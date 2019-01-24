Положение о конкурсе «Сладкая парочка - 2019»

I. Условия проведения конкурса

Организатором конкурса выступает издание «Комсомольская правда-Псков».

Площадками для проведения становится сайт издания pskov.kp.ru и официальная группа в социальных сетях (ВКонтакте).

В конкурсе могут участвовать все желающие, зарегистрированные в социальной сети (ВК).

Участник самостоятельно отбирает фотографию, отвечающую условиям конкурса (пункт III положения о конкурсе), и размещает ее в альбоме «Сладкая парочка - 2019» в группе «Комсомольская правда» https://vk.com/kp_pskov. Фотоснимок должен быть сопровожден небольшой историей знакомства запечатленной на фотографии пары.

Плата за участие в конкурсе не взимается.

II. Порядок проведения фотоконкурса

Старт конкурса – 24 января 2019 года.

Завершение конкурса – 14 февраля 2019 года.

Первый этап – 24 января – 31 января – прием фотографий в тематическом альбоме в группе.

Второй этап - с 1 февраля (11.00 по московскому времени) по 14 февраля (12.00 по московскому времени) - проведение открытого голосования за присланные фотографии на сайте pskov.kp.ru и работа Совета экспертов по отбору самой интересной истории, которой авторы сопроводили свои снимки.

Награждение пройдет не позднее 20 февраля 2019 года.

III. Требования к фотоснимку и сопроводительному тексту

Снимок:

Фотография может быть выполнена профессиональным фотографом или любителем. К Конкурсу допускаются цветные и черно-белые снимки. Допустима дополнительная обработка снимков.

В кадре должна быть отражена тема конкурса – «Сладкая парочка». Центром композиции должна быть влюбленная пара. Снимок не должен содержать сцены насилия и рекламу. Разрешение снимка – не менее 1080 пикселей по широкой стороне.

Текст:

Текст должен быть авторским, не допускаются заимствования и цитирование чужих текстов. Объем текста должен превышать 1000 знаков с пробелами. К Конкурсу допускаются истории, написанные в стихах. Нет временных ограничений для описываемых событий.

IV. Подведение итогов конкурса

В Конкурсе будут определены два победителя.

Первый – по итогам читательского голосования на сайте pskov.kp.ru. Здесь победителем признается автор снимка, который набрал максимальное количество голосов.

Второй – по итогам оценки Советом экспертов. В состав Совета включены: главный редактор «Комсомольской правды – Псков» Ирина Потапова, фотограф Михаил Глущенко, организатор старшего звена Многопрофильного правового лицея 8, ведущая мероприятий, выпускница Федеральной школы радио, солистка вокальной студии «Признание» София Катунина, директор Продюсерского центра «Королев Production» Николай Королев.

Эксперты оценивают тексты по 5 критериям: уникальность текста, стиль изложения, объем текста, сюжетная линия, предложенная для иллюстрирования текста фотография. Максимальное количество баллов по каждому из критериев – 5. Победителем признается тот участник конкурса, который наберет наибольшее количество баллов.

V. Награждение участников

Оба победителя – и за лучшую фотографию по итогам голосования читателей, и за лучший текст по итогам оценок Совета Экспертов - получают подарки от партнеров конкурса. Подарки не могут быть заменены денежными средствами или иным поощрением.

Редакция «Комсомольской правды - Псков» оставляет за собой право по принятию решения о дополнительном поощрении участников или победителей конкурса.

Церемония награждения будет организована не позднее 20 февраля 2019 года.