Кто из звезд приедет в Псков в начале 2019 года

В первые два месяца 2019 года жителей и гостей областной столицы ждет насыщенная культурная программа. С гастролями в Псков приезжают десятки звезд.

НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ

КТО: Фабио Мастранджело

Один из самых востребованных дирижеров России и мира Фабио Мастранджело приедет в Псков. Известнейший в музыкальных кругах итальянец даст новогодний концерт в филармонии.

Жители областной столицы смогут насладиться волшебной музыкой, сказку и особое настроение создаст симфонический оркестр филармонии под управлением маэстро.

ГДЕ: БКЗ филармонии. Псков, ул. Некрасова, 24

КОГДА: 11 января, 19.00

ЦЕНА: 400 - 800 руб.

ПРОСТОТА И ИСКРЕННОСТЬ

КТО: Елена Ваенга

На сцену Псковской областной филармонии выйдет фантастическая женщина. Она воплощает в себе столько творческих начал — сама пишет тексты и музыку, сама исполняет, да еще и выступает режиссером своих концертных программ. И все это Елена Ваенга. Секрет ее успеха очевиден, говорят поклонники, - это простота и искренность. Выходя на сцену, Елена не просто исполняет произведения собственного сочинения, она приглашает слушателей на свою исповедь.

ГДЕ: БКЗ филармонии. Псков, ул. Некрасова, 24

КОГДА: 19 января, 19.00

ЦЕНА: 1 500 - 3 000 руб.

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ

КТО: Сурганова и оркестр

В Пскове отметит свой юбилей группа «Сурганова и оркестр». Глобальный юбилейный тур, посвященный 15-летию музыкальному коллективу, включает в себя почти сто городов России, Европы и США. В их число вошла и областная столица.

Псковичи на сцене большого концертного зала услышат все легендарные хиты коллектива. Музыканты также обещают, что не оставят зрителей без подарков и сюрпризов.

ГДЕ: БКЗ филармонии. Псков, ул. Некрасова, 24

КОГДА: 5 февраля, 19.00

ЦЕНА: 1 200 - 2 000 руб.

Ярослав Евдокимов выступит в Пскове 11 февраля. Фото с официального сайта артиста.

ФАНТАЗЕР

КТО: Ярослав Евдокимов

Ярослав Евдокимов - заслуженный артист Российской Федерации. Народную любовь певец снискал не только в России, но и за рубежом. Его песни были шлягерами еще в 80-х годах, а широкую известность артисту принесла песня «Фантазер» в 1989 году. Кажется, она звучала из окон всех советских домов.

ГДЕ: БКЗ филармонии. Псков, ул. Некрасова, 24

КОГДА: 11 февраля, 19.00

ЦЕНА: 1 000 - 2 200 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ «КРАСНАЯ ПОМАДА»

КТО: Театр «Битком»

Театр «Битком» покажет псковичам обновленную версию спектакля «Красная помада». Это спектакль-откровение, легкий коктейль вокала, музыки, актерского мастерства и юмора. На представлении актеры будут разбираться во взаимоотношениях мужчин и женщин.

Сильная половина сможет лучше узнать своих избранниц. Ведь прямо со сцены будут говорить о самом сокровенном и потаенном, что девушки предпочитают держать в секрете. А слабая половина сможет разобраться в себе и в своих желаниях.

ГДЕ: БКЗ филармонии. Псков, ул. Некрасова, 24

КОГДА: 16 февраля, 18.00

ЦЕНА: 400 - 1 000 руб.

SOPRANO

КТО: Арт-группа «Soprano» Михаила Турецкого

Михаил Турецкий представляет созвездие женских голосов Soprano. Это уникальный и единственный в своем роде вокальный проект, не имеющий аналогов в мире. Все многообразие и богатство существующих в природе голосов, от самого высокого (колоратурное сопрано) до самого низкого (меццо).

Зрители смогут на одном концерте прослушают каскад музыкальных жанров в исполнении многоголосой арт-группы. Опера и мюзикл, классика и рок, звездные поп-хиты, киномузыка и авторские песни - все это и многое другое будет на сцене филармонии в Пскове.

ГДЕ: БКЗ филармонии. Псков, ул. Некрасова, 24

КОГДА: 17 февраля, 18.00

ЦЕНА: 1 300 - 1 800 руб.

Арт-группа «Soprano» Михаила Турецкого выступит в Пскове 17 февраля.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

БУКЕТ ИЗ БЕЛЫХ РОЗ

КТО: Виктор Королев

Завершает зимний хит-парад советский и российский певец, поэт и композитор, исполнитель русского шансона и лауреат премий «Шансон года» Виктор Королев. Певец представит псковичам концертную программу «Букет из белых роз». Артист обещает массу положительных эмоций, столько, чтобы их хватило до наступления весны.

ГДЕ: БКЗ филармонии. Псков, ул. Некрасова, 24

КОГДА: 22 февраля, 19.00

ЦЕНА: 1 000 - 2 500 руб.

ТАНЕЦ ПОД ДОЖДЕМ

КТО: Санкт-Петербургский театр танца «Искушение»

Только для женщин — яркая, веселая, романтичная провокация. Отношения мужчины и женщины, мужская ложь, женские мечты — это лишь малая часть вопросов, затронутых в спектакле.

Финальная часть шоу исполняется под потоками воды. Этот спектакль не оставит равнодушной ни одну зрительницу! Наверное поэтому, организаторы на афишу выносят строчку «мужчинам вход категорически воспрещен».

ГДЕ: Дом офицеров, Псков, ул. Комдива Кирсанова, 5.

КОГДА: 24 января, 18.30

ЦЕНА: 800 – 2 000 руб.