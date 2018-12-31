Что подать к столу для встречи Нового года 2019: Рецепты из любимых кинофильмов

Столько лет мы наблюдали за тем, как Ипполит (актер Юрий Яковлев) критикует заливную рыбу своей избранницы в картине Эльдара Рязанова «Ирония судьбы или с легким паром». А почему бы не приготовить это блюдо, да так, чтобы все гости позавидовали бы!

ЗАЛИВНАЯ РЫБА

Кинофильм

«Ирония судьбы или с легким паром»

Цитата:

Ипполит: «Какая гадость! Какая гадость эта ваша заливная рыба!»

Что потребуется:

0,7 кг рыбы

1 корень моркови

1 луковица

1 пакетик желатина

перец душистый, листья лавра, соль.

Как готовить:

Очищаем рыбу, отделяем филе. Варим бульон из головы и хвоста, добавляем овощи и специи. Варить надо около часа. Потом процеживаем бульон, добавляем в него филе и снова ставим на огонь. Кстати, для приготовления заливного подойдет любой вид рыбы. Вся разница будет лишь в количестве добавленного желатина. Дело в том, что осетру, окуню, лососю, форели, судаку, лещу, треске, хеку, семге его понадобится меньше чем другим видам рыб. Итак, на следующем этапе разводим желатин в стакане бульона и доливаем в кастрюлю. Варим еще минут 15. Вот теперь вынимаем филе, нарезаем порциями, раскладываем в тарелке. Сверху украшаем морковью и зеленью, заливаем бульоном и ставим застывать.

Кадр из кинофильма "Ирония судьбы или с легким паром".

КРАБОВЫЙ САЛАТ

Кинофильм

«Ирония судьбы или с легким паром»

Цитата:

Лукашин говорит Гале: «Но мы же договорились. Подводить некрасиво. Ты уже сделала салат из крабов».

Что потребуется:

1 банка консервированного краба

2 вареных яйца

1 свежий огурец

1 банка консервированной кукурузы

100 гр. риса

4 столовых ложки майонеза

Как приготовить:

Отвариваем яйца и рис. Рис промыть и остудить до комнатной температуры, выложить в глубокую миску. Крабовое мясо и яйца нарезать, добавить к рису. Присоединить к ним консервированную кукурузу. Перед подачей салат необходимо посолить, заправить майонезом. Подавать его следует охлажденным.

Кадр из кинофильма "Иван Васильевич меняет профессию".

ИГРА БАКЛАЖАННАЯ

Кинофильм

«Иван Васильевич меняет профессию»

Цитата

Феофан: «Икра заморская! Баклажанная!»

Что потребуется:

4 баклажана

4 корня моркови

3 помидорки

1 луковица

масло растительное, чеснок, соль, перец

Как приготовить:

Нарезаем мелкими кубиками баклажаны и морковь. Снимаем кожицу с помидорок, нарезаем мякоть. Ставим на огонь сковородку, наливаем растительное масло, выкладываем в него морковь и лук, обжариваем до золотистого цвета. К ним добавляем баклажаны, чуть позднее – помидоры и мелко рубленый чеснок, соль, перец. Тушим еще минут 10.

Кадр из кинофильма "Девчата".

ЩИ СО СВЕЖЕЙ КАПУСТОЙ И ГРИБАМИ

Кинофильм

«Девчата»

Цитата:

Тося Кислицына: «У меня по щам всегда были пятерки!»

Что потребуется:

2,5 литра воды

200 гр. мяса

3 картофелины

70 гр. сушеных грибов

1 корень моркови

1 луковица

500 гр. свежей капусты

Растительное масло, перец, соль

Как приготовить:

Мясо промываем, нарезаем и ставим варить. Сушеные грибы заливаем кипятком минут на 10, потом промываем. Доводим мясо до готовности, затем кладем к нему грибы. В кипящий отвар из грибов и мяса добавляем тонко нашинкованную капусту и картофель, нарезанный кубиками. Морковь очищаем, натираем на терке, обжариваем на растительном масле, добавляем к ней мелко нарезанный лук. Перекладываем готовую обжарку в щи, подсаливаем, варим еще минуты 4 и выключаем. Обязательно накрываем крышкой и даем потомиться.