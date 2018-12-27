Ледовые катки 2018-2019 в Пскове: расписание, цены на билеты

Не за горами праздничные выходные у взрослых и зимние каникулы у детей. Чем бы разнообразить свой праздничный досуг и с пользой для здоровья провести время?

«Комсомолка» предлагает отправиться всей семьей на каток. Мы узнали, где, когда, в какое время можно покататься на коньках. И самое главное — во что это обойдется семейному бюджету.

КАТОК НА ЗАПСКОВЬЕ

Одним из первых в Пскове открылся каток на Запсковье. С 1 декабря псковичи оттачивают здесь фигурное катание на коньках.

Где: ул. Труда, 40

Время работы: в рабочие дни каток принимает гостей с 16 до 22 часов, а в выходные - с 12.00. Администраторы также рассказали, как работает каток 31 декабря и 1 января.

- Если не начнется оттепель и будет минусовая температура, то мы работаем в режиме выходного дня: 31 декабря с 12 до 18 часов, 1 января с 14 до 22 часов, а 2 января с 12 до 22 часов, - сообщили организаторы. - У нас всегда играет музыка и работает кафе!

Стоимость: выход на лед в своих коньках обойдется псковичам в 100 рублей, собственно, как и прокат.

Прокат коньков: Взять коньки в аренду стоит 100 рублей за час, однако потребуется оставить что-нибудь в залог, например, паспорт или телефон.

Заточка коньков: Заточить одну пару коньков на профессиональном станке можно за 150 рублей.

КАТОК В ТАБЛЕТКЕ

Открытие зимнего сезона у катка в Таблетке прошло 20 декабря. Детишки не могли дождаться этого дня, судя по комментариям в группе катка.

Где: Октябрьский пр-т, 34

Телефон: 73-70-73, 73-71-06

Время работы: Каток принимает приверженцев здорового образа жизни ежедневно. С понедельника по четверг покататься можно с 15 часов до 21.30, а в пятницу до 22 часов. В выходные дни каток открывается раньше: по субботам с 11 до 22 часов, по воскресеньям до 21.30.

Стоимость: Выход на лед со своим реквизитом по будням стоит 80 рублей, в выходные дни на 20 рублей дороже. Зато без ограничений по времени. Кроме того детям до семи лет, а также многодетным семьям вход на каток обойдется в 50 рублей за человека.

Прокат коньков: Прокат коньков обойдётся горожанам в 100 рублей за час. Таким образом, прокат и вход в будние дни - 180 рублей, а в выходные - 200 рублей. Для малышей до семи лет и многодетных семей все удовольствие будет стоить 150 рублей. Ну, и, конечно, нужно будет оставить в залог либо паспорт, либо деньги.

- К услугам наших гостей представлены: тёплое фойе, где можно переобуть коньки, большая площадка гладкого льда и площадка для самых маленьких гостей, - сообщила замруководителя катка Наталья Алексенкова. - А также у нас есть уютное кафе, где можно попить чай со свежей выпечкой.

Заточка коньков: Заточить одну пару коньков на профессиональном станке обойдется псковичам в 200 рублей.

Расположение катков в Пскове на карте. Фото: "Яндекс карты".

КАТОК «АЙСБЕРГ»

В этом году каток «Айсберг» приглашал всех на лед 21 декабря, в этот день открыли сезон.

Где: ул. Юбилейная, 67 а

Телефон: 8(921)-703-81-55, 60-81-55

Время работы: в рабочие дни площадка открыта с 15 до 22 часов, а по выходным с 11 до 22 часов.

Стоимость: цена за вход стандартная для города - 100 рублей. А детям до семи лет 50% скидка.

Прокат коньков: час проката коньков стоит также 100 рублей, но уже второй час будет стоить меньше, всего 60 рублей. На катке также предоставляют в аренду клюшки (100 рублей). В качестве залога принимаются только деньги, 1 000 рублей за коньки и 600 рублей за клюшку.

Заточка коньков: заточить одну пару коньков стоит 150 рублей.

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ

Где: Псковский район, д. Борисовичи, ул. Балтийская, 11

Телефон: 59-00-59

Время работы: расписание массовых катаний периодически меняется. Но на ближайшие выходные расписание уже составлено, 29 декабря на лед пустят с 15 часов до 18.30, а 30 декабря - с 15.45 до 20.30

Стоимость: цена билета в будние дни для взрослых составляет 240 рублей, для детей до 14 лет - 120 рублей. По выходным цена повыше, 260 рублей для взрослых и 130 для детей.

Прокат коньков: Прокат коньков для взрослых - 130 рублей, для детей до 14 лет - 110 рублей.

КАТОК «747»

Каток на стадионе «747» в этом году работать не будет. По словам администрации, ледовые площадки нерентабельны для владельцев.

КСТАТИ

В этом году катки открылись значительно раньше, чем, к примеру, в прошлом году. И во многом благодаря устойчивым минусовым температурам, которые держатся этой зимой в областной столице. Поэтому уже с начала декабря в Пскове начали открываться ледовые площадки, чего в прошлом году горожане ждали до середины января.