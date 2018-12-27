Победительница проекта «Россия начинается здесь» Катерина Кочкина приглашает на персональную выставку в Пскове

В Пскове в первые дни января открывается необычная выставка. Ее автором выступила фотограф Катерина Кочкина, победительница проекта «Россия начинается здесь» по итогам 2017 года. Две из этих фоторабот уже видели псковичи на выставке проекта, которую ранее проводила «Комсомольская правда – Псков».

Родной город мастера - Комсомольск-на Амуре. Пять лет назад Катерина переехала в Псков, и все эти годы она фотографирует местные пейзажи, памятники архитектуры, людей. Но особое место занимает Мирожский монастырь. Именно поэтому выставка получила название «Мирожский монастырь: Времена года».

Екатерина Кочкина решением жюри и выбором читателей "Комсомолки" была признана лучшим пейзажным фотографом Псковской области 2017 года. Фото: Катерина Кочкина.

- Он потряс меня с самого первого посещения – много лет назад, когда я ещё жила на Дальнем Востоке и даже не помышляла о переезде, - рассказала девушка. - Будучи в гостях в Пскове сходила на экскурсию как турист – и меня невероятно впечатлили фрески Спасо-Преображенского собора, и сама история монастыря. Лично для меня именно Мирожский монастырь – одно из главных чудес Пскова.

Вот почему после переезда именно этот архитектурный ансамбль все чаще становился героем серий фоторабот.

- Фотографировала и зимой, и летом, и золотой осенью, на закате, и в тумане. Для себя. Не потому что «надо» и не для того, чтобы собрать «материал», а просто потому что мне это было интересно, мне этого хотелось, душа просила, - рассказала Катерина Кочкина. - И ни о какой фотовыставке я вообще не задумывалась, и планов таких не было. Но в итоге «материал» насобирался очень богатый. Из круговерти времён года, мозаики разных кадров собирается цельный взгляд. День и ночь, времена года сменяют друг друга, всё меняется, а Мирожский монастырь стоит – века!

Кстати, это не первая персональная выставка в жизни Катерины. Впервые она выставлялась еще в 6 лет в Художественном музее города Комсомольск-на Амуре, а позднее в Хабаровске. Правда, тогда это были выставки рисунков, графики и книжных иллюстраций.

Это первая персональная выставка Екатерины. Фото: Катерина Кочкина.

В Пскове выставку фотографий открывают в канун Рождества, 6 января, в спортивно-развлекательном комплексе «Простория» (Иркутский переулок, д. 2). Торжественная церемония открытия запланирована на 16 часов. Работа выставки продлится до 25 января.

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Конкурс пейзажной фотографии «Россия начинается здесь» проводится «Комсомольской правдой – Псков». По его итогам формируются экспозиции одноименных выставок, определяется сильнейший фотограф. Катерина Кочкина стала победителем проекта по итогам 2017 года (подробности).