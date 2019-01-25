Жители небольшого села в Плюсском районе бьются за сохранение местного поста скорой помощи

Когда-то в Лядах, это в Плюсском районе, была своя больница. Потом ее закрыли, зато взамен построили здание для офиса врача общей практики и сохранили пост скорой помощи. Кстати, надо честно сказать, первое время местные жители не могли нарадоваться - в офисе принимали стоматолог, терапевт, гинеколог, педиатр. Ехать за много километров не надо.

Но потом стоматолог вышел на пенсию, терапевт и педиатр уехали, как говорится, «искать лучшей жизни». Спасением для местных стал молодой врач из Белоруссии. Ему чуть за тридцать было, когда он переселился в Ляды. Местные бабушки нарадоваться не могли, даже когда он один из врачей остался.

- У него в первый год работы глаза горели, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» жители села. - К нему на прием даже из других районов ехали. А что сейчас? Обязали нашего единственного врача дежурить круглосуточно. Такое ни один человек не выдержит. Без выходных, без отпус­ков, всегда на нервах.

РЕШЕНО ЭКОНОМИТЬ ДЕНЬГИ

Оказывается, действующий в Лядах пункт скорой помощи в целях экономии средств и поддержки службы скорой помощи районного центра присоединили к районной больнице. Туда же прикрепили и машину. Стали фельдшеры сутками дежурить в Плюссе, выезжать на вызовы, которые поступают в центральную диспетчерскую. Вначале один медик не выдержал, потом второй.

Чтобы жителям села вызвать врача на дом, следовало позвонить в райцентр. Ждать помощь можно было около часа. А иной раз диспетчер прямым текстом говорил: машина увезла пациента в областную, это надолго, если есть возможность, приезжайте сами.

Когда фельдшеры ушли, дежурства повесили и на врача общей практики. Кажется, есть здание, которому только-только десять лет минуло, есть свой доктор. Да вот только на двери замок и объявление «уехал в район».

- Нам объяснили, что экономически невыгодно содержать в Лядах пост скорой помощи, - признались жители села. - Говорили, что пост может работать при 10 тысячах пациентов. Да ведь у нас в районе всего 8 тысяч человек живет. Но ведь Плюсский - это дачный район, здесь летом в деревнях количество населения раза в четыре вырастает.

СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ

Наталья Дериенко, живущая в Лядах, и сама работала медиком, знает, как непросто найти врача в деревне. А в прошлом году ей пришлось пройти своего рода испытание на выживание.

- У меня грыжа позвоночного отдела шеи, - рассказала женщина. - Оперировалась, стоит железо в шее. И вдруг рецидив. Звоню в Плюссу в скорую, а мне говорят: машина на вызове, приезжайте сами. Еду с мужем. А мне там заявляют: у нас даже рентгена нет, езжайте в Псков. Приезжаю с болью, смотрит невролог, прописывает капельницы и отправляет домой. По дороге домой я стала кричать от боли. Муж привез обратно в приемный покой областной больницы. А нам говорят: на прием приходите в плановом порядке. Так и уехали. Наш фельдшер прокапала. Но боль не снята. Поехала опять. Меня не приняли, посоветовали записаться на прием, дело было в октябре, а запись была на 4 декабря. Пошла я опять в приемное отделение, да там от боли в обморок и упала.

После этого Наталью Алексеевну отправили на обследование в Санкт-Петербург.

- Оказалось, оторвалась грыжа. Меня могло парализовать в любой момент, - уточнила она.

Там же в Питере ее прооперировали.

СТУЧАТ ВО ВСЕ ДВЕРИ

- Когда приезжал к нам губернатор открывать пожарный пост, мы ему задали вопрос: что же вы скорую помощь закрываете? И он сказал: будет работать, - поделились местные жители.

Но пост закрыли. Жители села стали писать, звонить, стучаться в разные двери. Но всюду разводили руками: надо экономить. А позднее, когда фельдшеры один за другим уволились, появился другой ответ: работать у вас некому.

Тогда бабушки собрались и написали письмо президенту. Ждут теперь, что будет. На 29 января назначен сход граждан, говорят, приедет руководство из Пскова.

- Вон в соседней области люди дороги перекрывать выходили. Так дороги перекрывать нам негде - нет у нас федеральных трасс, своим машинам только и перекроем, - призналась Наталья Дериенко. - А вот на голодовку пойдем. По-другому никак.

«Комсомолка» намерена следить за развитием событий.