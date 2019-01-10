Салон красоты «Малина» участвует в псковском бьюти-проекте «Преображение»

«Комсомолка» запустила зимний бьюти-проект «Преображение» в Пскове. Конкурс предполагает перерождение уставших домохозяек в счастливых принцесс. Помочь зажечь искры счастья в глазах участниц решили мастера из салона красоты «Малина».

ОТЛИЧНАЯ РЕПУТАЦИЯ

Салон красоты «Малина» работает в Пскове более десяти лет. И за это время он заработал высокий уровень доверия среди горожан.

Как сообщила администратор салона красоты Алина Сацевич, цены на услуги в «Малине» - средние среди городских, но все материалы для окрашивания волос высокого качества.

- Мы предоставляем парикмахерские услуги для женщин, мужчин и детей, делаем свадебный и вечерний макияж, маникюр, педикюр, коррекцию бровей, шугаринг, предоставляем косметологические услуги. Также у нас есть солярий и услуга спрей-загар, - рассказала девушка.

В салоне красоты работают три опытных парикмахера, два мастера по маникюру, два администратора, косметолог, броу-стилист и визажист, а также специалист по спрей-загару.

КОСМЕТОЛОГ ОЛЬГА ЧЕПЕЛОВА

В проекте «Преображение с «Комсомолкой» от салона красоты «Малина» будет участвовать профессиональный косметолог Ольга Чепелова. Девушка занимается косметологией на протяжении 13-ти лет. За это время Ольга освоила все тонкости мастерства и стала не только действующим специалистом, но и обучающим - уже три года она преподает.

- Участницам проекта я могу предложить все классические процедуры в зависимости от их типа кожи. А также аппаратную косметологию, ультразвук, микротоки лица и тела, а также вакуумный массаж лица и тела, - рассказала Ольга.

СКАЗАНО

Мастер салона красоты «Малина» - Ольга Чепелова:

- Хочу пожелать нашим участницам, в первую очередь, любить себя, ценить и уважать. По-моему очень хорошее высказывание было у Софи Лорен: «Женщина, твердо уверенная в своей красоте, сумеет, в конце концов, убедить в ней всех остальных». Поэтому, любимые девушки, не ищите в себе недостатков - вы прекрасны!

КОНКРЕТНО

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