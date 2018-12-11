2018-12-11T13:07:09+03:00
Общество

Первый детский технопарк в Пскове набирает учеников

Псковская область вошла в число 25 регионов страны, где будут развивать «Кванториумы».
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
Поделиться:
В псковском "Кванториуме" изучается шесть разных направлений. Фото: официальная группа "Кванториум в Пскове" в социальной сети "Вконтакте".В псковском "Кванториуме" изучается шесть разных направлений. Фото: официальная группа "Кванториум в Пскове" в социальной сети "Вконтакте".
Изменить размер текста:

Такое название получили современные образовательные площадки. Пугаться не стоит. Здесь учащиеся 6-11 классов смогут постигать азы будущих профессий. В перечне изучение технологии 3D-моделирования, конструирование беспилотных летательных аппаратов, программирование и многое другое, что еще недавно казалось фантастикой.

Впервые о «Кванториуме» в Пскове заговорили еще в декабре прошлого года. Именно тогда регион победил в конкурсе и получил федеральные средства на создание современного образовательного центра. Прошел год, и «Кванториум» сдан, в нем даже прошли первые занятия для школьников.

В целом предусмотрены программы по шести направлениям: «Промробоквантум», «Аэроквантум», «Геоквантум», «VR/AR-квантум», «Наноквантум», «Хайтек». Заниматься смогут ребята старше 10 лет. Но оставлять за дверью маленьких «почемучек», которым тоже захочется попасть в «Кванториум», не станут. Для детей от 5 лет разработали специальную программу «Квантошахматы», она поможет выбрать будущее направление для занятий в центре.

То, что раньше казалось фантастикой, школьники теперь делают своими руками.

То, что раньше казалось фантастикой, школьники теперь делают своими руками.

ЧЕМ БУДУТ ЗАНИМАТЬСЯ РЕБЯТА

Что означают те сложные слова, которые мы перечислили в самом начале? В «Промробоквантуме» школьники будут учиться программировать, проектировать и печатать 3D модели роботов. В «Аэроквантуме» - управлять беспилотниками, создавать коптеры и снимать с них видео. В «Геоквантуме» - разрабатывают интерактивные карты, делать панорамные снимки, создавать 3D-ландшафты. В «VR/AR-квантуме» ребята научатся работать с 3D сканером, разрабатывать 3D модели, снимать и монтировать видео, программировать, конструировать, создавать приложения. В «Наноквантуме» - работать с различными типами современных микроскопов. В «Хайтеке» - моделировать в 3D и 2D, печатать на 3D принтере, применять лазерные технологии, разрабатывать и собирать собственные модели.

Кстати, все преподаватели прошли обучение в Сколково.

КАК ПОСТУПИТЬ

Сейчас ведется прием заявок. Для этого родителям необходимо заполнить анкету и представить ее в «Кванториум» (Псков, Иркутский переулок, д. 2). Заявки принимают также на сайте www.kvantoriumpskov.com и в группе ВКонтакте. Ежегодно на бюджет смогут поступить 800 детей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В ожидании открытия Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»
Более 500 школьников и 150 педагогов со всей страны соберутся на Всероссийском форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле. Миссия ярославского форума - помочь ребятам сформировать образ своего будущего, выбрать профессию и образовательную
Пересдача итогового сочинения 2018
Все ученики 11-х классов пишут итоговое сочинение. Оно необходимо для допуска к ЕГЭ летом: чтобы получить этот допуск, достаточно написать эссе на "тройку" и выше. Тем, кто не справился с этой задачей, дается ещё две попытки пересдачи итогового сочинения
Новости 24
В Пскове задержали подозреваемого в краже бутылки виски
Шесть иностранцев привлечены к ответственности за незаконное пересечение госграницы
На строительство Северного обхода в Пскове выделено еще 300 миллионов рублей из федерального бюджета
В Порховском районе девять воспитанниц детского дома-интерната переехали в собственное жилье
Из желания устроиться на работу великолучанин перечислил мошенникам 110 тысяч рублей
Псковичка зарезала арендодателя из-за футбольных разногласий
В Псковской области за сутки сгорели две машины
В Псковском районе при пожаре в квартире пострадал мужчина
Инвалид из Пскова получил протез бедра стоимостью в 1,5 миллиона рублей
В Пскове стартовали продажи квартир в новых домах ЖК «Спортивный квартал»
Делегация из Псковской области поздравила экипаж подлодки «Псков» с 25-летием судна
При псковской епархии открылся военно-патриотический клуб
Комитет Псковской области по охране памятников: К Ганзе мы завершим ремонт Дома губернатора
В Псковской области полторы тысячи иностранцев получили российское гражданство