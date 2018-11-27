2018-11-27T02:11:52+03:00
Звезды

Названа самая красивая девушка Псковской области по итогам проекта «Мисс Псков – 2018»

В финале конкурса красоты приняли участие 13 незамужних девушек в возрасте от 16 до 25 лет
Раиса Семёнова
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Итоговый выбор жюри озвучили в конце вечера, который проходил в спортивно-развлекательном центре "Простория".Итоговый выбор жюри озвучили в конце вечера, который проходил в спортивно-развлекательном центре "Простория".Фото: Татьяна РОДИНА
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В зал, что на втором этаже спортивно-развлекательного парка «Простория», стекаются сотни людей. На большинстве мужчин – элегантные костюмы, рубашки, галстуки. Женщины в брендовых вечерних платьях и броских ювелирных украшениях. В софитовом свете гости рассаживаются за накрытые столики, между которыми на моноциклах колесят официанты. Под заводную музыку лоск тонет в искусственной дымке…

Именно так красота происходящего перебирается из зала на сцену.

– Дорогие друзья! Наконец-то это случилось! Спустя два с половиной месяца! Приветствуем вас на финале конкурса красоты, настоящего реалити-шоу «Мисс Псков – 2018»! – объявляет директор конкурса Николай Королёв. – Сегодня мы узнаем, какая девушка выступит от Псковской области на «Мисс России»!

Представляют судей и шоу начинается. В синем цвете софитов на сцену поднимаются все 13 претенденток на заветную диадему главной красавицы региона.

В начале вечера девушки вышли в одинаковых нарядах, чтобы показать номер-иллюзию. Фото: Татьяна РОДИНА

В начале вечера девушки вышли в одинаковых нарядах, чтобы показать номер-иллюзию.Фото: Татьяна РОДИНА

КРАСАВИЦЫ НА СЦЕНЕ

Финалистки выстроились в две линии, каждая девушка обняла стоящую рядом, и начался танец. Синхронными движениями участницы показали зрителям, как научились чувствовать друг друга.

– Итак, для претенденток настало время первого конкурса! Представление! – после выступления танцоров сообщает ведущий.

Стоящие по периметру сцены участницы выходят ближе к зрителям и рассказывают о себе. Теперь собравшиеся знают, кто помогает людям, а кому нравятся котики. Следующее испытание, с которым справляются красавицы, – дефиле в брендовой одежде. Но самым долгожданным для мужчин, сидящих в зале, конечно же, станет выход в купальниках. Следующим станет конкурс талантов, после которого состав претенденток на титул редеет.

Зал заметно оживился, когда на сцене появились конкурсантки в купальниках. Фото: Татьяна РОДИНА

Зал заметно оживился, когда на сцене появились конкурсантки в купальниках.Фото: Татьяна РОДИНА

ПЕРВЫЕ ПОТЕРИ

– По решению жюри конкурс покидают Маргарита Макаусова, Екатерина Мансурова и Кристина Нетесова, – сообщает Николай Королёв.

Спустившиеся со сцены девушки не скрывают слезы. Тем временем заканчивается интеллектуальный конкурс, и в проекте остаются 5 участниц: Анна Игнатьева, Анастасия Рядова, Полина Василенко, Анна Любушкина и Елизавета Черноок.

Показ брендовой одежды - один из элементов шоу. Фото: Татьяна РОДИНА

Показ брендовой одежды - один из элементов шоу.Фото: Татьяна РОДИНА

Судьи удаляются в совещательную комнату. Еще совсем немного, и будет названо имя красивейшей из участниц проекта 2018 года. Время идет. Буквально тянется. Наконец, все девушки вновь поднимаются на сцену.

Этот конкурс по праву считается самым щедрым, ведь все конкурсантки получают звания и подарки от партнёров проекта. Одной «Вице-Мисс Псков» становится 16-летняя первокурсница отделения архитектуры колледжа ПсковГУ Полина Василенко, второй «Вице-Мисс Псков» объявляют 18-летнюю первокурсницу финансово-экономического факультета ПсковГУ Анну Любушкину. А кто же победил?

Полина Василенко стала не только второй вице-мисс Псков, но и "Мисс Комсомольская правда - Псков". Фото: Татьяна РОДИНА

Полина Василенко стала не только второй вице-мисс Псков, но и "Мисс Комсомольская правда - Псков".Фото: Татьяна РОДИНА

РЕШЕНИЕ СУДЕЙ НЕОСПОРИМО

Именно на финальном шоу была отмечена подарками и дипломом победительница проекта по версии читателей «Комсомольской правды — Псков». Наибольшее количество голосов отдано за Полину Василенко. Поздравить ее вышла главный редактор издания Ирина Потапова.

– И Мисс Псков – 2018...- готов огласить имя победительницы ведущий шоу-программ, - ...Елизавета Черноок!

Жюри конкурса понадобилось много времени, чтобы выбрать самую достойную девушку. Фото: Татьяна РОДИНА

Жюри конкурса понадобилось много времени, чтобы выбрать самую достойную девушку.Фото: Татьяна РОДИНА

Родственники победившей девушки спешат к сцене, поздравляют Лизу, 16-летнюю десятиклассницу средней общеобразовательной школы № 1 в Острове. Все гости мероприятия фотографируют участниц.

– За время проекта я многое переосмыслила! – говорит новоиспечённая Мисс Псков – 2018, – Я перестала стесняться своих физических особенностей. Например, высокого роста (рост девушки – 181 сантиметр - Ред.). Теперь буду ходить на каблуках! Дальше – больше!

Кроме главного титула, Елизавета стала еще "Мисс Акваполис". Фото: Татьяна РОДИНА

Кроме главного титула, Елизавета стала еще "Мисс Акваполис".Фото: Татьяна РОДИНА

– Все 5 девушек, которые не вылетели, – достойны победы! Но судьи выбрали Лизу. Их решение неоспоримо! Что же, будем подавать документы на «Мисс России». До новой встречи с проектом «Мисс Псков» в следующем году! – подводит итог директор проекта.

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