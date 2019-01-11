2019-01-11T17:09:40+03:00
Конкурсы и тесты

В Пскове наградили победительницу новогоднего фотоконкурса #моистарыеснимки

Автор фото, набравшего наибольшее количество голосов, получила подарочный сертификат на посещение ресторана
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Ольга Колесникова как раз накануне перебирала новогодние снимки, и решила выложить одну из фотографий в конкурсный альбомОльга Колесникова как раз накануне перебирала новогодние снимки, и решила выложить одну из фотографий в конкурсный альбомФото: Анастасия Бевза
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Перед новогодними праздниками «Комсомольская правда - Псков» запустила фотоконкурс #моистарыеснимки. Читатели вынимали из семейных альбомов фотографии новогодних утренников и семейных застолий, делились своими детскими снимками в костюмах снежинок и мушкетеров.

В конкурсе приняли участие почти тридцать семей. Самый ранний кадр был сделан в 1977 году.

О НОВОГОДНЕМ СНИМКЕ

Торжественное награждение автора, чье фото набрало наибольшее количество голосов, прошло в редакции «Комсомольской правды - Псков». Ольга Колесникова поделилась фотографией из семейного архива и не прогадала - ей отдали больше четырехсот голосов.

- Мы всегда участвуем в конкурсах «Комсомолки», - призналась Ольга Петровна. - А тут как раз на днях просматривала старые новогодние снимки и все как-то так удачно совпало.

Оказывается, снимок был сделан в канун Нового 2009 года. В кадре семья готовится к празднику. Но для Ольги главным при выборе фото стало то, что снимок довольно редкий, ведь там запечатлены все члены семьи. Так редко удается всем собраться да еще и сфотографироваться.

- У нас большая и дружная семья. И на снимке, кстати, еще не все люди, присутствовавшие тогда на празднике, там также были и наши родители, - отметила финалистка.

Ольга Колесникова также рассказала, кто запечатлен на снимке: свояк победительницы переоделся в Деда Мороза, а его дочка - в Снегурочку.

Это самый "молодой" снимок, участвующий в конкурсе. Фото: из личного архива Ольги Колесниковой.

Это самый "молодой" снимок, участвующий в конкурсе. Фото: из личного архива Ольги Колесниковой.

О ПОДАРКАХ

- Честно признаться, мы весь праздник провели в напряжении, кто же выиграет в конкурсе. К голосованию привлекли всех: и родственников из-за границы, и знакомых со всех уголков России, не говоря уже о Пскове. Потом смотрим, уже и знакомые наших знакомых подключились, - смеется участница.

А потому не мудрено, что именно Ольга и ее семья стали победителями. В подарок они получили сертификат на бесплатное посещение ресторана.

- Туда я пойду с двумя дочерьми Александрой и Елизаветой. Так мы решили, - поделилась планами лидер голосования.

Помимо основного подарка Ольга Колесникова также получила книгу о путешествиях из коллекции «Космомолки». Ну, и какая же победа без диплома - его вручила главный редактор издания Ирина Потапова.

СКАЗАНО

Победительница фотоконкурса Ольга Колесникова:

- Сильная борьба велась сразу между тремя фотографиями. Мы были то на третьем месте, то на первом, то на втором. Разница была буквально в три-четыре голоса. Это вызывало еще больший азарт и побуждало к дальнейшей борьбе! Очень рада своей победе. В новом 2019 году хочу также всем пожелать радости, мира, добра и исполнения всех желаний. Ждем новых конкурсов!

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