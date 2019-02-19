2019-02-19T13:02:25+03:00
Происшествия

В Пскове задержан сообщивший о минировании станции скорой помощи мужчина

Звонок поступил минувшей ночью, «шутник» назвал несколько адресов
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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В 23.40 18 февраля на пульт дежурного поступил звонок о минировании трех зданий в Пскове. Один из адресов - это станция скорой помощи. Информация не подтвердилась. Звонивший задержан. Фото: Псковская лента новостей.В 23.40 18 февраля на пульт дежурного поступил звонок о минировании трех зданий в Пскове. Один из адресов - это станция скорой помощи. Информация не подтвердилась. Звонивший задержан. Фото: Псковская лента новостей.
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В Пскове 19 февраля задержан мужчина, который накануне ночью позвонил в полицию и сообщил о минировании трех зданий в областной столице. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по региону, в числе других была и станция скорой помощи.

- Все указанные адреса были обследованы, проведена проверка, - уточнили в ведомстве. – Информация о минировании не подтвердилась.

Оперативно была установлена личность «шутника». Им оказался 35-летний житель Пскова.

- Он ранее уже был судим. По версии следствия, в момент телефонного звонка мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, - уточнили в УМВД России по Псковской области.

Мужчину задержали на улице вблизи одного из адресов, который был назван во время телефонного звонка с сообщением о минировании.

Следственным управлением УМВД России по региону возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, - 5 лет лишения свободы.

- Полиция обращает внимание граждан: такие шутки влекут за собой серьезное наказание – от уголовной ответственности и отбывания срока до материального возмещения нанесенного ущерба, - подчеркнули в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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