«Пища для жизни»: Как добровольцы в Пскове помогают людям с трудной жизненной ситуацией

Именно Сергей и его супруга Елена являются организаторами благотворительной акции «Пищи для жизни». Их команда добровольцев занимается простым, но очень важным делом - кормит людей, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. У многих из них нет крыши над головой, у кого-то ни работы, ни денег, ни родни.

Трижды в неделю - по понедельникам, средам и пятницам - семья раздает горячие обеды, которые они готовят своими руками, даже хлеб и тот пекут сами. Как подсчитал Сергей,­ получается больше одной тысячи порций в месяц.

«Комсомольская правда - Псков» присоединилась к команде добровольцев и один день провела вместе с ними, чтобы рассказать читателям о благородном служении семьи Васьковых.

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ПРОЕКТА

Путь «Пищи для жизни» начинается с улицы Советской, 42 в Пскове. Там в 13 часов в холле общественной бани команду добровольцев уже встречает с десяток человек. Среди пришедших есть и многодетные матери-одиночки, и пенсионеры, и бездомные, и инвалиды, да и просто люди, которые претерпевают некоторые денежные трудности.

Первая остановка добровольцев - общественная баня на Советской.Фото: Анастасия Бевза

- К нам многие приходят. Например, многодетные мамы. В декретном отпуске на минимальные пособия им тяжело приходится в одиночку воспитывать детей, - рассказал ­Сергей. - Или бездомные. Кто-то из них потерял квартиру из-за финансовых пирамид в 90-х, у кого-то отобрали по решению суда, так и пошло все по наклонной.

Некоторые прибегают к помощи добровольцев на время, пока их ситуация не улучшится. Но есть и те, которым «Пища для жизни» помогает буквально избежать голодной смерти, особенно зимой.

В бане добровольцы раздают первую партию вкусных обедов, которые разлетаются буквально минут за десять. «Комсомолке» также налили тарелочку борща для пробы. Получилось вкусно, но чего-то не хватало. Как потом объяснил организатор, все блюда у них постные. Семья Васьковых против убийства животных, поэтому животные белки они в пищу не добавляют.

Следующая остановка волонтеров - автовокзал Пскова.Фото: Анастасия Бевза

Дальше команда держит путь на автовокзал. Машину с горячими обедами ждут там в 15 часов. Прибыв на место, тезка Васькова, Сергей, постоянный волонтер «Пищи для жизни», раздает заранее разложенные по контейнерам горячие обеды.

В рацион каждый раз входит первое, второе и компот. В этот день на первое - борщ, на второе - гречка с пряным томатным соусом и овощной салат. А на третье - морс из красной и черной смородины. Каждая порция еды по пол-литра, если не больше.

Кстати, несмотря на неопрятного вида одежду приходящих к машине людей, видно, что они тщательно готовятся. Мужчины, например, все выбриты, а некоторые даже подровняли усы.

- Я сам попробовал съесть одну такую порцию как-то раз. Тяжело было, - поделился Сергей. - Но некоторые люди сразу все съедают, настолько они голодные.

Борщ, который раздают добровольцы нуждающимся, - постный.Фото: Анастасия Бевза

Оставшуюся еду группа добровольцев везет в социальную гостиницу для бездомных. Там Сергея Васькова тоже уже все знают. Так и проходит «рабочий день» группы добровольцев. А дальше Сергей едет забирать дочку из музыкальной школы. Но это уже совсем другая история.

СЕМЬЯ ВАСЬКОВЫХ

Семья Васьковых переехала в Псков из Владивостока. Кормить нуждающихся они начали еще у себя на родине в 95-м году. В основном это были пенсионеры, которым тяжело приходилось в 90-е годы. А после переезда продолжили деятельность и в Пскове. Благотворительному проекту здесь 1 октября исполнился один год.

Сергей Васьков перебрался в Псков из Владивостока, где тоже занимался благотворительностью.

Семейство у Васьковых большое. Для Сергея, впрочем, как и для его жены Елены, это уже второй брак. От первого - у супружеской четы есть по старшему ребенку, которые сейчас живут в Москве. А в совместном браке у супругов появилось еще трое ребят. Два сына - один из них сейчас служит в Пскове по контракту, а второй учится в школе, ему 13 лет. Отрада семейства - младшая дочурка Любава, которая ходит в начальную и в музыкальную школу.

Сергей и Елена приверженцы ведической культуры. Собственно, благодаря ей они и начали заниматься благотворительной деятельностью.

- Ведическая культура от слова «веды», то есть ведать - знать. Главным постулатом ведов считается определить смысл жизни. Для меня он в том, чтобы помогать другим, - пояснил Сергей.