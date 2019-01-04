Да дай ты уже ему как положено! Что ты его гладишь: Как пскович боевые приемы для десантников разрабатывал

Знакомьтесь, подполковник в отставке Сергей Андреевич Ононов. Выпускник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ) имени генерала армии В. Ф. Маргелова.

ВОЕННЫЕ И ЗАКЛЮЧЕННЫЕ

Начиналась эта история в Сибири.

– В конце 40-х мама отучилась в Иркутске на машинистку и уехала работать в Майск (посёлок в 40 километрах от Иркутска – Ред.). Там, чтобы снабжать Сибирь и Дальний восток нефтепродуктами, строился нефтехимический комбинат на 20 – 30 тысяч рабочих, – начинает рассказ гость. – Мама устроилась в отдел кадров, в военно-учётный стол, где оформляла людей, стекающихся со всей страны. Работала в полевых условиях, чуть ли не на ящиках.

Строительство осуществляли заключённые из лагерей, входящих в систему ГУЛАГ. Так, в 1951 году рядом с комбинатом возник город – Ангарск, в котором в 1954 году и родился Сергей.

– С детства, когда приезжал к маме на работу, видел решётки, колючую проволоку, опоясывающие комбинат. Заключённых охраняли внутренние войска, – вспоминает сибиряк.

Когда в 1953 году умер Иосиф Сталин, по стране прошла амнистия – многие бывшие заключённые в Ангарске и осели.

– По воспоминаниям старожилов, когда умер Сталин, в промзоне комбината резали лиц грузинской национальности. Работники спасали их как могли, пока не прибыли войска, – отмечает подполковник в отставке. – Кровавые события наложили отпечаток на обстановку в городе. Из столицы приехали спецподразделения МВД СССР. Их наделили широкими полномочиями, вплоть до расстрела на месте преступления, без суда и следствия.

ПУТЬ В ДЕСАНТНИКИ - БОРЬБА

– Я рос в среде, где хватало и хулиганов и простых пацанов, где был культ силы. Соответственно, основным увлечением стал спорт. Он подавлял страх, дарил чувство независимости, – конкретизирует Сергей Ононов. – Начал с плаванья, в 6 – 7 классах занимался боксом. Потом пошёл в самбо, начал активно тренироваться и ощутил прогресс.

В 9 – 10 классах герой публикации, самбист-перворазрядник, дважды стал чемпионом Ангарска и занимал призовые места на областных соревнованиях.

– После школы борьба сильно повлияла на моё будущее, – отмечает сибиряк. – Мне также нравилась медицина, а отчим хотел видеть специалистом, инженером. Однако, окончательно сориентировал меня именно спорт, общение с военными, книги и кино о таких людях.

Тогда Сергей с помощью книги «С воздуха – в бой» Ивана Лисова и киноповести «Прыжок на заре» Ивана Лукинского узнал историю воздушно-десантных войск.

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЛЕЙТЕНАНТСКИМ ЗВЕЗДАМ

– Во мне играла романтика. Не надо было славы, денег. Хотел лишь прыгать с парашютом, тренироваться и быть военным, – констатирует Сергей Ононов. – Как-то в журнале «Спортивная жизнь России» увидел крепких ребят из Рязанского училища ВДВ. Не выдержал! Решил туда поступать! Стал мечтать об этом.

Но знакомые Сергея, тоже метившие в военные, не одобряли его выбор, считали намерение необдуманным.

– Тогда со всех сторон только и слышал, что десантники – смертники, которых выбросили и забыли, но это полбеды, – заключает Сергей. – В военкомате меня сначала ободрили, сказали, что я – готовый десантник, а после – ошарашили…

Беспощадные цифры документов кричали, что мечте не сдвинуться за пределы воображения. Юноша был ростом 168 сантиметров, а требовалось – минимум 170. Тогда Сергей и мама, питаемые призрачной надеждой, пошли на единственный посильный способ получить одобрение.

– Написали в отдел кадров училища и через некоторое время в областной военкомат сообщили, что если по другим параметрам абитуриент подходит – просим выслать документы в приёмную комиссию. По-человечески отнеслись! По всему остальному я подходил как нельзя лучше, – подмечает подполковник в отставке. – Тогда и не осознавал, что уеду навсегда…

ЕДИНСТВЕННЫЙ ИЗ АНГАРСКА

Так, в 1971 году, Сергей Ононов оказался в Рязани. По слухам, из 25 кандидатов брали в РВВДКУ лишь 1, но с этим проблем у юноши не возникло: сыграли на руку спортивные достижения, хорошие школьные отметки и прекрасная физическая форма.

Сергей Андреевич Ононов на первом курсе. Фото из личного архива героя.

– На вступительные экзамены съехались со всего Советского Союза. Сдал всё на «4» и «5». Форма очень понравилась: голубые курсантские погоны и берет, тельняшка, – улыбается сибиряк.

Тогда Сергей был единственным первокурсником из Ангарска. Новоиспечённые курсанты условно делились на выпускников школ, суворовцев и бывших военнослужащих.

– Сначала все держались кучками, с единомышленниками, но уже тогда понял, что здесь сильно развит коллективный дух, – отмечает подполковник в отставке. – Когда в учебном центре, где проходил курс молодого бойца, впервые получил миску с едой – поставил себе, а не передал следующему. От командира отделения слышу: «Передавай дальше! Ты, чё, только о себе думаешь?». Так и научился, что сначала – коллективу, а потом – себе.

На 1-м курсе юноша многое делал впервые. Навсегда запомнилась боевая подготовка вперемешку с походами на большие расстояния. Но главное: первый прыжок с парашютом – с 400 метров из самолёта «Ан-2».

– Парашют был старого типа, тяжёлый, неповоротливый (Д-1-8 серии 3 – Ред.), – жестикулирует сибиряк. – Помню, я над полями парил – хотелось кричать от восторга! Тогда верили в надёжность парашютов! Когда стал офицером ВДС, – понял, что есть много нюансов, из-за которых эта система может и вовсе не раскрыться.

ЗНАКОМСТВО С МАРГЕЛОВЫМ

Также на 1-м курсе Сергей Ононов впервые встретил командующего ВДВ, Героя Советского Союза, генерала армии Василия Филипповича Маргелова, который прибыл в учебный центр училища, чтобы посмотреть на новых поступивших.

– Взводы встречали командующего торжественным маршем. Шли колонной по три. Все в училище говорили, что Маргелов – зверь, в рукопашном бою перегрыз глотку какому-то немцу. Думаю, что же за головорез к нам выйдет? И выходит дед кряжистый. После нашего приветствия сразу начинает: «Командир, ты какого хрена пустил курсантов колбасой, а не в колонну по шесть?». Голос низкий, с хрипотцой. Затем попросил сибиряков и белорусов поднять руку и сказал, что уважает их, воевал бок о бок с ними, назвал хорошими воинами.

А через полгода командующий ВДВ приехал узнать, как у третьекурсников, среди которых был Александр Лебедь, идут занятия по физической подготовке.

– Меня и Костю Сирыка (сейчас Константин Сирык – генерал-майор СБУ в отставке, бывший заместитель начальника центра специальных операций — Ред.) как борцов сборной училища тоже позвали. Начинаются занятия, и вдруг Маргелов кричит: «Стоп, командир, давай сначала всех через коня пропустим. Кобылу на середину! На максимальную высоту, мостик убрать!». Кладёт друг на друга на передний край коня собственную и ещё две офицерских фуражки. И тут же фуражку командующего адъютант меняет на свою. Первый без проблем перепрыгивает. Следующий – тоже. А третий, парень среднего роста, плюхается на фуражки животом. Они в лепёшку. На этом и закончили. Не успел опозориться, – смеётся сибиряк.

Василий Маргелов следил за успехами подопечных, поэтому ещё не раз приезжал в РВВДКУ.

– Как-то мы с Сирыком показывали командующему боевые приёмы. А он как закричит: «Да дай ты уже ему как положено! Что ты его гладишь?», – улыбается Сергей. Сибиряк участвовал в разработке спецприёмов десантников, заимствовал и совмещал методы боевого самбо, каратэ, джиу-джитсу и прочих единоборств.

«НАКАЗАТЬ МОЖЕМ, НО В ОБИДУ НЕ ДАДИМ»

Проведённые в училище годы сплотили некогда разрозненных первокурсников.

– Постепенно все сдружились. Приятно было ощущать, что за тебя, в случае чего, всегда постоит человек 200, – рассказывает подполковник в отставке. – Своих защищали, и иногда такой коллективизм приводил к массовым дракам. Как-то на площадь Ленина на махач с «МВДшниками» вся рота 1978-го года выпуска сбежалась!

Кроме высшей школы МВД СССР, недалеко от РВВДКУ находились высшее командное училище связи, а на окраине Рязани – высшее военное автомобильное инженерное ордена Красной Звезды училище.

– Нас то автомобилисты подначивали бить связистов, то – наоборот. А мы всегда всех успокаивали, негоже военным форму позорить! И нас слушали, уважали, – разъясняет Сергей.

Так среди сплочённых соратников сибиряк и коротал время. Помимо общеобразовательных предметов штудировал теоретическую механику, гидродинамику, сопромат, воздушно-десантную, тактическую и огневую подготовки, вождение боевых и колёсных машин, военную топографию, иностранный язык и многое другое.

На Суруби. Май 1986 года. Фото из личного архива Сергея Ононова.

– Отдушиной от казарменной жизни было самбо. На третьем курсе тренировал учеников 7 – 8 классов подшефной школы, – добавляет Сергей. – Разнообразие вносили концерты и экскурсии. Радовала и литература, по которой сравнивал службу лет.

В училище сибиряк зачитывался такими произведениями Александра Куприна, как «Кадеты», «Юнкера», «Поединок».

ЯБЛОКО ОТ ЯБЛОНИ

Когда Сергей Ононов окончил РВВДКУ – получил назначение в Псков, в 76-ю гвардейскую воздушно-десантную Черниговскую Краснознамённую дивизию. Здесь сибиряк встретил других бывших курсантов родного училища. В дивизии он прослужил восемнадцать лет и стал заместителем командира 2-го парашютно-десантного батальона 237-го парашютно-десантного полка по воздушно-десантной подготовке. В 1994 году по семейным обстоятельствам сибиряк продолжил службу уже в системе МЧС России. Сначала в штабе ГО и ЧС Пскова. Затем заместителем начальника учебно-методического центра по ГО и ЧС Псковской области. А в 1997-м году Сергей уволился в запас.

Сын Сергея, Станислав, пошёл по стопам отца: тоже окончил рязанскую альма-матер героев-десантников. Теперь – офицер полиции.

Сергей Андреевич Ононов с сыном. Фото из личного архива героя.

Сейчас у псковского сибиряка растут внучка и внук. Второклассник Дима весь в дедушку. Рвётся заниматься самбо…