине декабря осадки вероятнее, чем во второй. Для всех районов региона погода будет примерно одинаковая.

– До 15 декабря ожидаются осадки в виде мокрого снега , – сообщила Тала Нещадимова. – До 3 декабря ночи будут отличиться низкими температурами. Столбик термометра опуститься до отметки -8…-9 градусов. Дневные же температуры останутся мягкими. Термометр покажет +1…-4 градуса.

В следующие ночи первой половины месяца ночью на улице станет значительно теплее. Синоптики прогнозируют ветер южных направлений. Он обещает быть то слабым, то умеренным.

– Температура ожидается смешанная. На улице +1…-4 градуса будет как днём, так и ночью, – добавляет начальниц гидрометцентра.

Во второй же половины декабря погода обещает сюрпризы.

– После 15 декабря жителям Псковской области снова нужно будет подготовиться к похолоданиям, – добавляет Тала Нещадимова.

Из осадков, ожидаемых во второй половине декабря, прогнозируют только снег.

– Что касается самой новогодней ночи, то погода в это время может как согнать с земли снежный покров, так и подморозить жителей ещё сильнее, – заключает Тала Нещадимова.