Телекрючок для бабушки: Почему все больше жителей Псковской области делают покупки в телемагазинах, и всегда ли это идет им на пользу

Три из пяти покупателей в телемагазинах – это женщины старше 45 лет, которые не работают и много времени проводят дома перед голубым экраном. Они практически каждую неделю делают заказы. Иной раз уже при получении, признаваясь, что мужья, дети и внуки ругаются, мол, все это пустая трата денег. Курьеры признаются, что иногда двери открывают родственники, требуют больше ничего не привозить. Иной раз бабушки прямо говорят – денег до пенсии нет, нельзя ли отложить посылочку. И, несмотря на все это, «подсевшие» на «теледиваны» покупательницы уже не могут расстаться с привычкой скупать ерунду в телемагазинах.

ЧТО В ОСНОВНОМ ЗАКАЗЫВАЮТ

- Сразу оговорюсь, что в телемагазинах тоже можно купить нормальные и качественные вещи. Но именно пожилые люди почему-то откликаются на ту рекламу, которая навязывает не только странные, но и страшные вещи, - отмечает Виктор Егоров, работающий в курьерской службе в Пскове.

Что чаще всего заказывают жители Псковской области в телемагазинах? Около 30 процентов доставок – это посуда. Далее идут бижутерия, иконки, церковные платки, мелкая бытовая техника, например, мини-комбайны для нарезки овощей, фонарики.

- Средняя сумма покупки составляет 1,5 – 2 тысячи рублей. Максимальная сумма доставки на моей памяти к пенсионеру достигала 60 тысяч рублей, - рассказывает курьер.

Как правило, в коробках товар из Китая. Правда, в рекламе об этом нет ни слова. Центр рассылок работает в Москве, так что на коробках стоит российский адрес. Но даже наборы тарелок и кружек с палехским декором – все это результат работы китайских мастеров, отмечает собеседник.

С ЧЕМ ПРИХОДИТСЯ СТАЛКИВАТЬСЯ

- Что можно говорить о качестве такого товара? Ничего хорошего. Ты его не видел, не щупал, не нюхал… это тоже важно. Покупатели видят яркую картинку на экране телевизора, и клюют на нее. На деле рисунок на той же кастрюле может быть не прокрашен полностью, на чудо-ножах из камня могут быть сколы, цвет занавесок или постельного существенно отличается от того, что было на картинке, - поясняет эксперт. – При этом используется, как правило, самый дешевый материал, со специфическим запахом. Уже замечено: если вещь яркого цвета, она очень сильно пахнет. После стирки все это садится, линяет, обесцвечивается, деформируется.

Были случаи, когда в кастрюле с антипригарным покрытием при кипячении воды это самое покрытие отслаивалось и всплывало на поверхность.

Мини-комбайны ломались от малейшего соприкосновения с мякотью овощей, превращая огурцы в пюре вместо красивых кубиков. Но и это еще не самое интересное. Представьте, иногда в волшебных очках-лупах, которые берут для мелкого ремонта, штопания носков, люди видели хуже, чем в собственных очках, выписанных доктором.

ПОЧЕМУ ОТКЛИКАЮТСЯ НА РЕКЛАМУ

Думаю, вы и сами видели такие телесюжеты. Очаровательная дамочка стерилизует в огромной кастрюле банки, тут же варит на соседней конфорке щи, компот. Набор чудо-кастрюлек предлагают не дорого. А если вы возьмете два, то получите совершенно бесплатно набор полотенец.

- Чаще всего, откликаются на такую рекламу социально активные бабушки. Они стараются следить за всеми новшествами. Но это ведомые люди. И покупки – это своего рода потребность в знаках внимания. Им хочется быть нужными кому-то, они делают заказ, чтобы потом дарить детям и внукам, подругам, соседкам по подъезду. Вон, мол, какую интересную удочку с автоподсечкой нашла для зятя. А у зятя волосы дыбом – сумма потрачена немаленькая, а товар вызывает вопросы и удивление, - рассказывает Виктор Егоров.

Важен, по его словам, и маркетинговый ход – сумма товара никогда не будет ровной, она обязательно заканчивается на цифру «9». Нож за 199, занавеска за 1299, кулон с золотым напылением за 2999 рублей. А еще в ролике обязательно упомянут, что сегодня последний день акции и завтра будет дороже, или если закажете второй такой же товар, то получите два по цене одного, три по цене двух.

- Нередко те же самые товары, точнее, похожие, но лучшего качества и даже дешевле можно найти в обычных магазинах, - признается представитель службы доставки. - Да, они не будут называться «волшебная сила» или «чудо-гранит», но окажутся ничуть не хуже, а нередко даже лучше.

ПОЯВЛЯЕТСЯ ТЕЛЕЗАВИСИМОСТЬ

В какой-то момент даже у вполне адекватных людей возникает телезависимость. Да, да, это вполне серьезно. Человек уже не может остановиться и снова делает заказы. Даже если вещь ему совершенно не нужна. Это покупки из категории «пусть будет, вдруг пригодится».

- Бывало, что человек не мог оплатить свою посылку, не рассчитал по деньгам. Брали частью, оставшееся откладывали до получения пенсии, - рассказывает Виктор Егоров. – Мужья, дети, внуки нередко просят не привозить больше посылки. Часто клиенты говорят, что родственники ругаются, что покупается в телемагазинах всякая ерунда. Родственники берут трубку на звонки курьеров и просят не привозить больше ничего. Если клиент не может оплатить, на него давят родственники, мы предлагаем отказаться от товара. И его вернут в телемагазин. Оттуда позднее поступит звонок, операторы поинтересуются, почему клиент отказался от покупки. Но это лучше, чем постоянные конфликты в семье.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Максим Свиридов, психолог-консультант:

- Причин покупок бессмысленных вещей может быть несколько. Одна из главных - стремление быть не хуже, чем другие. Многие вещи покупаются только потому, что они есть у кого-то из друзей или родственников: почему у меня до сих пор нет такой фритюрницы? На этом нередко играет и реклама. Как часто мы слышим, что надо купить что-то дорогостоящее, потому что «мы этого достойны»! Близкая причина - страх оказаться обделенным или обделить чем-то своих близких - детей, например. Куплю, чтобы было, на всякий случай, а то вдруг понадобится, а не будет или денег не хватит. В основе в любом случае неуверенность в себе, которая заставляет человека ориентироваться не на свой, а на чужой выбор: мнение друзей, рекламу, моду, «это нужно, это все покупают». И таким образом пытаться повысить свою самооценку - и я могу!

СОВЕТ БЫВАЛОГО

Виктор Егоров, курьер службы доставки:

- Телемагазины бывают разными, и товар не всегда поставляется качественным. Чтобы избежать неприятностей, снимайте процесс вскрытия посылки на видео, чтобы все сколы на посуде зафиксировать именно в этот момент. И если есть возможность, сравнивайте цены в соседнем магазине, там можно все пощупать, посмотреть. Никогда не хватайтесь за предложение «только сегодня», задайте вопрос, а нужна ли вам эта вещь, как и где вы будете ее использовать.