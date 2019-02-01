2019-02-01T13:01:35+03:00
Конкурсы и тесты

В проекте «Преображение с «Комсомолкой» финалистки встретились с визажистом

Команда мастеров завершила свою работу, теперь читатели могут дать оценку новым образам псковичек
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Завершающим этапом проекта "Преображение с "Комсомолкой" стало посещение визажиста.Завершающим этапом проекта "Преображение с "Комсомолкой" стало посещение визажиста.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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Этого дня мы ждали так долго. Наконец-то, вот именно сейчас, все наши ожидания будут щедро вознаграждены и мы увидим, как преобразились участницы проекта «Преображение с «Комсомолкой». От волнения даже у фотографа и оператора дрожали руки.

Идем к визажисту Екатерине Козыревой.

Екатерина Козырева - визажист с большим опытом. работы как на больших мероприятиях, так и индивидуально. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Екатерина Козырева - визажист с большим опытом. работы как на больших мероприятиях, так и индивидуально.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

ОЛЬГА ПЕТРОВА

Первой в уютном салоне оказалась Ольга Петрова. Девушка уже прошла все необходимые этапы - позади косметолог, броу-стилист, парикмахер. Пальчики нашей участницы красивы и ухожены - постарались первоклассные мастера.

Ольге Петровой мастер сделала классический дневной макияж. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Ольге Петровой мастер сделала классический дневной макияж.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Пора садиться в кресло и наблюдать в зеркало за самой настоящей сказкой. Это как в истории про Золушку. Еще одно мгновение, взмах волшебной палочкой, а в нашем случае - волшебной кисточкой, и финалистки проекта могут отправляться на бал.

- Нашей модели мы сделаем классический дневной макияж. Для начала наложим базу, потом тон и сделаем коррекцию лица. Затем нанесем тени и тушь. В завершении нарисуем губки, - рассказала визажист Екатерина Козырева.

Штрихи визажиста завершили преображение Ольги. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Штрихи визажиста завершили преображение Ольги.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Ах, как это волнительно. Настолько волнительно, что мы даже разрешили участницам подсматривать за изменениями в зеркале. И с каждой минутой становилось заметно — результаты нравятся не только нам, большой команде проекта, но и самим моделям. Их лица начинали светиться рождались улыбки, глаза начинали искриться. Одно удовольствие видеть, как люди становятся чуточку счастливее.

ДАРЬЯ ЕВСТАФЬЕВА

Тук-тук-тук. Кто это? На пороге наша очередная гостья - это Дарья. Как изменилось ее лицо с укладкой, созданной парикмахерами-мастерами. Красавица да и только. Никаких хвостиков больше! Даша похожа на сказочную принцессу, сошедшую с полотен художников эпохи Возрождения. Какие красивые у нее глаза!

Второй визажист приняла Дарью Евстафьеву. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Второй визажист приняла Дарью Евстафьеву.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Как хорошо ей с длинными волосами, как причудливо ложатся локоны на ее красивые плечи. С такой ровной спиной Дарье пристало носить открыте платья!

Стилист Екатерина Козырева решила внести в образ нашей участницы яркие нотки. Появились теплые оттенки персикового, терракотового, песочного. Шаг за шагом, минута за минутой, и лицо девушки преображалось.

Образу Дарьи Екатерина придала больше теплых оттенков. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Образу Дарьи Екатерина придала больше теплых оттенков.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Есть такие люди, при взгляде на которых возникает ощущение, что они светятся изнутри. Вот Даша из таких! И по итогам визита к визажисту она стала восхитительно хороша.

СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВА

В случае со Светланой поразительные перемены были заметны сразу, с первых дней посещения салонов красоты. Такое складывалось впечатление, что сами новые люди, новые события в ее жизни преображают нашу финалистку. Она как будто парила. А уж после волшебницы-парикмахера показалось, что Светлана Александрова сбросила все лет 10.

Светлана Александрова попросила визажиста замаскировать некоторые недостатки лица. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Светлана Александрова попросила визажиста замаскировать некоторые недостатки лица.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

- Хочется поднять нашей модели веки, сделать брови визуально повыше, очертить овал лица. Светлана также попросила, замаскировать некоторые недостатки на коже, - сообщила Екатерина Козырева, едва увидев гостью.

И визажист открывает один из бесчисленных тюбиков и приступает к профессиональному макияжу, параллельно комментируя процесс и давая советы и Светлане.

Работа Екатерины Козыревой с последней участницей проекта завершила череду преображений. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Работа Екатерины Козыревой с последней участницей проекта завершила череду преображений.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Мы молча наблюдаем со стороны. И ловим себя на мысли, что работа визажиста сродни самой настоящей работе феи. Уже через полчаса на нас смотрела совсем другая женщина. Молодая, красивая, уверенная в себе. Так держать, Светлана!

Итак, друзья, все этапы пройдены, все мастера поработали над образами наших участниц. В ближайшее время мы узнаем, что финалистки сами думают о проекте и тех изменениях, которые с ними произошли.

КСТАТИ

Преображением финалисток проекта занимались наши партнеры: салон красоты «Модное место», студии красоты «Beauty Forrest», салон красоты «Малина», визажист Екатерина Козырева.

Преображение с "Комсомольской правдой" в Пскове, часть 4.Визажист Екатерина Козырева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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