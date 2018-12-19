2018-12-19T18:47:00+03:00
Происшествия

В Псковской области мужики с ружьем напали на таксиста

Добычей стали всего 650 рублей и флеш-карта с музыкой
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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В Псковской области двое мужчин напали на таксиста, совершенно не подумав о том, что водитель детально изучил паспорт одного из них и сразу же обратился в полицию.В Псковской области двое мужчин напали на таксиста, совершенно не подумав о том, что водитель детально изучил паспорт одного из них и сразу же обратился в полицию.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Ночью к назначенному месту подъехал автомобиль «Шевроле». Это таксист привез пассажиру забытые в машине вещи. Всякое бывает. Кто-то оставит сумку, кто-то телефон. На этот раз мужчина забыл паспорт, когда ехал из Пскова в район.

ВЫРОСЛИ ИЗ ТЕМНОТЫ

И вот он поехал в деревеньку Ерехново, чтобы вернуть документы. Молодой человек накануне позвонил таксисту и назвал адрес, где будет ждать. Водитель еще подумал, что неплохо бы вознаграждение какое-нибудь получить.

Но вместо распростертых объятий и радушного приема его ждала совсем другая встреча. Перед капотом как будто из-под земли вырос мужик лет 60. И ни с того, ни с сего навел на водителя ствол. А через секунду дверь распахнулась и на соседнее сиденье запрыгнул тот самый «забывашка». Вместо слов благодарности прозвучала угроза с требованием отдавать все деньги и ценности. Таксист лишился дара речи. Что делать? Кругом ни души. Ночь давно. В машине сидит молодой мужик, его напарник направляет на лобовое стекло охотничье ружье. Куда денешься?

Из ценностей у водителя была разве что фелеш-карта с записанными на нее песнями - слушает часами пока баранку крутит. В кармане всего 650 рублей. Но мужикам и этого оказалось достаточно. Забрали забытый ранее паспорт, деньги, карту. И, не прощаясь, побрели в темноту.

Таксист ударил по газам.

УДАЛОСЬ ЗАДЕРЖАТЬ

Водитель решил сразу же обратиться в полицию. Организаторы нападения совершенно не подумали, что таксист запомнил все данные из привезенных пассажиру документов. Так что личности нападавших установили сразу. И вскоре мужчин задержали.

- В отношении этих лиц было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 162 «Разбой» Уголовного кодекса Российской Федерации, - рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД Росси по Псковской области.

В ходе следствия выяснилось, что решение нажиться на таксисте было не спонтанным. Мужчины, одному из которых 39, а второму 68 лет, заранее все проговорили, обсудили детали нападения. Выбрали место, позвонили водителю, пригласили на встречу. Какое-то время оба стояли в темноте, ожидая пока мелькнет свет фар. Потом вышли к жертве.

Сотрудники Следственного отдела ОМВД России по Псковскому району уже передали материалы прокурору района. Дальше судьбой незадачливых грабителей займется суд.

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