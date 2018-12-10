Шутят псковские школьники о гаишниках и водителях

Игру-викторину ежегодно проводит ГИБДД УМВД России по Псковской области. Участниками становятся школьников региона. Наш корреспондент побывал в составе судейской команды.

Финал проходил в многопрофильном правовом лицее №8 в Пскове.

- Мы на протяжении недели готовились к предстоящему конкурсу, - сообщила ведущая мероприятия София Катунина. – Но у нас достаточно большой опыт в организации, чаще всего ГИБДД проводит школьные мероприятия на площадке нашего лицея.

Школьники заметно нервничали перед выступлением, одни ребята пытались друг друга приободрить, другие репетировали, а кто-то даже перекрестился на всякий случай. Организаторы конкурса в очередной раз проверяли музыкальную аппаратуру, микрофоны и освещение. А гости и члены жюри с нетерпением ждали игру.

КВН «О ПДД В ШУТКУ И ВСЕРЬЕЗ»

И вот долгожданное начало. На сцену вышли капитаны команд из Острова, Себежа, Великолукского района, Порхова, Опочки и Пскова. Путем жеребьевки определили очередность выступления.

В конкурсе «Визитная карточка» команда «Тайком от мамки» из Острова, а это восемь человек, влезли в машину и спели песню о важности соблюдения ПДД. За эту сценку школьники получили 3.25 балла. Участники команды «Слабое звено» из Себежа выходили по одному. Каждый из ребят показал виды типичных водителей: и бандиты, и неряхи, и греческие божества, и даже сам Иосиф Сталин. Их выступление жюри оценило на высший балл. Ребята команды «Без тормозов» из Великолукского района инсценировали планерку в ГИБДД, где маленький начальник вселяет большой ужас в души своих подчиненных. Выступление принесло ребятам 4.75 балла. А «ОМОН» из Порхова показал сценку, когда водитель такси оказался не просто меломаном, а фанатом одной песни. «За тебя калым отдам, душу дьяволу продам. И как будто бы с небес, все к тебе толкает бес…». Он и сам напевал, и на диске слушал, и по радио она звучала и даже у него на звонке стояла. Бедный пассажир выучил текст песни наизусть за время поездки. КВНщики получили 4 балла ровно. Следующая команда «Сотруднички» из Опочки выступили на сцене в форме ДПС и в светоотражающих жилетах. Школьники исполнили веселую тематическую песню, которая им принесла 3.75 балла. А клуб «Аварийных подорожников», который представлял областную столицу на конкурсе, спорили о правилах дорожного движения. Ребята в синих галстучках с шутками размышляли о различных ситуациях на дорогах. И их выступление оценили на 4.75 балла.

РАЗМИНКА

Тем временем ведущие объявляют второй конкурс «Разминка». Все команды выходят на сцену. Ребятам предстоит за 30 секунд придумать смешной ответ на вопросы других команд. Сложность в том, что и вопросы, и ответы не должны отходить от главной темы игры-викторины «О ПДД в шутку и всерьез».

Лучше всех в «Разминке» проявили себя ребята из Порхова и Опочки, они набрали по 4.5 баллов. Чуть меньше присудили команде из Великолукского района, они набрали 4 балла ровно. Школьники из Острова в этом конкурсе получили 3.75 балла. И по 3.5 баллов набрали представители Пскова и Себежа.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Эта часть игры была, пожалуй, самой яркой. Показывались сценки, например, про гаишника, который тормозит водителей и без тени смущения требует деньги. Комичность сценки еще и в том, что в зале помимо гостей сидели представители ГИБДД. Но как выяснилось, сотрудники ведомства любят посмеяться над собой и коллегами.

К подготовке домашнего задания все команды подошли ответственно.Фото: Анастасия Бевза

Была сценка из будней автошколы, где среди желающих получить водительские права оказалась блондинка, не желавшая учить правила дорожного движения, а также мажор, который планировал получить права без какой-либо подготовки, и даже старенький дедушка, который устал толкаться в автобусах по пути в собес. Кстати, жюри единогласно поставили по 5 баллов за это домашнее задание.

В другом выступлении фея исполняла желания инспектора ДПС. Бедный инспектор хотел слышать, о чем говорят люди в пробках. Но оказалось, что ни о чем толковом они не беседуют. Потом он пожелал поменяться разумом с водителем, после чего превратился в откровенного «гопника». После очередного неудачного желания, инспектор попросил у феи, чтобы все люди просто соблюдали правила дорожного движения.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС

После конкурса капитанов, где представители команд угадывали, что за дорожный знак изображен у соперников, настало время музыкального конкурса. Команда «Слабое звено» из Себежа инсценировала клип Александра Ревы «Как Челентано». Ребята даже виноград раскидали по полу, который давил ногами псевдо-Челентано. Текст песни ребята изменили под тему КВН, получилось даже весело. Они набрали 5 баллов за выступление.

Ребята из команды «Без тормозов» (Великолукский район) разыграли сценку из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Именно тот фрагмент, когда машина времени переносит героев во времена Ивана Грозного. Был здесь и инженер-изобретатель Тимофеев в белом халате и в очках, тезка царя - Иван Бунша с нарисованной бородой, супруга изобретателя в парике, сам Иоан Грозный в царской рясе и посольский дьяк Феофан. Выступление получило высшую оценку.

Школьники подготовили и музыкальные номера, за которые получили высокие оценки.Фото: Анастасия Бевза

Коллектив «ОМОН» из Порхова исполнял песни, которые заказывали люди у радиоведущего. «Сотруднички» из Опочки показали встречу уходящего и наступающего годов. «Тайком от мамки» (Острова) тоже создавали на сцене новогоднее настроение.

Команда из Пскова спародировала шоу-программу «+100500». Пользуясь положением хозяина, ребята заранее подготовили новогоднюю презентацию, под которую исполнили пару песен.

НАГРАЖДЕНИЕ

Прежде чем распределить призовые места члены жюри совещались очень и очень долго. Было сложно определить победителей, так как все команды достойно справились с конкурсами. Организаторам КВН даже пришлось закрыть глаза на правила и немного изменить сценарий.

Таким образом, первое место досталось сразу двум командам. Это «Слабое звено» из Себежа и «Без тормозов» из Великолукского района. «Серебро» завоевала команда «Аварийные подорожники», которая представляла Псков в КВНе.

Третье место разделили между собой команды из Порхова «ОМОН» и «Сотруднички» из Опочки. А команда «Тайком от мамки» из Острова заняла четвертое место.

Наградить победителей приехал начальник ГИБДД УМВД России по Псковской области Анатолий Ефимов. Он вручил командам-призерам победные кубки и подарки.