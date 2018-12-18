Экстрасенс Наталья Ефимова в канун Нового года ответила на вопросы псковичек

Встреча эта, можно сказать, была долгожданной. Читатели «Комсомольской правды - Псков» ежедневно звонили в надежде узнать, когда экстрасенс будет вести прием, а не перенесется ли все, что нужно принести с собой, а сколько стоит. Сразу говорили: прием будет и пройдет совершенно бесплатно.

В назначенный день на пороге редакции толпились женщины. Среди них студентки, девушки, мечтающие успешно выйти замуж, барышни, выбирающие среди нескольких парней, с кем остаться, мамы, которые переживают за судьбы своих детей, бабушки, мечтающие о творческой карьере внуков.

О ПЕРЕМЕНАХ

Одной из первых в кабинет вошла женщина, на вид которой за 60 лет. От волнения она долго не могла найти в сумке фотографии дочери. Сбивалась, подбирая слова. Наконец, задала вопрос:

- У дочери запущенная форма алкоголизма, можно ли это вылечить?

Наталья Ефимова посмотрела на фото, потом разложила карты.

- У нее генетический алкоголизм. Так и будет, ничего не изменится. Есть ребенок, но не живет с нею, с отцом живет…

- …да, и с мачехой, - робко добавила гостья.

- Она чем-то пожертвует, и тогда ее ждут перемены.

Следом вошла еще одна пожилая женщина. У нее сын. Ему скоро сорок лет, а он все не женится.

- Он встречался с девушкой, в душу пошла, - рассказала посетительница. - Полторы недели встречались, и вдруг она предложила ипотеку на него взять. И он пошел на разрыв. Мне его жалко. Что можно сделать?

Наталья внимательно посмотрела на снимок мужчины, уточнила его имя и дату рождения, разложила карты.

- Он добрый, много друзей вокруг, они всячески ему помогают. В ближайшее время ему работу будут предлагать. Пусть соглашается. Та, которая сейчас, ему не нравится. Больница его впереди ждет. Вы будете сильно беспокоиться, - стала рассказывать экстрасенс. - Будет у него вскоре еще две девушки. Но это для встреч. А вот потом третья, помоложе, светленькая. Она как раз для него. Но это еще не скоро будет.

О ГАДАЛКАХ

Пришла на прием и еще одна мама. Сыну уже 39 лет. Ни семьи, ни детей. Вроде бы все есть, работает, денег много. Да только сердце матери ноет - не устроен, все один да один.

- Кто-то из девушек хотел его приворожить или сделать что-то. Но по незнанию что-то она не так сделала, закрыто у него все по части женщин, - пояснила Наталья Ефимова. - Вам бы в церковь сходить. И к гадалкам да бабкам не ездить.

А следом на пороге появилась интересная темноволосая женщина.

- Будет ли у меня личная жизнь? - поинтересовалась она.

- А вы ведь уже ходили к бабкам или экстрасенсу…

Оказалось, что 12 лет назад она действительно обращалась к экстрасенсу.

- «Зеркалит» от вас. Так происходит со всеми, кто когда-то к людям со сверхспособностями обращался, - пояснила Наталья. - Именно поэтому и раскладывают карты, они позволяют увидеть больше. О вас могу сказать, что вы женщина сильная, со всеми печалями справляетесь сама. В жизни у вас все наладится. Но произойдет это после смерти близкого человека. Взамен судьба вам приготовила и мужчину, и достаток. Просто нужно пройти еще одно испытание.

О БОЛЕЗНЯХ

Еще одна псковичка пришла расспросить о дочери.

- У нее уже в этом году две операции было. Последние ли?

- Вижу, что операцию мужчина делал, операция прошла хорошо. Но однозначно ждет еще больница. Она не хочет. Но только после следующей операции дочь победит свою болезнь, и все наладится, - рассказала Наталья Ефимова. - Вы должны ее сейчас уговорить поехать на операцию. Пусть соберется и обязательно едет.

А одна из женщин приходила расспросить о сыне, да разговор плавно перетек к мужу.

- Он болеет. Что его ждет?

Раскладывая карты, Наталья долго всматривалась в выпадающие на них символы.

- Вижу, что от вас ему всяческая поддержка идет. Надо продолжать лечение. Будет врач мужчина. И все хорошо будет, - вынесла вердикт экстрасенс.

О ПСИХОЛОГИИ

Одна из посетительниц в этот день буквально засыпала вопросами: на работе беда, никак не найти общего языка с начальством, а уходить не хочется, что делать; дома горе горькое, муж пьет, завяжет ли; мечтаю о квартире, а получится ли; дочь есть, что из нее вырастет.

- Муж ваш завяжет с алкоголем, когда попадет в больницу… но ненадолго, - рассказала Наталья. - А со временем он к пагубной привычке еще вернется. У вас почему-то в голове каша сейчас. Вроде бы вы уйти от него хотите, а сами при этом боитесь: «как я буду без него», «как он будет без меня». На вас карта добродетели. Вы всю семью тянете. Муж гулял. И вы знаете об этом. И сейчас у него есть барышня.

- Она его не заберет? - робко уточнила гостья.

- Нет. Ему удобно с вами. Вам надо все в своей жизни по полкам разобрать, - посоветовала Наталья Ефимова. - Я всегда за семью, за сохранение отношений. Если вы не захотите, то у вас ничего не изменится, так и будете терпеть. Вы о квартире спрашивали… Он и дальше будет пить, кредит повиснет на вас. Надо вам это? Если хотите - терпите. Если есть желание вырваться из круга неудач, решайтесь уже на конкретные шаги.

КОНКРЕТНО

Больше двух часов длилась встреча с экстрасенсом. Женщины спрашивали все больше о других - о родственниках, друзьях. Одна из незамужних барышень настойчиво выспрашивала, с кем из ухажеров остаться. А карты ей отвечали, что ни тот, ни другой не подходят для жизни, будут только мучить девушку.

Расставаясь, Наталья Ефимова просила посетительниц никаких кардинальных шагов в этот же день не предпринимать. Все делать на «холодную» голову, как следует обдумав каждый следующий шаг.