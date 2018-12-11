2018-12-11T13:07:09+03:00
Общество

Первый детский технопарк в Пскове набирает учеников

Псковская область вошла в число 25 регионов страны, где будут развивать «Кванториумы».
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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В псковском "Кванториуме" изучается шесть разных направлений. Фото: официальная группа "Кванториум в Пскове" в социальной сети "Вконтакте".В псковском "Кванториуме" изучается шесть разных направлений. Фото: официальная группа "Кванториум в Пскове" в социальной сети "Вконтакте".
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Такое название получили современные образовательные площадки. Пугаться не стоит. Здесь учащиеся 6-11 классов смогут постигать азы будущих профессий. В перечне изучение технологии 3D-моделирования, конструирование беспилотных летательных аппаратов, программирование и многое другое, что еще недавно казалось фантастикой.

Впервые о «Кванториуме» в Пскове заговорили еще в декабре прошлого года. Именно тогда регион победил в конкурсе и получил федеральные средства на создание современного образовательного центра. Прошел год, и «Кванториум» сдан, в нем даже прошли первые занятия для школьников.

В целом предусмотрены программы по шести направлениям: «Промробоквантум», «Аэроквантум», «Геоквантум», «VR/AR-квантум», «Наноквантум», «Хайтек». Заниматься смогут ребята старше 10 лет. Но оставлять за дверью маленьких «почемучек», которым тоже захочется попасть в «Кванториум», не станут. Для детей от 5 лет разработали специальную программу «Квантошахматы», она поможет выбрать будущее направление для занятий в центре.

То, что раньше казалось фантастикой, школьники теперь делают своими руками.

То, что раньше казалось фантастикой, школьники теперь делают своими руками.

ЧЕМ БУДУТ ЗАНИМАТЬСЯ РЕБЯТА

Что означают те сложные слова, которые мы перечислили в самом начале? В «Промробоквантуме» школьники будут учиться программировать, проектировать и печатать 3D модели роботов. В «Аэроквантуме» - управлять беспилотниками, создавать коптеры и снимать с них видео. В «Геоквантуме» - разрабатывают интерактивные карты, делать панорамные снимки, создавать 3D-ландшафты. В «VR/AR-квантуме» ребята научатся работать с 3D сканером, разрабатывать 3D модели, снимать и монтировать видео, программировать, конструировать, создавать приложения. В «Наноквантуме» - работать с различными типами современных микроскопов. В «Хайтеке» - моделировать в 3D и 2D, печатать на 3D принтере, применять лазерные технологии, разрабатывать и собирать собственные модели.

Кстати, все преподаватели прошли обучение в Сколково.

КАК ПОСТУПИТЬ

Сейчас ведется прием заявок. Для этого родителям необходимо заполнить анкету и представить ее в «Кванториум» (Псков, Иркутский переулок, д. 2). Заявки принимают также на сайте www.kvantoriumpskov.com и в группе ВКонтакте. Ежегодно на бюджет смогут поступить 800 детей.

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