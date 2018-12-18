2018-12-18T15:41:19+03:00
Фотоконкурсы

Положение о конкурсе «Преображение с «Комсомолкой». Псков»

Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
Поделиться:
В первый месяц 2019 года победительница конкурса преобразится.В первый месяц 2019 года победительница конкурса преобразится.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

I. Условия проведения конкурса

Организатором конкурса выступает издание «Комсомольская правда-Псков».

Площадками для проведения становится сайт издания pskov.kp.ru и официальная группа в социальных сетях (ВКонтакте).

В конкурсе могут участвовать все желающие, зарегистрированные в социальной сети (Вконтакте).

Участник самостоятельно отбирает фотографию, отвечающую условиям конкурса (пункт III положения о конкурсе), и размещает ее в альбоме «Преображение» в группе «Комсомольская правда».

Плата за участие в конкурсе не взимается.

II. Порядок проведения фотоконкурса

Старт конкурса – 18 декабря 2018 года.

Завершение конкурса – 14 января (до 23:59) 2018 года.

Первый этап – с 18 – 28 декабря (до 12.00) – прием фотографий в тематическом альбоме в группе.

Второй этап - с 28 декабря 2018 года по 14 января (до 12.00) 2019 года - проведение открытого голосования за присланные фотографии на сайте pskov.kp.ru.

Награждение пройдет не позднее 30 января 2019 года.

III. Требования к фотоснимку

Фотография может быть выполнена профессиональным фотографом или любителем.

К Конкурсу допускаются цветные и черно-белые снимки.

Допустима дополнительная обработка фото.

Снимок не должен содержать сцены насилия и рекламу.

На Конкурс принимаются только вертикальные фотографии, с разрешением не менее 1080 пикселей по широкой стороне.

Обязательное требование: в кадре должен быть запечатлен участник Конкурса.

Ограничение: к участию не допускаются групповые снимки и фотографии, содержащие логотипы или другие рекламные элементы, фотографии несовершеннолетних (в возрасте до 18 лет).

IV. Подведение итогов конкурса

Победители будут определены по итогам читательского голосования на сайте pskov.kp.ru.

В Конкурсе назовут трех победителей, набравших максимальное количество голосов.

V. Награждение участников

Победители получают дипломы и комплекс услуг по преображению от партнеров проекта: макияж, укладка и другие (на усмотрение партнеров конкурса).

Услуги не могут быть заменены денежными средствами или иным поощрением.

Редакция «Комсомольской правды - Псков» оставляет за собой право по принятию решения о дополнительном поощрении участников или победителей конкурса.

Еще больше материалов по теме: «Конкурсы и акции КП-Псков»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Пскове задержали подозреваемого в краже бутылки виски
Шесть иностранцев привлечены к ответственности за незаконное пересечение госграницы
На строительство Северного обхода в Пскове выделено еще 300 миллионов рублей из федерального бюджета
В Порховском районе девять воспитанниц детского дома-интерната переехали в собственное жилье
Из желания устроиться на работу великолучанин перечислил мошенникам 110 тысяч рублей
Псковичка зарезала арендодателя из-за футбольных разногласий
В Псковской области за сутки сгорели две машины
В Псковском районе при пожаре в квартире пострадал мужчина
Инвалид из Пскова получил протез бедра стоимостью в 1,5 миллиона рублей
В Пскове стартовали продажи квартир в новых домах ЖК «Спортивный квартал»
Делегация из Псковской области поздравила экипаж подлодки «Псков» с 25-летием судна
При псковской епархии открылся военно-патриотический клуб
Комитет Псковской области по охране памятников: К Ганзе мы завершим ремонт Дома губернатора
В Псковской области полторы тысячи иностранцев получили российское гражданство