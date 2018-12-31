2018-12-31T00:22:26+03:00
Досуг

Что подать к столу для встречи Нового года 2019: Рецепты из любимых кинофильмов

Все новогодние каникулы мы принимаем гостей. Что подать к столу, чем удивить и порадовать? На помощь приходят герои советских кинолент.
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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Кадр из кинофильма "Ирония судьбы или с легким паром".Кадр из кинофильма "Ирония судьбы или с легким паром".
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Столько лет мы наблюдали за тем, как Ипполит (актер Юрий Яковлев) критикует заливную рыбу своей избранницы в картине Эльдара Рязанова «Ирония судьбы или с легким паром». А почему бы не приготовить это блюдо, да так, чтобы все гости позавидовали бы!

ЗАЛИВНАЯ РЫБА

Кинофильм

«Ирония судьбы или с легким паром»

Цитата:

Ипполит: «Какая гадость! Какая гадость эта ваша заливная рыба!»

Что потребуется:

0,7 кг рыбы

1 корень моркови

1 луковица

1 пакетик желатина

перец душистый, листья лавра, соль.

Как готовить:

Очищаем рыбу, отделяем филе. Варим бульон из головы и хвоста, добавляем овощи и специи. Варить надо около часа. Потом процеживаем бульон, добавляем в него филе и снова ставим на огонь. Кстати, для приготовления заливного подойдет любой вид рыбы. Вся разница будет лишь в количестве добавленного желатина. Дело в том, что осетру, окуню, лососю, форели, судаку, лещу, треске, хеку, семге его понадобится меньше чем другим видам рыб. Итак, на следующем этапе разводим желатин в стакане бульона и доливаем в кастрюлю. Варим еще минут 15. Вот теперь вынимаем филе, нарезаем порциями, раскладываем в тарелке. Сверху украшаем морковью и зеленью, заливаем бульоном и ставим застывать.

Кадр из кинофильма "Ирония судьбы или с легким паром".

Кадр из кинофильма "Ирония судьбы или с легким паром".

КРАБОВЫЙ САЛАТ

Кинофильм

«Ирония судьбы или с легким паром»

Цитата:

Лукашин говорит Гале: «Но мы же договорились. Подводить некрасиво. Ты уже сделала салат из крабов».

Что потребуется:

1 банка консервированного краба

2 вареных яйца

1 свежий огурец

1 банка консервированной кукурузы

100 гр. риса

4 столовых ложки майонеза

Как приготовить:

Отвариваем яйца и рис. Рис промыть и остудить до комнатной температуры, выложить в глубокую миску. Крабовое мясо и яйца нарезать, добавить к рису. Присоединить к ним консервированную кукурузу. Перед подачей салат необходимо посолить, заправить майонезом. Подавать его следует охлажденным.

Кадр из кинофильма "Иван Васильевич меняет профессию".

Кадр из кинофильма "Иван Васильевич меняет профессию".

ИГРА БАКЛАЖАННАЯ

Кинофильм

«Иван Васильевич меняет профессию»

Цитата

Феофан: «Икра заморская! Баклажанная!»

Что потребуется:

4 баклажана

4 корня моркови

3 помидорки

1 луковица

масло растительное, чеснок, соль, перец

Как приготовить:

Нарезаем мелкими кубиками баклажаны и морковь. Снимаем кожицу с помидорок, нарезаем мякоть. Ставим на огонь сковородку, наливаем растительное масло, выкладываем в него морковь и лук, обжариваем до золотистого цвета. К ним добавляем баклажаны, чуть позднее – помидоры и мелко рубленый чеснок, соль, перец. Тушим еще минут 10.

Кадр из кинофильма "Девчата".

Кадр из кинофильма "Девчата".

ЩИ СО СВЕЖЕЙ КАПУСТОЙ И ГРИБАМИ

Кинофильм

«Девчата»

Цитата:

Тося Кислицына: «У меня по щам всегда были пятерки!»

Что потребуется:

2,5 литра воды

200 гр. мяса

3 картофелины

70 гр. сушеных грибов

1 корень моркови

1 луковица

500 гр. свежей капусты

Растительное масло, перец, соль

Как приготовить:

Мясо промываем, нарезаем и ставим варить. Сушеные грибы заливаем кипятком минут на 10, потом промываем. Доводим мясо до готовности, затем кладем к нему грибы. В кипящий отвар из грибов и мяса добавляем тонко нашинкованную капусту и картофель, нарезанный кубиками. Морковь очищаем, натираем на терке, обжариваем на растительном масле, добавляем к ней мелко нарезанный лук. Перекладываем готовую обжарку в щи, подсаливаем, варим еще минуты 4 и выключаем. Обязательно накрываем крышкой и даем потомиться.

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