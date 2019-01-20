Служить до конца: Зачем Путин приезжал в Печерский монастырь, и как Тихон Шевкунов мечтает изменить псковский край

Подводов встретиться с журналистами у владыки за последние несколько недель накопилось немало. И новости из Псково-Печерского монастыря, настоятелем которого он является, - вот, мол, введут ограничения для турфирм, и ДТП с участием священнослужителя в Великих Луках, да сколько еще других тем. А потому митрополит лично пригласил представителей СМИ Псковской области в обитель. Разговор длился около двух часов. Корреспондент «Комсомольской правды – Псков» выделил некоторые, наиболее интересные для читателей темы.

ПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ В МОНАСТЫРЬ

Руководители туристических фирм забили тревогу: в одном из псковских монастырей вводят новые порядки. Теперь водить гостей там смогут только те, кто получил аккредитацию. И это не где-нибудь, а в одном из самых посещаемых мест региона, в Псково-Печерском монастыре.

- С точки зрения пиара это крайне неудачное решение, но мы за пиаром и не гонимся, - ответил на это митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Причиной послужило то, что экскурсии проводились «совершенно спонтанно, людьми, зачастую неподготовленными к экскурсионной деятельности». И речь не только о фактических ошибках, но и о массе выдуманных историй, например, о говорящих человеческим голосом лошадях государыни Елизаветы.

- Поэтому мы приняли решение об официальной аккредитации экскурсоводов, - добавил настоятель монастыря.

По его словам, монахи годами слушали все эти сказки, пришло время действовать, тем более, выяснилось, что нередко турфирмы брали деньги за вход на территорию в монастырь или за посещение пещер, куда можно пройти бесплатно.

Пока что при обители работают 28 экскурсоводов, с которыми оформлены официальные трудовые договоры. Все они жители Пскова и Печор, никаких пришлых людей.

Проводить аккредитацию для турфирм и их специалистов будут на ПсквоГУ с конца февраля этого года.

Правда, групповые экскурсии в монастырь, отметил митрополит Псковский и Порховский, теперь будут стоить 100-150 рублей на человека. Все получаемые средства потратят на реставрацию.

- Мы приняли решение: если люди не в состоянии заплатить, они должны заявочным порядком об этом сообщить, написать в паломнический центр с просьбой провести экскурсию бесплатно, и это будет сделано с предоставлением помощи экскурсовода, - добавил он.

Кстати, с прибыли от экскурсий монастырь будет платить налоги в бюджет района.

Псково-Печерский монастырь никогда не закрывался, даже в годы гонений на церковь и Великой Отечественной войны. Фото: Комсомольская правда.

ОГРАНИЧАТ ВХОД В ПЕЩЕРЫ

Еще одна новость для туристов. В ближайшее время ограничат вход в пещеры Псково-Печерского монастыря. Причина в состоянии самих пещер и климатических изменениях.

- Увеличилась температура, влажность, - пояснил настоятель монастыря, - происходит эрозия почвы. Температура при норме в + 5 градусов увеличивается в пещерах до +10… +15 градусов.

При этом Тихон (Шевкунов) пояснил, что полностью для туристов проход в пещеры закрыт не будет. Водить лишь будут группами и по предварительной заявке, оформить которую можно будет через интернет.

Надо отметить, что для выправления ситуации с пещерами принято решение высадить деревья по склонам вдоль стен обители, чтобы корни впитывали лишнюю влагу.

И в целом обитель ждут большие перемены. Сейчас идет замена электропроводки, систем водоснабжения и канализования, перекрытий в зданиях. Деньги на это выделены из федерального бюджета, частично вкладывает средства и монастырь. А в будущем начнутся и работы реставрации. И не только в Печорах, но и в Пскове. Митрополит Псковский рассказал, что в планах и реставрация в Троицком соборе.

В ПЕЧОРАХ ПРЕОБРАЗЯТСЯ УЛИЦЫ

Речь идет о тех, которые сегодня примыкают к монастырю. Как пояснил настоятель, в ближайшее время Псково-Печерский монастырь получит архитектурный паспорт. Что это значит? Собственники ближайших домов должны будут неукоснительно соблюдать определенные правила: это и высотность застройки на своих участках, и цветовое решение, и уборка мусора, и даже используемые материалы.

-Никто не говорит о том, что вот какая-то бабушка должна свой дом сама привести в порядок. Конечно, при помощи районных властей, - пояснил митрополит Тихон.

Он уточнил, что многие из соседствующих с монастырем зданий построены много десятилетий назад. И их новые собственники не желают нести ответственность за эти объекты.

- Люди, которые купили эту недвижимость, должны знать, что приобретая памятник, они приобретают обязательства по его сохранению, - сказал настоятель монастыря.

Кстати, в планах и уборка, и ремонт улиц Печор. Сроки – до июня, когда в Пскове пройдут Ганзейские дни Нового времени. Как пояснил игумен обители, многие туристы поедут в монастырь, и они должны увидеть это место не менее привлекательным, чем оно было во времена юности самого Тихона (Шевкунова).

- Я помню Печоры тихим, чистым, уютным городом, – рассказал он. – Хотелось бы, чтобы Печоры был таким же теплым и уютным городом. Он такой и есть, но хотелось бы большего.

В планах в Псковской митрополии и работы по реставрации, и создание новых образовательных центров, и открытие благотворительной столовой, и работа с молодежью.Фото: Дарья ХВАТКОВА

СИТУАЦИЯ СО СНЕТОГОРСКИМ МОНАСТЫРЕМ

Сдвинется с мертвой точки и проблема Снетогорского монастыря. Уникальный ансамбль памятников может разрушиться в ближайшее время, буквально сползти в реку с обрыва, если не принять меры. Пару лет назад региональные власти попытались решить проблему, тогда же была смонтирована бетонная плита, чтобы укрепить естественную природную стену под монастырскими постройками. Но в какой-то момент все работы прекратились.

- За все годы не была поставлена на кадастровый учет железобетонная конструкция, от которой надо вести работы по укреплению стены. Она никому не принадлежала, и поэтому невозможно было получение федерального финансирования в рамках Минприроды. К делу подключился вице-премьер Алексей Гордеев. В скором времени, надеюсь, он приедет, и мы вернемся к рассмотрению вопроса, - прокомментировал митрополит Псковский Тихон (Шевкунов).

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК БУДЕТ

Историческим парком называют уникальную площадку, на которой смогут проводить выставки, экскурсии, занятия для детей и школьников, различные образовательные программы. Подобный парк уже есть в Москве, и вскоре появится в Пскове. Первоначально обсуждалась площадка на берегу реки Великой, однако не удалось договориться с собственником земли. Как пояснил владыка, даже у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который всячески способствует реализации в регионе епархиальных проектов, это не получилось. Так что решено выбрать другую площадку. Это так называемые «четыре угла» - перекресток Рижского проспекта и улицы Максима Горького в Пскове. Сейчас ведутся переговоры с собственниками земли.

Кстати, там же одно из зданий будет иметь сферическую крышу, и в нем планируется разместить планетарий. А вот Старо-Вознесенский храм, в котором сейчас расположен Псковский планетарий, передадут церкви.

В ПСКОВЕ СТАНУТ ГОТОВИТЬ РЕСТАВРАТОРОВ

Собственная реставрационная школа появится в Псковской области. Предполагается, что создадут несколько ступеней – лицей, колледж, высшее образование.

- Когда-то Псков мог гордиться своим прикладным искусством, своей удивительной школой реставраторов. И сейчас тоже остались художники, специалисты по прикладному искусству, но их становится все меньше и меньше, - уточнил Тихон (Шевкунов). - Псковской епархии предстоит большая работа по реставрации наших памятников. На базе этой работы, которая будет финансироваться из федерального бюджета, грех не создать собственную псковскую реставрационную школу, свои собственные реставрационные мастерские. Важно, чтобы федеральный центр шел не в те регионы, где уже об этом позаботились, а в наш.

Предполагается, что на базе художественного лицей будет создан интернат, в нем будут проживать дети из районов и других регионов России.

ПОЯВИТСЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ СТОЛОВАЯ

В ближайшее время в Пскове появится благотворительная столовая. Она сможет обеспечивать питанием 200-300 нуждающихся в день.

- Считаем своим долгом сделать столовую для тех, кто нуждается в том, чтобы у них была какая-то помощь в трудных условиях. Будет создана центральная кухня, в которой будут готовить, а потом развозить по храмам, - рассказал митрополит Псковский.

Финансировать проект будет сама епархия за счет взносов псковских храмов. Столовую откроют уже в 2019 году.

СВЯЩЕННИКИ ВЫЙДУТ НА СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

При храмах Псковской области откроют спортивные площадки. На первом этапе две из них появятся в Пскове, одна - в Печорах. Заниматься с детьми и подростками там будут священнослужители.

А еще появится спортивно-образовательный центр. Проект будет реализован совместно с Псковским государственным университетом. На базе нового центра профессиональные спортсмены будут заниматься с молодежью.

-Также там будут объекты дополнительного образования, в частности, центр, который будет заниматься подготовкой молодежи к семейной жизни, - добавил митрополит и пояснил, что сегодня в течение пять лет после свадьбы разводятся около 80 процентов супругов. - А к семейной жизни молодежи почти не готовят.

Вот почему и решено проводить специальные занятия.

Уезжать в ближайшее время с псковской земли митрополит Тихон (Шевкунов) не планирует. Так и заявил журналистам на встрече в Псково-Печерском монастыре.Фото: Дарья ХВАТКОВА

МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ХРАМ ОЛЬГИ

В современном и активно застраиваемом микрорайоне Завеличье в Пскове может появиться храм в честь княгини Ольги, покровительницы города. Здесь нет ни одной церкви, а между тем живет едва ли не четверть всего населения областной столицы. Однако, уточнил Тихон (Шевкунов), такое решение должно быть поддержано самими псковичами, да и строительство следует осуществлять, как говорится, «всем миром», то есть при финансовой поддержке будущих прихожан, по аналогии с возведением храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, который несколько лет назад появился в Крестах (Псков – Ред.).

Зашел во время этой встречи с журналистами и разговор о визите Владимира Путина в Псково-Печерский монастырь в ноябре прошлого года.

-Это был частный визит, - рассказал настоятель обители. -Было несколько часов свободного времени во время визита в Санкт-Петербург, и Владимир Путин посетил Печерский монастырь. Последний раз он был здесь 18 лет назад, в начале своего президентства. Прошел по тем же местам, где был, побывал в келье Иоанна Крестьянкина.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон отметил, что во время этого визита удалось поговорить об охране памятников в Псковской области, десятки из них нуждаются в скорейшей помощи, но многие годы они были незаслуженно забыты.

-Надеюсь, что напутствие и его доброе слово сыграют свою позитивную роль, чтобы нам потрудиться здесь, – сказал он.

«НЕТ ЕМУ ПРОЩЕНИЯ…»

Прокомментировал митрополит и громкое ДТП, произошедшее в январе в Великих Луках. Тогда столкнулись две легковушки. В одной из них находился священнослужитель, который, как уверяли очевидцы, был в состоянии алкогольного опьянения.

- Могу только принести извинения пострадавшим в этом трагическом событии. В этом виновен священник. Всякий раз это болезненная и постыдная история, особенно если виновник ДТП в нетрезвом состоянии. Никаких оправданий ему нет. Если пострадавшие принимают наши извинения, мы будем благодарны. В Псковской митрополии, в частности, Великолукской епархии, будет поставлен серьезный вопрос о том, как такое могло произойти, - заявил Тихон (Шевкунов).

Он сообщил, что женщина, которая пострадала сильнее остальных, была перевезена в Псковскую областную больницу, ей оказывается всяческая помощь, побывали у нее и представители духовенства.

- Все, что мы можем сделать - мы сделаем. Но повторюсь - никаких оправданий быть не может в этом случае, - отметил владыка.

«ПРНОСИТЬ ПОЛЬЗУ ЭТОЙ ЗЕМЛЕ…»

Спросили журналисты и о планах митрополита на ближайшие годы. Не секрет, что многие расценивают его назначение исключительно как очередную ступень в карьере, и полагают, что он вот-вот сорвется с места и уедет.

- Мне патриарх получил Псковскую епархию, чтобы ее благоустраивать. Поэтому мои мечты - чтобы здесь быть как можно дольше и вообще до конца, - заявил на это митрополит Псковский и Порховский Тихон.

И уточнил, что Псковская область – родная для него земля.

- Я был бы счастлив, если бы мог в течение многих лет приносить пользу этой земле, - сказал он.