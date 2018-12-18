Положение о конкурсе «Преображение с «Комсомолкой». Псков»

I. Условия проведения конкурса

Организатором конкурса выступает издание «Комсомольская правда-Псков».

Площадками для проведения становится сайт издания pskov.kp.ru и официальная группа в социальных сетях (ВКонтакте).

В конкурсе могут участвовать все желающие, зарегистрированные в социальной сети (Вконтакте).

Участник самостоятельно отбирает фотографию, отвечающую условиям конкурса (пункт III положения о конкурсе), и размещает ее в альбоме «Преображение» в группе «Комсомольская правда».

Плата за участие в конкурсе не взимается.

II. Порядок проведения фотоконкурса

Старт конкурса – 18 декабря 2018 года.

Завершение конкурса – 14 января (до 23:59) 2018 года.

Первый этап – с 18 – 28 декабря (до 12.00) – прием фотографий в тематическом альбоме в группе.

Второй этап - с 28 декабря 2018 года по 14 января (до 12.00) 2019 года - проведение открытого голосования за присланные фотографии на сайте pskov.kp.ru.

Награждение пройдет не позднее 30 января 2019 года.

III. Требования к фотоснимку

Фотография может быть выполнена профессиональным фотографом или любителем.

К Конкурсу допускаются цветные и черно-белые снимки.

Допустима дополнительная обработка фото.

Снимок не должен содержать сцены насилия и рекламу.

На Конкурс принимаются только вертикальные фотографии, с разрешением не менее 1080 пикселей по широкой стороне.

Обязательное требование: в кадре должен быть запечатлен участник Конкурса.

Ограничение: к участию не допускаются групповые снимки и фотографии, содержащие логотипы или другие рекламные элементы, фотографии несовершеннолетних (в возрасте до 18 лет).

IV. Подведение итогов конкурса

Победители будут определены по итогам читательского голосования на сайте pskov.kp.ru.

В Конкурсе назовут трех победителей, набравших максимальное количество голосов.

V. Награждение участников

Победители получают дипломы и комплекс услуг по преображению от партнеров проекта: макияж, укладка и другие (на усмотрение партнеров конкурса).

Услуги не могут быть заменены денежными средствами или иным поощрением.

Редакция «Комсомольской правды - Псков» оставляет за собой право по принятию решения о дополнительном поощрении участников или победителей конкурса.