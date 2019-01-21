Звезду скандальных ток-шоу убили в Пскове

Наша героиня родилась в небольшой псковской деревушке в 1992 году. Назвали ее Валентиной. Помимо девочки было в этой семье еще шестеро детей - один другого меньше. Все беленькие, голубоглазые. Но в начале 2000-х случилась трагедия. Не стало мамы. Отец выпивал, постоянно нигде не работал, и детей забрали органы опеки.

ПОЛЕТ ЗА ОКЕАН

В 2006 году Валю, еще двух ее сестер и брата удочерили и усыновили семьи из Америки. Старшие сестра и брат остались на Псковщине.

Среди уехавших за океан детей Валя была самой взрослой, ей уже было 14, самой младшей исполнилось к тому моменту только 6 лет. Казалось, что теперь все будет иначе. На смену небольшому домику в лесной деревеньке, в котором ютилась многодетная семья, придут особняки с комнатами для каждого ребенка. Мечталось об игрушках и новой одежде, о знакомствах, поездках дальше райцентра.

Так бы имя Валентины Нэш Фейф, такую фамилию она получила в США, и осталось известно лишь органам опеки, если бы не череда последовавших за удочерением событий. Вся Россия узнала об этом в июне 2015 года, когда Валя стала звездой серии ток-шоу на Первом канале. Тогда и всплыла на свет история с ее побегом из Америки.

Валентины Нэш Фейф вместе с братом и сестрами стали участниками программы "Мужское/женское". Фото: стоп-кадр выпуска передачи "Мужское/женское".

ЖДАЛА, КОГДА ИСПОЛНИТСЯ 18

С экрана девушка рассказывала о жестокости со стороны американской мачехи. Якобы избивала, выгоняла из дома, грозила уморить голодом. А потом даже заперла в психиатрической клинике. Потому Валя мечтала поскорее отметить 18-летие и вернуться в Россию. За год до этого она, опять же по словам самой Вали, покинула семью, обратилась за защитой в службу опеки, и ей предоставили временную патронатную семью, но и там девушка не ужилась. Потом была еще одна семья, и тот же результат. Вскоре она забросила учебу, устроилась на работу и начала жить с парнем из Мексики. Но снова что-то не клеилось. Парень, как уверяла девушка, ей стал изменять.

Валентине удалось лишить мачеху родительских прав и отсудить у нее порядка 8 тысяч долларов. Четвертая часть этих денег ушла на билет домой.

Вот только дома, как оказалось, ее никто не ждал. У сестры и брата - семьи и дети. Жилья собственного нет. Валя скиталась по друзьям и знакомым, наведывалась к родственникам. Работы постоянной не было, брала заказы по переводу текстов. А потом написала президенту.

ПРОШЛО ТРИ ГОДА

В эфире федерального телеканала Валя и ее родственники жаловались на равнодушие соцзащиты, на безучастное отношение к их семье. Гости студии ахали и охали, ведущий с недоверием слушал рассказ про американский беспредел. Показывали сюжеты о том, как сложились судьбы у других детей этой семьи, тех, что остались в США. Брат оказался в тюрьме, две другие девочки, как могло показаться, живут хорошо.

Тогда эта громкая история про семью из Струго-Красненского района потрясла всех. И фамилия Вали была на слуху у многих жителей Псковской области.

А три года спустя она снова всплыла. Но на этот раз в новостях от полиции. Родственники просили помочь в поисках 25-летней девушки. «Она худощавого телосложения, рост 160 сантиметров, длинные прямые волосы темного цвета, глаза голубые», - значилось в сводке.

ТАИНСТВЕННОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

За помощью в полицию обратилась сестра. Накануне она договорилась с Валей, что та положит ей деньги на телефон. Время шло, а деньги так и не поступали. На звонки Валя не отвечала. Дома она не появлялась. А между тем 25 июня сестра дозвонилась до Валентины, та сказала, что сейчас отдыхает со своим знакомым на берегу реки. И только лишь. Ни имя знакомого, ни место - ничего этого она не указала.

История семьи из Струго-Красненского района в 2015 году была известна по всей Псковской области. Фото: стоп-кадр выпуска передачи "Мужское/женское".

Стали устанавливать круг знакомых. Среди поступивших в тот день вызовов был один с телефона мужчины. Стражи правопорядка быстро установили его личность, опросили. Молодой человек настаивал: да, видел Валю, встретились, а потом разошлись - она в одну сторону, он - в другую.

Время шло. А никаких новостей о девушке больше не поступало.

УПАЛА И УДАРИЛАСЬ ГОЛОВОЙ

Следователи продолжили работу с тем самым знакомым, который, как казалось, мог последним видеть пропавшую. Он ранее был судим за незаконное хранение наркотиков.

- Познакомились они несколько лет назад в общей компании, - рассказал следователь по особо важным делам 1-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Псковской области Сергей Соничев. - Обменялись телефонами. И спустя какое-то время ему стало скучно, решил позвонить. Он уверял, что они не были близки. Что девушка всего лишь помогла ему приобрести наркотики.

Работы у этого парня не было, пользовался машиной друга. Вот на этой самой машине они и решили поехать на берег Псковы, чтобы, как рассказывал парень, вместе покурить. Место выбрали безлюдное, напротив частных домиков в Любятово, как раз за рекой от них.

- Он сказал, что они поссорились. Девушка оскорбила его, он - ее. Потом он ударил ее кулаком по голове, и та упала, ударилась о камень, - восстановил детали происходившего в тот вечер следователь. - Молодой человек попытался привести ее в чувства, якобы даже фонариком в глаза светил.

Родственники забили тревогу, когда Валентина пропала летом 2018 года, но до того момента, как наши ее тело, прошло пять месяцев.Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

МОГИЛА У ДОРОГИ

Когда понял, что Валя мертва, погрузил ее в багажник машины и повез к гаражу отца. Здесь взял лопату. Тем же вечером вывез тело девушки за город, к месту, где строят объездную дорогу. И закопал.

- Объяснил свой поступок тем, что испугался. Ведь в тот момент он находился под следствием за причинение тяжкого вреда здоровью по другому делу, - рассказал Сергей Соничев, следователь Следственного управления СК России по региону.

Место, где именно было закопано тело, он показал в ноябре. Пришлось делать не одну экспертизу, чтобы установить личность убитой. У девушки выявили переломы ребер и травму головы. Похоже, Валю жестоко били, и она в тот момент еще была жива.

Подозреваемого задержали. Он отпирался, мол, это убийство по неосторожнос­ти. Сама упала. Следователи в эту версию не поверили. Ему предъявили обвинение по статье «убийство», сейчас материалы дела переданы в суд для вынесения приговора.

Незадолго до смерти Валентина стала планировать возвращение в США, она даже начала готовить документы для этого. Но мечта так и осталась мечтою.