Что подать к столу для встречи Нового года 2019: Рецепты из любимых кинофильмов
Столько лет мы наблюдали за тем, как Ипполит (актер Юрий Яковлев) критикует заливную рыбу своей избранницы в картине Эльдара Рязанова «Ирония судьбы или с легким паром». А почему бы не приготовить это блюдо, да так, чтобы все гости позавидовали бы!
ЗАЛИВНАЯ РЫБА
Кинофильм
«Ирония судьбы или с легким паром»
Цитата:
Ипполит: «Какая гадость! Какая гадость эта ваша заливная рыба!»
Что потребуется:
0,7 кг рыбы
1 корень моркови
1 луковица
1 пакетик желатина
перец душистый, листья лавра, соль.
Как готовить:
Очищаем рыбу, отделяем филе. Варим бульон из головы и хвоста, добавляем овощи и специи. Варить надо около часа. Потом процеживаем бульон, добавляем в него филе и снова ставим на огонь. Кстати, для приготовления заливного подойдет любой вид рыбы. Вся разница будет лишь в количестве добавленного желатина. Дело в том, что осетру, окуню, лососю, форели, судаку, лещу, треске, хеку, семге его понадобится меньше чем другим видам рыб. Итак, на следующем этапе разводим желатин в стакане бульона и доливаем в кастрюлю. Варим еще минут 15. Вот теперь вынимаем филе, нарезаем порциями, раскладываем в тарелке. Сверху украшаем морковью и зеленью, заливаем бульоном и ставим застывать.
Кадр из кинофильма "Ирония судьбы или с легким паром".
КРАБОВЫЙ САЛАТ
Кинофильм
«Ирония судьбы или с легким паром»
Цитата:
Лукашин говорит Гале: «Но мы же договорились. Подводить некрасиво. Ты уже сделала салат из крабов».
Что потребуется:
1 банка консервированного краба
2 вареных яйца
1 свежий огурец
1 банка консервированной кукурузы
100 гр. риса
4 столовых ложки майонеза
Как приготовить:
Отвариваем яйца и рис. Рис промыть и остудить до комнатной температуры, выложить в глубокую миску. Крабовое мясо и яйца нарезать, добавить к рису. Присоединить к ним консервированную кукурузу. Перед подачей салат необходимо посолить, заправить майонезом. Подавать его следует охлажденным.
Кадр из кинофильма "Иван Васильевич меняет профессию".
ИГРА БАКЛАЖАННАЯ
Кинофильм
«Иван Васильевич меняет профессию»
Цитата
Феофан: «Икра заморская! Баклажанная!»
Что потребуется:
4 баклажана
4 корня моркови
3 помидорки
1 луковица
масло растительное, чеснок, соль, перец
Как приготовить:
Нарезаем мелкими кубиками баклажаны и морковь. Снимаем кожицу с помидорок, нарезаем мякоть. Ставим на огонь сковородку, наливаем растительное масло, выкладываем в него морковь и лук, обжариваем до золотистого цвета. К ним добавляем баклажаны, чуть позднее – помидоры и мелко рубленый чеснок, соль, перец. Тушим еще минут 10.
Кадр из кинофильма "Девчата".
ЩИ СО СВЕЖЕЙ КАПУСТОЙ И ГРИБАМИ
Кинофильм
«Девчата»
Цитата:
Тося Кислицына: «У меня по щам всегда были пятерки!»
Что потребуется:
2,5 литра воды
200 гр. мяса
3 картофелины
70 гр. сушеных грибов
1 корень моркови
1 луковица
500 гр. свежей капусты
Растительное масло, перец, соль
Как приготовить:
Мясо промываем, нарезаем и ставим варить. Сушеные грибы заливаем кипятком минут на 10, потом промываем. Доводим мясо до готовности, затем кладем к нему грибы. В кипящий отвар из грибов и мяса добавляем тонко нашинкованную капусту и картофель, нарезанный кубиками. Морковь очищаем, натираем на терке, обжариваем на растительном масле, добавляем к ней мелко нарезанный лук. Перекладываем готовую обжарку в щи, подсаливаем, варим еще минуты 4 и выключаем. Обязательно накрываем крышкой и даем потомиться.