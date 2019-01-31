Участницы проекта «Преображения с «Комсомолкой» в Пскове» побывали у парикмахера

Наши финалистки уже побывали у косметолога, сделали маникюр и подкорректировали бровки. Теперь участницам предстоит пройти третий этап преображения, где ими займутся профессиональные парикмахеры.

Салон красоты "Beauty forrest" находится в Пскове по адресу: улица Юбилейная, дом 42.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

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Первая финалистка Ольга Петрова настолько устала от прежнего образа, что была готова буквально на любые эксперименты со своей внешностью.

- До этого я красила волосы почти год назад. Ощущения у меня сейчас очень радостные, потому что давно хотелось поменяться и давно хотела поэкспериментировать с рыжим, но мой мастер меня от этого всегда отговаривал. Надеюсь, что все будет красиво, - поделилась ожиданиями Ольга.

Над первым образом трудилась Виктория Шамарина.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Девушка хочет вернуться с декрета на работу полностью обновленной, и кажется, у нее это получится.

- Окрасим волосы мы в два этапа, то есть от корня темные оттенки перейдут в наиболее яркие, сочные тона на кончиках. Ольга выбрала рыжий цвет. После окрашивания мы обновим нашей модели ее стрижку, - сообщила парикмахер студии красоты «Beauty Forrest» Виктория Шамарина. – А последним штрихом станет укладка.

Участница проекта Ольга Петрова решила не делать короткую прическу, но поэкспериментировала с цветом.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

После всех действ в зеркало смотрит уже совершенно другая Ольга. Оказывается, краска для волос и умелые руки мастера творят чудеса. Однако не успеваем мы как следует рассмотреть обновленную Ольгу, а уже пора отправляться к визажисту, чтобы продолжить преображение.

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Вторая финалистка бьюти-проекта Дарья Евстафьева – кормящая мама, поэтому от окрашивания волос девушка воздержалась.

Прическу для Дарьи Евстафьевой делала Ольга Андрюхина.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

- Малышу сейчас всего три месяца, кормить я планирую до года, поэтому об окрашивании речь пока не идет, - объяснила участница. – Но вот облагородить прическу и сделать укладку я бы не отказалась.

Мастер Ольга Андрюхина, прежде чем приступить к работе, рассказала нам план своих действий.

- Так как Дарья отказалась от окрашивания, мы решили ей сделать SPA-процедуры для волос. Что это такое: для начала вымоем голову кератиновым шампунем. Он увлажнит волосы и придаст им питание и блеск. Таким образом мы подготовим волосы к процедуре, - пояснила парикмахер. - Затем наносится маска со специальным термоактиватором. Он помогает более глубоко проникнуть в структуру волос. А в завершении процедуры мы опрыскаем волосы термо-водой для антистатичности и легкого расчесывания волос.

Поскольку Дарья кормит грудью, она отказалась от покраски волос.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

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Третья финалистка Светлана Александрова была готова на любые изменения. Светлана пришла на проект за преображением и без него уйдет.

- Хочется, конечно, прокрасить корни, а то уже седина лезет. Я специально не красилась перед проектом, чтобы было над чем поработать, - рассказала Светлана. – Что касается стрижки, то тут я полностью полагаюсь на вкус специалиста. Я готова меняться, за этим и пришла на проект.

Прическу Светлане Александровой делала Ольга Михайлова.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Как оказалось, наша финалистка и ее парикмахер Ольга Михайлова еще и землячки. Работать под общие воспоминания о родине стало значительно веселей.

- Для начала мы закрасим седые корни, для этого Светлана выбрала шоколадный оттенок. Затем создадим новый образ для участницы, сделаем новую стрижку, откроем ушки и все это уложим феном, - очертила план работ мастер.

Прическа участницы проекта приобрела четкие контуры, а цвет волос стал насыщеннее.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Честно признаться, Светлану Александрову после волшебных рук парикмахера стало не узнать.

КСТАТИ

Преображением финалисток проекта занимались наши партнеры: салон красоты «Модное место», студии красоты «Beauty Forrest», салон красоты «Малина», визажист Екатерина Козырева.