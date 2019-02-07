2019-02-07T19:44:14+03:00
Дом. Семья

В Пскове из подвала сгоревшего дома спасли новорожденных щенят

На свет они появились буквально неделю назад
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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Из десяти щенков выжили только пять. Фото: Елена Зиновьева.Из десяти щенков выжили только пять. Фото: Елена Зиновьева.
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У этой дворняги даже клички нет. Собака и собака.

Скорее всего, она появилась на свет на улице, и никогда ни один человек не называл ее своей, не трепал по холке, не выводил во двор прогуляться поздним вечером. Так она и росла – дикая собака на окраине большого города.

ХИТРАЯ ПСИНА

Ее пытались неоднократно поймать, но ничего не получалось, рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» помощник зоозащитной организации «Шанс» Елена Зиновьева.

- Наш профессиональный ловец Наталья Богданова охотилась за ней уже второй год, - отметили волонтеры. – Она бегала вначале в районе улицы Речной, потом рельсовой. Дикая собака, которая не нуждается в человеке. Осторожная. И очень хитрая. И никак не получалось ее поймать.

Собаке долго удавалось избегать отлова зоозащитниками. Фото: Елена Зиновьева.

Собаке долго удавалось избегать отлова зоозащитниками. Фото: Елена Зиновьева.

За это время на свет появилось два выводка. Первый – год назад. Тогда неравнодушные люди позвонили зоозащитникам и попросили забрать щенков. Большую часть из них уже пристроили. А вот их мать так и не получалось выловить.

- Но мы планировали ее отловить, чтобы она больше не приносила потомство, чтобы не росло количество бездомных собак в Пскове, сбивающихся в стаи, - добавила Елена Зиновьева.

СПАСАТЕЛИ ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ

Но в хмурый февральский денек Наталье Богдановой улыбнулась удача. Собака была поймана. Однако зоозащитница сразу же заметила – животное ощенилось буквально на днях. Необходимо было отыскать логово. Ведь иначе все щенки погибнут.

Безымянная псина привела к остову сгоревшего дома. Развалины уже припорошило снегом, виднелись из белых шапок только черные доски. И именно среди этих досок собака ныряла в узкий лаз. Наталья попыталась сама туда пролезть, но не решилась – посыпались доски. Еще завалит, тогда придется спасать не только щенков, но и ее саму. Вызвали сотрудников псковского поисково-спасательного отряда.

На помощь по вызволению щенков приехали спасатели. Фото: Елена Зиновьева.

На помощь по вызволению щенков приехали спасатели. Фото: Елена Зиновьева.

- Пролезть в этот лаз было невозможно, - рассказали спасатели. – Вел он в подвал, а тот был сильно захламлен. Пришлось пробивать ломом отверстие поближе к месту, где находились щенки, чтобы к ним можно было подобраться сверху.

В это отверстие и полез один из спасателей. А через пару минут вытащил на свет десять щенков.

«ИЩЕМ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ…»

Вот только выжили из спасенных малышей только пятеро. Все они доставлены зоозащитниками в «Шанс».

- Их держат в строгом карантине, пока малышей нельзя вакцинировать, - сообщила Елена Зиновьева. – Первая вакцина им будет сделана в три месяца. Хорошо, если найдется кто-то, кто захочет дома передерживать этих собак. Мы будем только рады. Так как у нас это уличный вольер и утепленная будка в нем.

Сотрудники смогли пробить в подвал отверстие, через которое и спасли щенков. Фото: Елена Зиновьева.

Сотрудники смогли пробить в подвал отверстие, через которое и спасли щенков. Фото: Елена Зиновьева.

Известно, что собака, принесшая потомство, будет стерилизована, а как только швы затянутся, ее выпустят в том же районе, где выловили.

- А потом за нею будут присматривать те люди, которые долгое время ее подкармливали, - сообщили зоозащитники.

А вот ее малышам надеются найти хозяев. Чтобы они не повторили судьбу матери.

КСТАТИ

Желающим взять себе щенка предлагают связаться с «Шансом» по телефону (8112) 61-03-03.

ИСТОЧНИК KP.RU

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