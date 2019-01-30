Финалистки проекта «Преображение с «Комсомолкой» в Пскове» отправились на маникюр

Не успели победительницы бьюти-проекта отойти от косметологических процедур, как их уже ведут в другой салон красоты. Второй этап «Преображения с «Комсомолкой» проходил в «Модном месте», где нашим финалисткам сделали маникюр к предстоящей фотосессии. Предпочтения в цвете и форме ногтей оказались абсолютно разными. Правильно говорят, на вкус и цвет товарища нет.

Салон красоты "Модное место" располагается по адресу: улица Гоголя, дом 8.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Но это не единственная услуга, которую оказал салон нашим участницам. Девушкам также подкорректировали форму бровей и подкрасили их. Кроме того, дали множество советов по уходу за внешностью.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

В салон красоты мы ходили на протяжении трех дней и успели познакомиться с многими мастерами. В первый день с нами работала мастер по маникюру Юлия Петрова. Девушка не растерялась, увидев нашу многочисленную группу.

Над бровями участниц поработала мастер Людмила Панфилова (на фото слева).Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Так Юлия познакомилась со своей однофамилицей Ольгой, которой она сделала аккуратные розовые ноготки.

- Первой модели мы сделаем обрезной маникюр с покрытием гель лаком. Ольга выбрала квадратную форму ногтей, закругленных на уголках, чтобы не царапать своих деток, - очертила круг предстоящей работы Юлия.

Завершив процедуру, мы направились к броу-стилисту Людмиле Панфиловой, мастер придал новую форму бровям Ольги Петровой.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

На второй день наша съемочная группа познакомились с другим мастером по маникюру Арминуи Давтян. Девушка специализируется на аппаратном маникюре, что она и сделала второй участнице проекта Дарье.

Дарья Евстафьева выбрала для своих ногтей насыщенный синий цвет.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

- Даша выбрала насыщенный темно-синий цвет гель лака на коротких закругленных ноготках, - сообщила Арминуи.

Получив то, что хотелось, Дарья направилась в соседний кабинет, где нас ждала бровист Людмила. Дарья отметила, что до этого уже окрашивала брови, но делала это исключительно хной. Сейчас же Даше предстояло окрашивание настоящей краской.

Над ногтями участницы проекта Дарьи работала мастер Арминуя Давтян.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Наконец, в «Модное место» пришла третья финалистка Светлана Александрова. А мы снова встретились с мастером Юлией Петровой.

Броу-стилист уделил внимание и ресницам участниц проекта.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

После маникюра мы направились на следующую процедуру, где Светлана познакомилась с броу-стилистом Людмилой. Как отметила сама участница, брови после многолетних выщипываний уже практически не растут. Но это раньше были в моде брови-ниточки, сейчас же стилисты за натуральность.

- Светлана выбрала цвет гель лака «пепел розы» – это оттенок розового, что будет очень хорошо сочетаться с ее платьем на фотосессии, - отметила мастер.

Юлия Петрова, мастер по маникюру в салоне красоты "Модное место", сделала Маникюр двум участницам: Светлане и Ольге.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

- Я бы в данном случае посоветовала сделать татуаж бровей. Но пока в рамках проекта мы прокрасим брови в черный цвет, чем на время придадим им нужную форму, - сообщила Людмила.

КСТАТИ

Дальше наших участниц ждет самое интересное – визит к визажисту и парикмахерам. Так что следите за публикациями!