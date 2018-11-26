Как скобари интернет покорили

О музыке, о конкурсе, о будущих проектах ребята рассказали в редакции «Комсомольской правды», дав первую в истории музыкальную пресс-конференцию. Нашими гостями стали солистка Елизавета Степанова, контрабасист, саунд-продюсер коллектива Игорь Колосов, гитарист Станислав Соболев.

Солистке «Drum&Jazz» Елизавете Степановой 28 лет, запела она в детстве, когда ещё жила в Порхове.

– В детском саду на тихом часу хулиганила, поэтому меня на это время водили к музыкальному руководителю садика, – вспоминает солистка. – Тогда начала петь понемногу, и мама разглядела во мне какие-то способности.

В детском саду в 5 лет Лиза выиграла свой первый музыкальный конкурс. После этого триумфа родители отдали дочь в Порховскую детскую школу искусств (ДШИ).

– Моё отделение – фортепьяно. Но я ещё и пела - и в хоре и соло, – продолжает солистка. – Сначала пела в народном стиле. Участвовала в конкурсах в Пскове и области.

Спустя 8 лет сотрудники ДШИ выдали Лизе красный диплом.

– Когда стала старше, решила, что народные песни – это несерьёзно, – отмечает солистка. – Пошла в эстрадный вокал.

Так, с 2002 года девушка 5 лет посещала студию эстрадного пения «Камертон» и под руководством Оксаны Романюк уже колесила по России.

МУЗЫКА ВСЮДУ

После Порховской средней общеобразовательной школы № 2 Лиза в 2012 году окончила факультет менеджмента ПсковГУ и из следующих 4 лет аспирантуры 3 – работала в этом ВУЗе лаборантом и преподавателем-почасовиком.

– В Пскове выступала на коммерческой основе ещё со второго курса универа, – добавляет солистка.

Когда Лиза закончила учиться, она устроилась консультантом в администрацию Пскова, в комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи, но ушла ради музыки. У Лизы в плей-листе такие музыканты, как «Моя Мишель», «London Grammar», «Bishop Briggs», «Sam Smith», «Norah Jones», «Portugal. The Man».

– Музыка для меня всегда была чем-то крутым, а пение – перманентным состоянием, – заявляет солистка. – Пою везде. На кухне, в душе, на улице…

На улице Лиза поёт не только, когда идёт куда-то или ждёт чего-то, но и в составе кавер-группы «Drum&Jazz». На счету музыкального коллектива около десяти уличных выступлений. Репертуар у команды разнообразный. Это и поп- и джаз-музыка, и Григорий Лепс и Монеточка. За одно выступление музыканты набирали до 4000 рублей.

– Не знаю, насколько это законно, но полицейские не тревожили, слушали песни. Мы же, как отыграли, могли оплатить бензин или сходить в кафе. Приятный бонус, – добавляет Лиза.

СОСТАВ ПОСТОЯННО МЕНЯЛСЯ

Основной же источник дохода кавер-группы, обеспечивающий дорогое оборудование, – мероприятия, торжества. В конце 2014 года благодаря одному такому событию она и появилась.

– Тогда мне с приятелями предложили выступить на псковском шоу «ДягилевРобин», – вспоминает Лиза. – После этого я, битбоксер и клавишник организовали коммерческий проект «Drum&Jazz». Но состав постоянно менялся. У нас даже произошла эволюция ударных. С битбокса – на драм-машину, а позже – на барабаны.

Так, летом 2016 года к коллективу присоединился 33-летний псковский контрабасист Игорь Колосов.

– Решили, что слияние контрабаса, клавишных и ударных – это очень круто, – продолжает солистка. – В отличие от меня, завсегдатая конкурсов патриотической песни, Игорь – больше по неформальным концертам.

Теперь контрабасист – и саунд-продюсер группы. Музыкант учился работе со звуком у звукорежиссёра лейбла «Blackstar» Константина Матафонова, известного сотрудничеством с Тимати, Григорием Лепсом, Виагрой, Земфирой, Fat Joe, Xzibit.

– На меня Игорь очень положительно влияет. Расширяет кругозор. Даёт пинок, чтобы собралась, – делится певица. – Благодаря Игорю я за последние полтора года как исполнитель развилась как никогда.

Вместе с Игорем Колосовым и Станиславом Соболевым Елизавета Степанова пришла в пресс-центр «Комсомольской правды - Псков».Фото: Владимир Кольцов

Сегодня «Drum&Jazz» – это костяк из солистки и контрабасиста, а также клавишник, студентка Псковского областного колледжа искусств Светлана Ендальцева и барабанщик, сотрудник музыкального магазина Александр Драгинский. В качестве сессионного музыканта к группе иногда присоединяется гитарист Станислав Соболев.

– Все на равных правах. Нас объединяет заинтересованность, – отмечает Лиза. – Мы не просто переигрываем чужое, а экспериментируем, что-то выдумываем.

ВОРВАЛИСЬ В ПОЛУФИНАЛ

Тяга к новому и привела «Drum&Jazz» на первое всероссийское шоу талантов улиц – «Street Stars» от соцсети «ВКонтакте» и агентства «The Story Lab». Главный приз – контракт с Universal Music, профессиональная запись мини-альбома.

Игорь Колосов нашёл конкурс в интернете и отправил видео, снятое совершенно случайно во время одного из выступлений. И вдруг новость - псковичи прошли в полуфинал. Надо было ехать в Москву. В этом этапе Лиза, Игорь и Александр участвовали с кавером на песню «Тает лёд» группы «Грибы».

– Она не очень выигрышна для конкурса, но у организаторов уже были на неё авторские права, – рассказывает солистка. – Когда репетировали – поняли, что звучим скучно, поэтому экспериментировали по полной. Спела в несвойственной манере.

Сам же клип профессиональная съёмочная группа от организаторов проекта снимала на тротуаре у станции метро «Арбатская».

– Приехали в столицу и через 2 часа уже снимались, – продолжает Лиза. – Причём когда пришли на место – никого не было, но через считанные минуты появилась куча камер, дроны, гироскутеры, огромный волосатый микрофон. Вокруг человек 30 забегало. Орут. На глазах вырос пункт для звукачей.

После размещения клипа в сети псковская кавер-группа вошла в число 6 финалистов. Сейчас у этого видео около 2,5 миллиона просмотров.

НЕОЖИДАННЫЙ ФИНАЛ

Сам же финал состоялся в московском клубе «Icon». Прошедшие участники выступали на одной сцене с такими звёздами эстрады, как «Моя Мишель», «Город 312», Антоха МС и другими.

Лиза представляла «Drum&Jazz» одна. Девушка совместно с солисткой «Моей Мишели» Татьяной Ткачук спела песню «Хватит убегать» с нового альбома этой популярной группы.

– Со звездой нам повезло! – восклицает девушка. – Голоса гармонируют. Было очень комфортно работать: заочно знакомы с творчеством группы. За 2 часа до выхода на сцену 2 раза порепетировали и зрителям выдали самый удачный вариант.

Пока финалисты выступали, публика определяла победителя с помощью онлайн-голосования. Всех обогнала команда «The Maya Secret» из Соснового Бора Ленинградской области.

– По голосам мы отстали на 1 % и оказались вторыми. Когда поняли, что разрыв не сократить – перестали переживать и наслаждались номерами других участников, – рассказывает солистка.

Однако генеральный директор российского отделения Universal Music Group в России Дмитрий Коннов объявил, что первых места – два, и поздравил с контрактом и «Drum&Jazz».

– Тогда со всей России мне личку завалили поздравлениями! Было очень круто! Вообще не догадывались, что 2 приза будет. Организаторы, походу, тоже. Всё решилось на сцене, – отмечает Лиза. – Ждём запись мини-альбома, но не знаем, что это будет. Наша каверная музыка, которая многим понравилась, – для концертов. Времени ей не уделяем. А записали бы – первый авторский релиз, пять треков.

– Надеемся, разрешат это сделать. Мы готовы хоть завтра! На авторском альбоме ждите немного лирики, немного андеграунда. Будет и философская нотка, – конкретизирует Игорь. – Кроме постоянных гитары, живых и электронных барабанов, задействуем moog-синтезатор.