Положение о конкурсе «Преображение с «Комсомолкой». Псков»
I. Условия проведения конкурса
Организатором конкурса выступает издание «Комсомольская правда-Псков».
Площадками для проведения становится сайт издания pskov.kp.ru и официальная группа в социальных сетях (ВКонтакте).
В конкурсе могут участвовать все желающие, зарегистрированные в социальной сети (Вконтакте).
Участник самостоятельно отбирает фотографию, отвечающую условиям конкурса (пункт III положения о конкурсе), и размещает ее в альбоме «Преображение» в группе «Комсомольская правда».
Плата за участие в конкурсе не взимается.
II. Порядок проведения фотоконкурса
Старт конкурса – 18 декабря 2018 года.
Завершение конкурса – 14 января (до 23:59) 2018 года.
Первый этап – с 18 – 28 декабря (до 12.00) – прием фотографий в тематическом альбоме в группе.
Второй этап - с 28 декабря 2018 года по 14 января (до 12.00) 2019 года - проведение открытого голосования за присланные фотографии на сайте pskov.kp.ru.
Награждение пройдет не позднее 30 января 2019 года.
III. Требования к фотоснимку
Фотография может быть выполнена профессиональным фотографом или любителем.
К Конкурсу допускаются цветные и черно-белые снимки.
Допустима дополнительная обработка фото.
Снимок не должен содержать сцены насилия и рекламу.
На Конкурс принимаются только вертикальные фотографии, с разрешением не менее 1080 пикселей по широкой стороне.
Обязательное требование: в кадре должен быть запечатлен участник Конкурса.
Ограничение: к участию не допускаются групповые снимки и фотографии, содержащие логотипы или другие рекламные элементы, фотографии несовершеннолетних (в возрасте до 18 лет).
IV. Подведение итогов конкурса
Победители будут определены по итогам читательского голосования на сайте pskov.kp.ru.
В Конкурсе назовут трех победителей, набравших максимальное количество голосов.
V. Награждение участников
Победители получают дипломы и комплекс услуг по преображению от партнеров проекта: макияж, укладка и другие (на усмотрение партнеров конкурса).
Услуги не могут быть заменены денежными средствами или иным поощрением.
Редакция «Комсомольской правды - Псков» оставляет за собой право по принятию решения о дополнительном поощрении участников или победителей конкурса.
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