Как Псков встретит Новый год: Городские власти раскрыли некоторые секреты праздничной программы

В преддверии Нового года многие псковичи задаются вопросами: как готовится к торжеству город, чего ждать от новогодней ночи, куда пойти, что выбрать из афиши? Мы собрали ответы на максимальное количество таких вопросов.

ОБ АФИШЕ

Новогодние мероприятия пройдут в областной столице с 8 декабря по 25 января.

- Представлений будет очень много. По моим подсчетам их более 80, - сообщил начальник управления культуры администрации Пскова Юрий Мартынов. - Так что в новогодние каникулы наши дети скучать не будут.

Если выделить основные мероприятия, то, во-первых, это предновогодний праздник 15 декабря, который пройдет на Октябрьской площади после 17 часов. Раньше это была обычная проверка иллюминации главное городской ели.

- Сейчас это переросло в большое представление. В прошлом году, например, на празднике было больше людей, чем в саму новогоднюю ночь, - отметил собеседник.

По словам Юрия Мартынова, из-за поступивших в прошлом году жалоб, в этот раз на Октябрьской площади поставят большую профессиональную сцену и светодиодный экран, чтобы дети видели детали происходящего.

- Ну и самое главное, после концерта специально для детей будет настоящий фейерверк. Он, конечно, не такой высокий как в новогоднюю ночь, но тем не менее. Я считаю, что дети останутся довольными, - поделился ожиданиями начальник управления культуры. – Салют продлится три минуты, запускать его будут с территории Детского парка.

Конечно, основное мероприятие будет в новогоднюю ночь. Праздник по традиции начнется в час ночи 1 января на Октябрьской площади. А завершится в три часа ночи салютом. Фейерверк будет длиться семь минут. После него начнется танцевальный марафон.

- Салют обошелся городу в 279 тысяч рублей. Залпы будут выстреливать за главпочтамтом. То есть людям, которые в это время окажутся на площади, не придется никуда идти, вся красота будет у них над головой, - сообщил Юрий Мартынов.

В дни новогодних каникул дети могут посетить большое количество мероприятий в Городском культурном центре. Там они познакомятся со сказочными персонажами, будут участвовать в новогодних конкурсах и программах. Ждут гостей и в Доме офицеров.

А в Летнем саду уже залили каток, и если морозная погода немного продержится, то школьники могут проводить дни на катке.

УЛИЦЫ СТОЛИЦЫ

- В подготовке города к новогодним праздникам мы руководствовались пословицей «Готовь сани летом, а телегу зимой», - сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Антон Ляугминас. – Поэтому все мероприятия, посвященные празднованию Нового Года и Рождества, мы начали еще в октябре.

Центральное украшение праздника – новогодняя елка - уже стоит на площади, а 7 декабря протестировали елочную гирлянду. В Детском парке уже установлены светодиодная елка, карета, фигурки оленей и две арки, а деревья украшены гирляндами. А на улице Пушкина установлен огромный подарок из светодиодных ламп. Кроме того, у здания филармонии на улице Некрасова появится новогодняя елка.

- Кроме того, центральные улицы Пскова традиционно будут освещать 148 праздничных консолей, - отметил собеседник. – Вдоль улицы Юбилейной на столбах будут висеть белые флаги. На Рижском проспекте - снегири. Октябрьский проспект будет освещаться падающими звездами. На улице Кузнецкой - синие флаги, а на улице Некрасова и части улицы Яна Фабрициуса – завитки.

Перекрывать город будут как можно меньше, но всегда приятно прогуляться по зимнему Пскову пешком.Фото: Дарья ХВАТКОВА

Светодиодные консоли также запланированы на улице Калинина и на мосту 50-летия Октября. А Ольгинский мост традиционно украсят двенадцатью цветными перетяжками. В Ботаническом саду гирляндами украсят фонтан, а в Летнем саду и на площади Ленина появится иллюминация в виде тающих сосулек и лазерных прожекторов.

- Оформление города и монтаж иллюминации планируем завершить до 21 декабря, - подытожил Антон Ляугминас. – Стоит также отметить, что как театр начинается с вешалки, так и любое городское мероприятие должно быть обеспечено мобильными туалетными кабинами. Чем мы сейчас и занимаемся.

К открытию новогодней елки 15 декабря будет установлено шесть кабинок на Октябрьской площади у главпочтамта. На новогодней ярмарке с 28 декабря по 12 января шесть кабинок будет стоять на улице Пушкина. В новогоднюю ночь шесть кабинок также установят у главпочтамта и три штуки в Детском парке у церкви Анастасии Узорешительницы. На Рождество четыре кабинки будут стоять в Детском парке.

- Кроме того, в этом году ожидается новшество. Одна из управляющих компаний в военном городке собирается украсить весь дом светодиодными фонарями, - поделился секретом замначальника УГХ администрации города.

По словам Антона Ляугминаса праздник праздником, но уборка территории, домов и тротуаров будет выполняться бесперебойно.

НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА

На протяжении нескольких лет в Пскове в дни праздников работает ярмарка.

- В этом году она будет длиться три дня, с 28 по 30 декабря. И разместится на пешеходной зоне улицы Пушкина и от театра до улицы Карла Маркса, - сообщил начальник отдела потребительского рынка и услуг Андрей Сукманов.

Торжественное открытие ярмарки пройдет 28 декабря в 13 часов. Во все дни палатки будут работать с 10 утра до 8 часов вечера. А в день закрытия, 30 декабря, до 16 часов.

- Свой товар представят более 120 участников – это и ремесленники, и фермеры, и предприниматели, - рассказал собеседник. – Мы ради интереса померили, какую территорию будет занимать торговля по протяженности, получилось около километра.

Ярмарку условно делят на две зоны – это пешеходная зона, где можно будет приобрести новогодние игрушки, украшения, подарки и живые елки, а также продуктовая зона от театра до улицы Карла Маркса.

Андрей Сукманов извинился перед жителями этого района за неудобства, связанные с перекрытием движения на время ярмарки. Он также отметил, что администрация города учла многочисленные требования и в последующие три года ярмарка выходного дня будет проводиться на Центральном рынке.

- Что касается продуктов, будет много мяса, колбасы и рыбы. Кроме того, в этом году впервые будут раки. А псковичи даже смогут сформировать предпочтения, какими раками лучше торговать живыми или вареными. Ведь на ярмарке они смогут купить и тех, и других, - рассказал начальник отдела потребительского рынка и услуг.

Конечно, на ярмарке будут продавать хлеб и выпечку, мед, специи, пряники и все, что нужно для вкусного новогоднего стола.

Кстати, на территории ярмарки будет работать кафе. Там предложат уставшим покупателям картошечку, котлетки, сосиски и «зимний суп».