2018-11-26T18:08:42+03:00
Общество

В Псковской области декабрь отличится мокрым снегом

До 15 декабря температура в основном будет близка к 0 градусов, а во второй половине месяца возможны заморозки
Раиса Семёнова
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Декабрь в Псковской области, по прогнозам синоптиков, не принесет сильных морозов.Декабрь в Псковской области, по прогнозам синоптиков, не принесет сильных морозов.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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На носу декабрь. А это значит, что жителям Псковской области необходимо приготовиться к снежной погоде, которую захватила с собой надвигающаяся зима. Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, в первой половине декабря осадки вероятнее, чем во второй. Для всех районов региона погода будет примерно одинаковая.

– До 15 декабря ожидаются осадки в виде мокрого снега , – сообщила Тала Нещадимова. – До 3 декабря ночи будут отличиться низкими температурами. Столбик термометра опуститься до отметки -8…-9 градусов. Дневные же температуры останутся мягкими. Термометр покажет +1…-4 градуса.

В следующие ночи первой половины месяца ночью на улице станет значительно теплее. Синоптики прогнозируют ветер южных направлений. Он обещает быть то слабым, то умеренным.

– Температура ожидается смешанная. На улице +1…-4 градуса будет как днём, так и ночью, – добавляет начальниц гидрометцентра.

Во второй же половины декабря погода обещает сюрпризы.

– После 15 декабря жителям Псковской области снова нужно будет подготовиться к похолоданиям, – добавляет Тала Нещадимова.

Из осадков, ожидаемых во второй половине декабря, прогнозируют только снег.

– Что касается самой новогодней ночи, то погода в это время может как согнать с земли снежный покров, так и подморозить жителей ещё сильнее, – заключает Тала Нещадимова.

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