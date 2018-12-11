Первый детский технопарк в Пскове набирает учеников

Такое название получили современные образовательные площадки. Пугаться не стоит. Здесь учащиеся 6-11 классов смогут постигать азы будущих профессий. В перечне изучение технологии 3D-моделирования, конструирование беспилотных летательных аппаратов, программирование и многое другое, что еще недавно казалось фантастикой.

Впервые о «Кванториуме» в Пскове заговорили еще в декабре прошлого года. Именно тогда регион победил в конкурсе и получил федеральные средства на создание современного образовательного центра. Прошел год, и «Кванториум» сдан, в нем даже прошли первые занятия для школьников.

В целом предусмотрены программы по шести направлениям: «Промробоквантум», «Аэроквантум», «Геоквантум», «VR/AR-квантум», «Наноквантум», «Хайтек». Заниматься смогут ребята старше 10 лет. Но оставлять за дверью маленьких «почемучек», которым тоже захочется попасть в «Кванториум», не станут. Для детей от 5 лет разработали специальную программу «Квантошахматы», она поможет выбрать будущее направление для занятий в центре.

То, что раньше казалось фантастикой, школьники теперь делают своими руками.

ЧЕМ БУДУТ ЗАНИМАТЬСЯ РЕБЯТА

Что означают те сложные слова, которые мы перечислили в самом начале? В «Промробоквантуме» школьники будут учиться программировать, проектировать и печатать 3D модели роботов. В «Аэроквантуме» - управлять беспилотниками, создавать коптеры и снимать с них видео. В «Геоквантуме» - разрабатывают интерактивные карты, делать панорамные снимки, создавать 3D-ландшафты. В «VR/AR-квантуме» ребята научатся работать с 3D сканером, разрабатывать 3D модели, снимать и монтировать видео, программировать, конструировать, создавать приложения. В «Наноквантуме» - работать с различными типами современных микроскопов. В «Хайтеке» - моделировать в 3D и 2D, печатать на 3D принтере, применять лазерные технологии, разрабатывать и собирать собственные модели.

Кстати, все преподаватели прошли обучение в Сколково.

КАК ПОСТУПИТЬ

Сейчас ведется прием заявок. Для этого родителям необходимо заполнить анкету и представить ее в «Кванториум» (Псков, Иркутский переулок, д. 2). Заявки принимают также на сайте www.kvantoriumpskov.com и в группе ВКонтакте. Ежегодно на бюджет смогут поступить 800 детей.