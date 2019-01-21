Школьница из Пскова в составе сборной России стала триумфатором турнира «Mrs. Hockey Invite»

Во Флориде (США) завершился хоккейный форум для женских команд по хоккею. Представьте, одиннадцать сильнейших команд Северной Америки и одна команда из России, впервые вошедшая в состав участников за всю историю их существования. Россию представляли девочки из Санкт-Петербурга, Москвы, Калужской области, Нижнего Новгорода, Красноярска, Твери, Пермского края, Крыма, Череповца, Ленинградской и Московской областей, а также из Пскова.

Анастасия Тельнова (на фото в центре) смогла поехать на турнир при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

Псковская школьница Анастасия Тельнова, кстати, могла и не выйти на американский лед. Девочка занимается в псковской хоккейной школе «Торнадо», выступает на соревнованиях различного уровня, занимает призовые места. Когда девушку пригласили защищать честь страны, у семьи не было денег на такое дорогостоящее путешествие. Осуществить мечту помог губернатор Псковской области Михаил Ведерников. К нему за помощью обратилась мама девочки. В результате были выделены деньги на поездку. И Анастасия Тельнова не просто полетела в Америку, но и вместе с российскими девчонками завоевала награды.

Так выглядит высшая награда турнира «Mrs. Hockey Invite».Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

К финалу турнира российская команда подошла с 4 победами и одним поражением. Оставалась одна встреча с соперниками. И в финальном матче турнира россиянки обыграли соперниц со счетом 6:1. Причем как минимум две шайбы были забиты российской командой в меньшинстве. Сборная России по детско-юношескому женскому хоккею стала победителем международного хоккейного турнира «Mrs. Hockey Invite».